Görgüsüzlükte Zirve: Murat Övüç, "Hayat Arkadaşının" Kendisine Aldığı Yatları Katları Say Say Bitiremedi
Geçtiğimiz günlerde sahte çıkan psikolog Volkan Uçak'tan aldığı seans görüntüleri yeniden gündem olan Murat Övüç, Şimdi Konuşmak Moda programına konuk oldu.
Zaman zaman gündeme getirdiği ama herkesten sır gibi sakladığı gizemli 'hayat arkadaşı' hakkında konuşan Murat Övüç, kendisine alınan yatları katları saydı... Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Sahte diploma skandalının patlak vermesinin ardından, geçtiğimiz aylarda Murat Övüç'ün viral olan seans videosundaki psikoloğun da sahte olduğu ortaya çıkmıştı.
Bu konu haricinde, düzenli olarak sosyal medyada paylaştığı abartılı ve görgüsüz bulunan videolarıyla dikkat çeken Murat Övüç, yine gizemli "hayat arkadaşını" gündeme getirdi.
İşte o anlar:
Tabi beyfendi parasını pakladığınız kişiye sevgili kılıfı :)
umarım hayat arkadaşın kadındır
kel mehmet murat övüçün mal varlığını bile inceliyor