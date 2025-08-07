Brad Pitt'in Acı Günü: Annesi Jane Etta Pitt 84 Yaşında Hayatını Kaybetti
Brad Pitt’in annesi Jane Etta Pitt, 84 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, Brad Pitt'in yeğeni Sydney Pitt sosyal medya üzerinden oldukça duygusal bir paylaştı.
Ünlü oyuncu Brad Pitt’in annesi Jane Etta Pitt, 84 yaşında hayatını kaybetti.
Jane Etta Pitt’in vefatı, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Bir dönem okul danışmanı olarak görev yapan Jane Pitt, Missouri’de ailesini büyütmüş ve yaşamı boyunca ailesine olan bağlılığıyla tanınmıştı.
