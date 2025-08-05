Aslında Halı Yıkamacı! Sahte Diplomalı Psikolog Volkan Uçak'ın Murat Övüç'e Seans Verdiği Anlar Ortaya Çıktı
'Psikolog' sıfatıyla seanslar veren Volkan Uçak'ın sahte diplomayla yürüttüğü faaliyetler gündemi sarstı!
Sahte diplomalarla “uzman psikolog” olarak hizmet veren Abdullah Volkan Uçak da dahil olmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada toplamda 37 kişi hakkında işlem yapıldı, çok sayıda sahte belgeye el konuldu.
Uçak'ın sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e hipnoz seansı verdiği anlar ortaya çıktı. Övüç'ün gözyaşları içinde kayda alındığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu!
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İşte o anlar:
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Olayı çırpıcı kılan detay ise, sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün bu sahte psikologla çalıştığını gösteren video oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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