JLo Konserinde İnsanların Önünden Geçerken "Enerci" Diye Yırtınan Dilan Polat'ı Kimsecikler Sallamadı!
Jennifer Lopez konserinde Dilan Polat 'Enerci' diye bağırırken herkesin tepkisiz kaldığı ve biraz olsun ilgi göstermediği anlar sosyal medyada gündem oldu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Uzun aylar boyunca cezaevinde kalan, cezaevi sürecinin ardından da sosyal medyaya hiçbir şey olmamış gibi geri dönen Dilan ve Engin Polat, her hareketleriyle hala gündeme oturmayı başarıyor.
Bu konser meselesi evde konu olmuş, naklen Dilan Polat'ın hikayelerine yansımıştı tabii.
Jennifer Lopez konserine girdikten sonra kırmızı halı misali karşılanmayı bekleyen Dilan Polat, "Enerciii" diye bağırdığında önünden geçtiği insanların hiçbirinden, tek bir tepki bile alamadı.
