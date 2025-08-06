Sahte Psikolog Volkan Uçak'tan Seans Aldığı Anlar Gündem Olan Murat Övüç'ten Açıklama

Sahte diploma skandalında ortaya çıkan yeni ayrıntılar kan dondurdu. Sahte diplomayla halı yıkamacının psikolog olduğu öğrenilirken sahte diplomalı mühendis baraj inşa etti. Sahte psikolog Volkan Uçak’ın seanslarına dair görüntüler de sosyal medyada gündem oldu. Fenomen Murat Övüç’ün de sahte psikolog Uçak’tan seans aldığı anlar X’in en çok konuşulan konularından biri oldu. Övüç, gelen tepkilerin ardından bir açıklama yaptı.