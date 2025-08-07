onedio
Brad Pitt'in Acı Günü: Annesi Jane Etta Pitt 84 Yaşında Hayatını Kaybetti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.08.2025 - 14:38

Brad Pitt’in annesi Jane Etta Pitt, 84 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, Brad Pitt'in yeğeni Sydney Pitt sosyal medya üzerinden oldukça duygusal bir paylaştı.

Ünlü oyuncu Brad Pitt’in annesi Jane Etta Pitt, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Aile tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, acı haberi Brad Pitt’in yeğeni Sydney Pitt, Instagram hesabı üzerinden paylaştığı duygusal bir mesajla duyurdu.

Jane Etta Pitt’in vefatı, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Sydney Pitt paylaşımında, büyükannesinin ne kadar sevgi dolu, anlayışlı ve fedakâr biri olduğunu vurgulayarak, 

“Senin gibi bir Grammy’ye sahip olduğumuz için ne kadar şanslı olduğumuzu kelimelere dökmek zor… Bize sanatı, sevgiyi ve küçük şeylerden mutlu olmayı öğrettin. Artık özgürsün, biliyorum” ifadelerini kullandı.

Bir dönem okul danışmanı olarak görev yapan Jane Pitt, Missouri’de ailesini büyütmüş ve yaşamı boyunca ailesine olan bağlılığıyla tanınmıştı.

Brad Pitt’in çocukluk yıllarına dair verdiği röportajlarda da annesinin her zaman destekleyici ve yönlendirici bir figür olduğu görülüyordu. 

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz yıllarda bir televizyon programında annesinden “en büyük destekçim” olarak bahsetmişti.

Brad Pitt’in menajerinden ya da ailesinden resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak Pitt ailesine yakın kaynaklar, ünlü oyuncunun annesinin kaybı karşısında derin bir üzüntü içinde olduğunu aktardı.

