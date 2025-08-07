onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Görgüsüzlükte Zirve: Murat Övüç, "Hayat Arkadaşının" Kendisine Aldığı Yatları Katları Say Say Bitiremedi

Görgüsüzlükte Zirve: Murat Övüç, "Hayat Arkadaşının" Kendisine Aldığı Yatları Katları Say Say Bitiremedi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.08.2025 - 11:33

Geçtiğimiz günlerde sahte çıkan psikolog Volkan Uçak'tan aldığı seans görüntüleri yeniden gündem olan Murat Övüç, Şimdi Konuşmak Moda programına konuk oldu. 

Zaman zaman gündeme getirdiği ama herkesten sır gibi sakladığı gizemli 'hayat arkadaşı' hakkında konuşan Murat Övüç, kendisine alınan yatları katları saydı... Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=Zzekz...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sahte diploma skandalının patlak vermesinin ardından, geçtiğimiz aylarda Murat Övüç'ün viral olan seans videosundaki psikoloğun da sahte olduğu ortaya çıkmıştı.

Sahte diploma skandalının patlak vermesinin ardından, geçtiğimiz aylarda Murat Övüç'ün viral olan seans videosundaki psikoloğun da sahte olduğu ortaya çıkmıştı.

Murat Övüç, aylar önce sosyal medya hesabından bir psikoloğuyla yaptığı seansı video olarak paylaşımış, psikoloğun 'Küçük Murat orada mı?' diye sorduğu gibi gözyaşlarına boğulup haykırarak ağladığı anlar sosyal medyanın gündemine bomba gibi oturmuştu. 

Sahte diploma skandalı patlak verince Murat Övüç'e seans veren psikolog Volkan Uçak'ın da sahte psikolog olduğu öğrenildi. 

Görüntülerin yeniden gündeme gelmesinin ardından Murat Övüç, '4 yıl önce Adana'da arkadaşlarım beni bir yere götürdü. Diploması sahte mi orijinal mi, diplomasına mı bakacağım ben. Bütün haber kanalları beni arayıp 'Adamın diploması sahteymiş' diyor, bana ne, nereden bileyim.' açıklamasında bulunmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bu konu haricinde, düzenli olarak sosyal medyada paylaştığı abartılı ve görgüsüz bulunan videolarıyla dikkat çeken Murat Övüç, yine gizemli "hayat arkadaşını" gündeme getirdi.

Bu konu haricinde, düzenli olarak sosyal medyada paylaştığı abartılı ve görgüsüz bulunan videolarıyla dikkat çeken Murat Övüç, yine gizemli "hayat arkadaşını" gündeme getirdi.

Şimdi Konuşmak Moda isimli programa konuk olan Murat Övüç, daha önce doğum gününde kendisine tomar tomar altın alan, yakında beraber Miami'ye taşınacağını iddia ettiği ama herkeslerden sakladığı 'hayat arkadaşı', onun deyişiyle 'eşiyle' ilgili yeni detaylardan bahsetti. 

Kıymetlisini yerlere göklere sığdıramayan Murat Övüç'ün kendisine alınan yatları katları sayarkenki hali tavrı sosyal medyada alay konusu oldu ve tepki çekti. 

'Ben yediğim, içtiğim, gezdiğim kendi alnımın teri ama bu lükslerin hepsini bana eşim, hayat arkadaşım sunuyor. Amerika'ya gitti ev aldı bana, Göktürk'ten ev aldı. Daha sayamayacağım bir sürü mülkler. Allah ondan bin kere razı olsun. Ulan ben 24 saat çalışsam bunları alabilir miyim? Şimdi tutturmuş, 'Bir tane yat alalım sana'... Ulan maliye arkamda zaten! Sakın dedim! Öyle bir şey alma bana.' açıklamasında bulundu. Bunun üzerine programın sunucusundan da, 'Ay ne güzel valla, benim de bulmam lazım böyle bir şey' yorumu geldi.

İşte o anlar:

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
o. k.

Tabi beyfendi parasını pakladığınız kişiye sevgili kılıfı :)

futboltopu20

umarım hayat arkadaşın kadındır

futboltopu20

kel mehmet murat övüçün mal varlığını bile inceliyor