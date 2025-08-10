Prens'in "Minnacık" Hasharia'sı Derya Pınar Ak, Photoshop'un Dozunu Kaçırıp 2 Metre Olunca Dillere Fena Düştü!

Derya Pınar Ak, geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından süper mini, kıpkırmızı elbisesiyle çektirdiği yeni yaz pozlarını paylaştı.

Su götürmez güzelliğiyle tüm gözleri üzerine toplarken Derya Pınar Ak'a resmen iltifat yağdı. Fakat dikkat çeken bir detay daha oldu; normalde 162 boylarında olan ve Prens dizisinde de oldukça minyon biri olduğuna şahitlik ettiğimiz Derya Pınar Ak'ın 2 metreye yakın gözükmesi ve upuzun duran bacakları dillere fena düştü.

Photoshopla boyunu uzatan ve adeta manken gibi duran Derya Pınar Ak'ın gerçek boyunu bilenler iki çift laf etmeden duramadı...