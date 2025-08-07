onedio
JLo Konserinde İnsanların Önünden Geçerken "Enerci" Diye Yırtınan Dilan Polat'ı Kimsecikler Sallamadı!

JLo Konserinde İnsanların Önünden Geçerken "Enerci" Diye Yırtınan Dilan Polat'ı Kimsecikler Sallamadı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.08.2025 - 15:49

Jennifer Lopez konserinde Dilan Polat 'Enerci' diye bağırırken herkesin tepkisiz kaldığı ve biraz olsun ilgi göstermediği anlar sosyal medyada gündem oldu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Uzun aylar boyunca cezaevinde kalan, cezaevi sürecinin ardından da sosyal medyaya hiçbir şey olmamış gibi geri dönen Dilan ve Engin Polat, her hareketleriyle hala gündeme oturmayı başarıyor.

Takip edenler bilir, en son şirketlerine atanan kayyumlar kalkmış, her ikisi de işinin başına geri dönmüştü. Şimdilerde yeniden iş kadını moduna giren Dilan Polat'ı, DP'sinden paylaştığı hikayeler, evdeki hizmetçi dramı ve dostluk düşmanlık meseleleriyle konuşuyoruz. 

Her hareketiyle ayrı konu olan, ekstra zayıflığı ve zayıflığın güzelliğini öne çıkarmasıyla dikkat çeken, eskisi kadar olmasa da hala kaoslarıyla insanları kendine çeken Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde Jennifer Lopez konserine gitmişti, belki denk gelmişsinizdir.

Bu konser meselesi evde konu olmuş, naklen Dilan Polat'ın hikayelerine yansımıştı tabii.

Engin Polat'ın Jennifer Lopez'in vücudunu çok beğenmesi üzerine Jennifer Lopez'in göbeğinin olduğunu ve bacaklarının kalın olduğunu iddia eden Dilan Polat, 'Kız Jennifer yırtarım seni' diye bağırdığı videolar paylaşmıştı. 

Dilan Polat'ın Jennifer Lopez anısından kalma bir başka görüntü, sosyal medya kullanıcılarını güldürdü.

Jennifer Lopez konserine girdikten sonra kırmızı halı misali karşılanmayı bekleyen Dilan Polat, "Enerciii" diye bağırdığında önünden geçtiği insanların hiçbirinden, tek bir tepki bile alamadı.

