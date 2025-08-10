Prens'in "Minnacık" Hasharia'sı Derya Pınar Ak, Photoshop'un Dozunu Kaçırıp 2 Metre Olunca Dillere Fena Düştü!
Prens dizisinde 'Hasharia' rolünde izlediğimiz genç oyuncu Derya Pınar Ak'ın Instagram hesabında paylaştığı son fotoğraflar sosyal medyanın gündemine oturdu.
Normalde oldukça minyon bir kadın olan Derya Pınar Ak'ın Photoshop'la boyunu uzattığı pozlar, detayları gözden kaçırmayan kullanıcıların diline fena düştü!
2023 yılında Demet Özdemir ve Engin Akyürek'n rol aldığı "Adım Farah" dizisiyle hayatımıza giren JDerya Pınar Ak'ı tanıyorsunuzdur.
Bugün de bir sosyal medya paylaşımıyla gündemimizde kendisi!
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim! 👇️
Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
