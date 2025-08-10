onedio
Blackpink Konserine Giden Fenomen Meryem Can'dan Manifest Sueda'nın Tepki Çeken Sözlerine Sert Gönderme!

Blackpink Konserine Giden Fenomen Meryem Can'dan Manifest Sueda'nın Tepki Çeken Sözlerine Sert Gönderme!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.08.2025 - 22:30

Manifest grubunun en küçük üyesi Sueda'nın, dünyaca ünlü kız grubu Blackpink eleştirisi sosyal medya kullanıcılarını fena kızdırmıştı. Blackpink konserine giden fenomen Meryem Can, Sueda'ya hiç acımadı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Şan şöhretle beraber sürekli irdelenme ve araştırılma meselesi de devreye giriyor biliyorsunuz. Son birkaç gündür, bir anda parlayan ve fırtınalar estiren Manifest kızlarını detaylıca konuşuyoruz...

Şan şöhretle beraber sürekli irdelenme ve araştırılma meselesi de devreye giriyor biliyorsunuz. Son birkaç gündür, bir anda parlayan ve fırtınalar estiren Manifest kızlarını detaylıca konuşuyoruz...

Big5 yarışmasından seneler sonra çıkan 6 kişilik kız grubu Manifest, son birkaç yılın en iyi müzik olayı olarak tarihe geçti. Kısa sürede milyonlara hitap etmeye başlayan Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat, şöhretle bir anda tanıştı ve şöhret de üstlerine çok yakıştı!

Fakat belki denk gelmişsinizdir, ilk önce Mina'yı 2017'de attığı tweet'ler sebebiyle konuşmuştuk. Söylemleri sebebiyle sosyal medyada linç yiyen Mina, incittiği herkesten özür dilediği bir açıklamada bulunmuştu. 

Geçtiğimiz günlerde ise grubun en küçüğü Sueda gündeme oturmuştu. Sueda'nın anne, babası ve kardeşine dünyaca ünlü kız grubu Blackpink'i anlattığı ve sert bir şekilde de eleştiriler savurduğu videosu kısa sürede büyük tepki çekti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ünlü fenomen Meryem Can, geçtiğmiz saatlerde Blackpink konserine gitti!

Ünlü fenomen Meryem Can, geçtiğmiz saatlerde Blackpink konserine gitti!

Blackpink konserinin her bir anını sosyal medya hesabında paylaşmaya gayret eden YouTuber Meryem Can, Blackpink'i öve öve bitiremedi. 

İnanılmaz hayran kaldığını söylediği Blackpink'in performans videolarını paylaşırken Manifest'in Sueda'sını da unutmadı. Lafını sakınmayan Meryem Can, Sueda'nın 'enerjiksiz' cümlesine vurgu yaparak, 'Valla hiç de enerjiksiz değilerdi aksine baya işlerini iyi yapıyorlardı' dedi ve güldü.

İşte o anlar:

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
