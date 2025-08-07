Görgüsüzlükte Zirve: Murat Övüç, "Hayat Arkadaşının" Kendisine Aldığı Yatları Katları Say Say Bitiremedi

Şimdi Konuşmak Moda isimli programa konuk olan Murat Övüç, daha önce doğum gününde kendisine tomar tomar altın alan, yakında beraber Miami'ye taşınacağını iddia ettiği ama herkeslerden sakladığı 'hayat arkadaşı', onun deyişiyle 'eşiyle' ilgili yeni detaylardan bahsetti.

Kıymetlisini yerlere göklere sığdıramayan Murat Övüç'ün kendisine alınan yatları katları sayarkenki hali tavrı sosyal medyada alay konusu oldu ve tepki çekti.

'Ben yediğim, içtiğim, gezdiğim kendi alnımın teri ama bu lükslerin hepsini bana eşim, hayat arkadaşım sunuyor. Amerika'ya gitti ev aldı bana, Göktürk'ten ev aldı. Daha sayamayacağım bir sürü mülkler. Allah ondan bin kere razı olsun. Ulan ben 24 saat çalışsam bunları alabilir miyim? Şimdi tutturmuş, 'Bir tane yat alalım sana'... Ulan maliye arkamda zaten! Sakın dedim! Öyle bir şey alma bana.' açıklamasında bulundu. Bunun üzerine programın sunucusundan da, 'Ay ne güzel valla, benim de bulmam lazım böyle bir şey' yorumu geldi.