Date’lerden ve Aşktan İyice Uzaklaştıysan Bu Önerilerimize Kulak Ver!

Böyle dönemlerde elbette kalbin ısınsın ve biri elinden tutsun istersin. Yalnız kalmak senin suçun değil, şartlar bunu gerektirdi diyelim. Ya da bir tercih sonucunda hayatında biri yok. Sırf hayatında biri olsun diye hiç mutlu olmayacağın bir ilişkiye de başlayabilirdin... Kendine yüklenme, aşk işlerini akışına bırak! ❤️