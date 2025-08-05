Aslında Halı Yıkamacı! Sahte Diplomalı Psikolog Volkan Uçak'ın Murat Övüç'e Seans Verdiği Anlar Ortaya Çıktı

Volkan Uçak, kendisini 'uzman klinik psikolog' olarak tanıtarak sosyal medyada tanınmaya başlamıştı.

Hakkında çıkan haberlerde, Ege Üniversitesi mezunu olduğu, hatta yüksek lisans düzeyinde eğitim aldığı iddiaları yer alıyordu. Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda, bu belgelerin sahte olduğu ve Uçak'ın aslında halı yıkama işiyle uğraştığı ortaya çıktı.

Uçak, sahte diplomalarla resmi belgeler düzenleyip 'uzman psikolog' kimliğiyle seanslar düzenliyordu. Hipnoz, bilinçaltı temizleme ve travma terapisi gibi hizmetler sunduğu iddia edilen Uçak, seans başına 4.500 TL gibi yüksek rakamlar talep ediyordu. Şikayetler artınca olay yargıya taşındı ve büyük bir sahtecilik şebekesi ortaya çıkarıldı.