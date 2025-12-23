onedio
Date’lerden ve Aşktan İyice Uzaklaştıysan Bu Önerilerimize Kulak Ver!

23.12.2025 - 23:01

Sürekli date'e çıkmak ve aşk ile haşır neşir olmak zorunda değilsin ama eğer onlardan çooook uzaklaştığını hissediyorsan ve ne yapacağını bilmiyorsan doğru yerdesin! Biz senin omuzuna bir el, yoluna bir yoldaş ve duygularına ortak olmak için buradayız. 🌹

Kafan doluyken date ayarlamak zorunda değilsin. Önce orayı hafiflet.

Bazen en temel problem bu oluyor ya. Kafanın içini bir çember gibi düşün. Aile, iş, ev, arkadaşlar, sorumluluklar derken o çemberde pek alan kalmıyor. Yeni bir çember açacaksan diğerlerinden kısman gerekiyor. Ama uygun alanı açarsan elbette date'e çıkmaya fırsat bulabilirsin. O yüzden kasma.

Sosyal çevreni biraz daha renklendirmeye bak. Mesela bir atölyeye katıl.

Hep aynı insanlarla görüşmek güzeldir ve onlar konfor alanın olmuştur ama yeni yüzlere denk gelme ihtimalini de azaltır. Yeni bir hobi edinmeyi, yeni bir etkinliğe ya da mini bir atölyeye katılmayı düşünebilirsin. Oraya aşk bulmak için değil, rutini kırmak için gidersin. Böylece yeni insanlarla tanışma fırsatı bulmuş olursun.

Dating app'lerde bulunmayı zorunluluk olarak görmemelisin.

Sırf uygulama boş kalmasın diye sağa kaydırmamalısın. İçin almıyorsa mesaj yazmak zorunda değilsin. Bazen tek ihtiyacın bir süreliğine bildirimleri sessize almak. Enerjini sıfırlayabilirsin böylelikle.

Sana iyi gelen şeylerden vazgeçme. Öz bakımını ihmal etme mesela.

Kibirli bir yerden söylemiyoruz. Elbette kişisel bakımına özen gösteriyorsundur ama biraz da kendini şımartmak sana iyi gelmez mi sence de? Sepetinde bekleyen bir ürünü satın alabilir, telefonu kapatıp uzun bir yürüyüşe çıkabilir ya da akşam favori filmini tekrar izleyebilirsin. Kendini şımartmanın basit ama etkili yolları bunlar.

Aşkı hemen bulma baskısından vazgeç. Hemen şimdi!

Bu baskı seni en hızlı tüketen şeylerden biridir büyük ihtimalle. Aşk bazen çaba ister ama çoğu zaman hayat arka planda akarken gelir. Kendini birini bulman gerektiği fikrine şartlarsan aşktan daha da uzaklaşırsın. O yüzden ipleri biraz gevşet.

Kötü geçen date deneyimlerini potansiyel aşklara asla baz almamalısın.

Bir iki kişiyle yaşanan saçma şeyler herkesin böyle olduğu anlamına gelmiyor. O tatsız anılar sadece yanlış zamana denk gelmiş insanlardır muhtemelen. Onların yüzünden kendini kapatma.

Sosyal medyada gördüğün hiçbir ilişki tam anlamıyla gerçek değil. O yüzden onları izlemeyi bir süreliğine bırak.

Flört etmeye isteksiz olduğunda bu içerikleri tüketmen senin aşka olan inancını da tüketebilir. Onlar adına mutlu olabilirsin ama bu içerikleri tüketmek sadece kıyas yapmana sebep olur. Kendini onlarla kıyaslayıp eksik ya da yetersiz hissetmeni istemeyiz.

Date'e çıktın diyelim... Kendini anlatmak gözünde büyüyorsa minik adımlarla başla.

Hemen uzun mesajlar yazmak ya da derin sohbetler beklemek zorunda değilsin ki bunun yaşanma ihtimali oldukça düşük oluyor genelde. Kısa ve ferah konuşmalarla açılmak çok daha konforlu olur. Yavaş ilerlemek bir eksiklik değil, gayet sağlıklı bir tercihtir her zaman.

Aşka uzak hissettiğin bu dönemde kendini asla suçlamamalısın... 💔

Böyle dönemlerde elbette kalbin ısınsın ve biri elinden tutsun istersin. Yalnız kalmak senin suçun değil, şartlar bunu gerektirdi diyelim. Ya da bir tercih sonucunda hayatında biri yok. Sırf hayatında biri olsun diye hiç mutlu olmayacağın bir ilişkiye de başlayabilirdin... Kendine yüklenme, aşk işlerini akışına bırak! ❤️

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
