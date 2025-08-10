Blackpink Konserine Giden Fenomen Meryem Can'dan Manifest Sueda'nın Tepki Çeken Sözlerine Sert Gönderme!

Big5 yarışmasından seneler sonra çıkan 6 kişilik kız grubu Manifest, son birkaç yılın en iyi müzik olayı olarak tarihe geçti. Kısa sürede milyonlara hitap etmeye başlayan Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat, şöhretle bir anda tanıştı ve şöhret de üstlerine çok yakıştı!

Fakat belki denk gelmişsinizdir, ilk önce Mina'yı 2017'de attığı tweet'ler sebebiyle konuşmuştuk. Söylemleri sebebiyle sosyal medyada linç yiyen Mina, incittiği herkesten özür dilediği bir açıklamada bulunmuştu.

Geçtiğimiz günlerde ise grubun en küçüğü Sueda gündeme oturmuştu. Sueda'nın anne, babası ve kardeşine dünyaca ünlü kız grubu Blackpink'i anlattığı ve sert bir şekilde de eleştiriler savurduğu videosu kısa sürede büyük tepki çekti.