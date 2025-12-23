Date’lerden ve Aşktan İyice Uzaklaştıysan Bu Önerilerimize Kulak Ver!
Sürekli date'e çıkmak ve aşk ile haşır neşir olmak zorunda değilsin ama eğer onlardan çooook uzaklaştığını hissediyorsan ve ne yapacağını bilmiyorsan doğru yerdesin! Biz senin omuzuna bir el, yoluna bir yoldaş ve duygularına ortak olmak için buradayız. 🌹
Kafan doluyken date ayarlamak zorunda değilsin. Önce orayı hafiflet.
Sosyal çevreni biraz daha renklendirmeye bak. Mesela bir atölyeye katıl.
Dating app'lerde bulunmayı zorunluluk olarak görmemelisin.
Sana iyi gelen şeylerden vazgeçme. Öz bakımını ihmal etme mesela.
Aşkı hemen bulma baskısından vazgeç. Hemen şimdi!
Kötü geçen date deneyimlerini potansiyel aşklara asla baz almamalısın.
Sosyal medyada gördüğün hiçbir ilişki tam anlamıyla gerçek değil. O yüzden onları izlemeyi bir süreliğine bırak.
Date'e çıktın diyelim... Kendini anlatmak gözünde büyüyorsa minik adımlarla başla.
Aşka uzak hissettiğin bu dönemde kendini asla suçlamamalısın... 💔
