Geçmişte Yaptığı Paylaşımlarla Gündem Olan Manifest Üyesi Mina Solak'a Alizade'den Büyük Gönderme!

Dansları, vokalleri ve sahne enerjileriyle dikkat çeken Manifest grubu sadece müzikleriyle değil, stil ve duruşlarıyla da genç kuşağın radarına girmeyi başardı. İlk şarkıları “Zamansızdık” ile çıkış yapan grup, kısa sürede Spotify listelerine girdi ve sosyal medyada büyük ilgi görmeye başladı.

Ancak bu hızlı yükselişin gölgesinde, grup üyelerinden biri hakkında gündeme gelen eski paylaşımlar, Manifest'i kısa sürede eleştirilerin odağına yerleştirdi. Grup üyelerinden Mina Solak’ın geçmiş yıllarda yaptığı bazı sosyal medya paylaşımları, yeniden dolaşıma girdi. Tartışmaların fitilini ise Alizade’nin üstü kapalı göndermeli paylaşımı ateşledi...