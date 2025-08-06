Sahte Psikolog Volkan Uçak'tan Seans Aldığı Anlar Gündem Olan Murat Övüç'ten Açıklama

Sahte diploma skandalında ortaya çıkan yeni ayrıntılar kan dondurdu. Sahte diplomayla halı yıkamacının psikolog olduğu öğrenilirken sahte diplomalı mühendis baraj inşa etti. Sahte psikolog Volkan Uçak’ın seanslarına dair görüntüler de sosyal medyada gündem oldu. Fenomen Murat Övüç’ün de sahte psikolog Uçak’tan seans aldığı anlar X’in en çok konuşulan konularından biri oldu. Övüç, gelen tepkilerin ardından bir açıklama yaptı.
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Murat Övüç'ün gündem olan seans anları şöyle👇🏻
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Murat Övüç'ün açıklamasını buradan izleyebilirsiniz👇🏻
"Diplomasına mı bakacağım?"
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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