Prens'in "Minnacık" Hasharia'sı Derya Pınar Ak, Photoshop'un Dozunu Kaçırıp 2 Metre Olunca Dillere Fena Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.08.2025 - 17:59

Prens dizisinde 'Hasharia' rolünde izlediğimiz genç oyuncu Derya Pınar Ak'ın Instagram hesabında paylaştığı son fotoğraflar sosyal medyanın gündemine oturdu. 

Normalde oldukça minyon bir kadın olan Derya Pınar Ak'ın Photoshop'la boyunu uzattığı pozlar, detayları gözden kaçırmayan kullanıcıların diline fena düştü!

2023 yılında Demet Özdemir ve Engin Akyürek'n rol aldığı "Adım Farah" dizisiyle hayatımıza giren JDerya Pınar Ak'ı tanıyorsunuzdur.

Uzun bir süredir, başladığı günden bu yana fırtınalar estiren Prens dizisinde 'Prenses Hasharia' karakterine hayat veren ve büyük bir hayran kitlesi kazanan Derya Pınar Ak, şimdilerde yıldızı parlayan genç oyuncularımız arasında yer alıyor. 

Hem samimiyeti hem de doğallığıyla dikkat çeken Derya Pınar Ak, duru güzelliğiyle de sık sık gündem oluyor. Sosyal medya paylaşımları yakından takip ediliyor ve kısa süre içerisinde binlerce beğeni ile yorum alıyor.

Bugün de bir sosyal medya paylaşımıyla gündemimizde kendisi!

Derya Pınar Ak, geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından süper mini, kıpkırmızı elbisesiyle çektirdiği yeni yaz pozlarını paylaştı. 

Su götürmez güzelliğiyle tüm gözleri üzerine toplarken Derya Pınar Ak'a resmen iltifat yağdı. Fakat dikkat çeken bir detay daha oldu; normalde 162 boylarında olan ve Prens dizisinde de oldukça minyon biri olduğuna şahitlik ettiğimiz Derya Pınar Ak'ın 2 metreye yakın gözükmesi ve upuzun duran bacakları dillere fena düştü. 

Photoshopla boyunu uzatan ve adeta manken gibi duran Derya Pınar Ak'ın gerçek boyunu bilenler iki çift laf etmeden duramadı...

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim! 👇️

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Lila Ceylan
