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Geçmişte Yaptığı Paylaşımlarla Gündem Olan Manifest Üyesi Mina Solak'a Alizade'den Büyük Gönderme!

Geçmişte Yaptığı Paylaşımlarla Gündem Olan Manifest Üyesi Mina Solak'a Alizade'den Büyük Gönderme!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.08.2025 - 12:30

Dansları, vokalleri ve sahne enerjileriyle dikkat çeken Manifest grubu sadece müzikleriyle değil, stil ve duruşlarıyla da genç kuşağın radarına girmeyi başardı. İlk şarkıları “Zamansızdık” ile çıkış yapan grup, kısa sürede Spotify listelerine girdi ve sosyal medyada büyük ilgi görmeye başladı.

Ancak bu hızlı yükselişin gölgesinde, grup üyelerinden biri hakkında gündeme gelen eski paylaşımlar, Manifest'i kısa sürede eleştirilerin odağına yerleştirdi. Grup üyelerinden Mina Solak’ın geçmiş yıllarda yaptığı bazı sosyal medya paylaşımları, yeniden dolaşıma girdi. Tartışmaların fitilini ise Alizade’nin üstü kapalı göndermeli paylaşımı ateşledi...

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Türkiye’nin uzun zamandır özlemini çektiği bir "kız grubu" nihayet sahneye çıktı! Hypers New Media’nın düzenlediği Big5 Türkiye yarışmasıyla bir araya gelen altı genç yetenek, Manifest adı altında çıkışını yaptı.

Türkiye’nin uzun zamandır özlemini çektiği bir "kız grubu" nihayet sahneye çıktı! Hypers New Media’nın düzenlediği Big5 Türkiye yarışmasıyla bir araya gelen altı genç yetenek, Manifest adı altında çıkışını yaptı.

Hypers New Media, Eylül 2024’te YouTube üzerinden yayımlanan Big5 Türkiye adlı yetenek yarışmasının ardından Manifest isimli kız grubunu 6 üyesiyle birlikte medyaya tanıttı.

Finale kalan 6 genç kadın, yarışmanın sonucunda jüri üyeleri Tolga Akış, Gülçin Ergül ve Enes Abdulla kararıyla Manifest adlı kız grubunu oluşturdu!

İlk albümleri Manifestival ve ilk şarkıları Zamansızdık ile kısa sürede büyük bir kitleye ulaşan grup şimdilerde çok rağbet görüyor.

Hatta geçtiğimiz günlerde İstanbul Festivali'nde sahne alan Manifest rekor bir kalabalığa imza atmıştı:

Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Sude Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat'tan oluşan grup göz önünde olmaya başladıklarından bu yana eleştiri de toplamaya başladı.

Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Sude Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat'tan oluşan grup göz önünde olmaya başladıklarından bu yana eleştiri de toplamaya başladı.

En büyüğü 2000 doğumlu en küçükleri ise 2004 doğumlu kızlar başarıdan başarıya koşarken gündem geçtiğimiz günlerde bir üyenin geçmiş paylaşımlarıyla sallandı.

25 yaşındaki Mina Solak'ın 2017 ve 2018 senelerinde yaptığı paylaşımlar gündeme geldi.

Fakat 17-18 yaşlarında yaptığı paylaşımlarla tepki çeken Mina ve Hypers şirketi geçmişte attığı tweetlere dair bir paylaşımda bulunmadı.

Geçtiğimiz saatlerde ise sosyal medyayı sallayan o tweetlere Alizade'den büyük bir gönderme geldi!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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