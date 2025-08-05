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Aslında Halı Yıkamacı! Sahte Diplomalı Psikolog Volkan Uçak'ın Murat Övüç'e Seans Verdiği Anlar Ortaya Çıktı

Aslında Halı Yıkamacı! Sahte Diplomalı Psikolog Volkan Uçak'ın Murat Övüç'e Seans Verdiği Anlar Ortaya Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.08.2025 - 13:00

'Psikolog' sıfatıyla seanslar veren Volkan Uçak'ın sahte diplomayla yürüttüğü faaliyetler gündemi sarstı! 

Sahte diplomalarla “uzman psikolog” olarak hizmet veren Abdullah Volkan Uçak da dahil olmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada toplamda 37 kişi hakkında işlem yapıldı, çok sayıda sahte belgeye el konuldu.

Uçak'ın sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e hipnoz seansı verdiği anlar ortaya çıktı. Övüç'ün gözyaşları içinde kayda alındığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu!

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İşte o anlar:

Olayı çırpıcı kılan detay ise, sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün bu sahte psikologla çalıştığını gösteren video oldu.

Olayı çırpıcı kılan detay ise, sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün bu sahte psikologla çalıştığını gösteren video oldu.

Volkan Uçak, kendisini 'uzman klinik psikolog' olarak tanıtarak sosyal medyada tanınmaya başlamıştı.

Hakkında çıkan haberlerde, Ege Üniversitesi mezunu olduğu, hatta yüksek lisans düzeyinde eğitim aldığı iddiaları yer alıyordu. Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda, bu belgelerin sahte olduğu ve Uçak'ın aslında halı yıkama işiyle uğraştığı ortaya çıktı.

Uçak, sahte diplomalarla resmi belgeler düzenleyip 'uzman psikolog' kimliğiyle seanslar düzenliyordu. Hipnoz, bilinçaltı temizleme ve travma terapisi gibi hizmetler sunduğu iddia edilen Uçak, seans başına 4.500 TL gibi yüksek rakamlar talep ediyordu. Şikayetler artınca olay yargıya taşındı ve büyük bir sahtecilik şebekesi ortaya çıkarıldı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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