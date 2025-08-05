Geçmişte Yaptığı Paylaşımlarla Gündem Olan Manifest Üyesi Mina Solak'a Alizade'den Büyük Gönderme!
Dansları, vokalleri ve sahne enerjileriyle dikkat çeken Manifest grubu sadece müzikleriyle değil, stil ve duruşlarıyla da genç kuşağın radarına girmeyi başardı. İlk şarkıları “Zamansızdık” ile çıkış yapan grup, kısa sürede Spotify listelerine girdi ve sosyal medyada büyük ilgi görmeye başladı.
Ancak bu hızlı yükselişin gölgesinde, grup üyelerinden biri hakkında gündeme gelen eski paylaşımlar, Manifest'i kısa sürede eleştirilerin odağına yerleştirdi. Grup üyelerinden Mina Solak’ın geçmiş yıllarda yaptığı bazı sosyal medya paylaşımları, yeniden dolaşıma girdi. Tartışmaların fitilini ise Alizade’nin üstü kapalı göndermeli paylaşımı ateşledi...
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Türkiye’nin uzun zamandır özlemini çektiği bir "kız grubu" nihayet sahneye çıktı! Hypers New Media’nın düzenlediği Big5 Türkiye yarışmasıyla bir araya gelen altı genç yetenek, Manifest adı altında çıkışını yaptı.
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Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Sude Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat'tan oluşan grup göz önünde olmaya başladıklarından bu yana eleştiri de toplamaya başladı.
Geçtiğimiz saatlerde ise sosyal medyayı sallayan o tweetlere Alizade'den büyük bir gönderme geldi!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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