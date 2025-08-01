onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İstanbul Festivali’nde Ortalık Alev Aldı: Manifest Grubu Konserleriyle Rekor Bir Kalabalığa İmza Attı!

İstanbul Festivali’nde Ortalık Alev Aldı: Manifest Grubu Konserleriyle Rekor Bir Kalabalığa İmza Attı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.08.2025 - 23:46

Günümüzün yükselen yıldızları Manifest, İstanbul Festivali’nin açılışını yaparak adeta gövde gösterisi yaptı! 'Yılın en kalabalık dans sahneleri bizimle olacak' diyen grubun sözünde durduğu bu performans sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk müzik piyasasında taze bir nefes, enerjik bir çıkış ve sahneye yakışan duruşlarıyla Manifest, son dönemlerin dikkat çeken müzik gruplarından biri oldu.

Türk müzik piyasasında taze bir nefes, enerjik bir çıkış ve sahneye yakışan duruşlarıyla Manifest, son dönemlerin dikkat çeken müzik gruplarından biri oldu.

Gerek tarzları gerek sosyal medyadaki aktif varlıklarıyla genç kuşağın radarına hızla girmeyi başaran grup, Big5 yarışmasında kazandıkları popülariteyi bir hayli büyüttü.

Her biri farklı karakterde olan ama sahnede mükemmel bir uyum yakalayan Manifest üyeleri, bireysel yetenekleriyle de adlarından bahsettiriyor.

Esin, Hilal, Mina, Zeynep, Sueda ve Lidya'dan oluşan grup ilk albümlerini yayınladı ve kısa sürede milyon dinlenmelere ulaştı.

Esin, Hilal, Mina, Zeynep, Sueda ve Lidya'dan oluşan grup ilk albümlerini yayınladı ve kısa sürede milyon dinlenmelere ulaştı.

“Manifestival” adlı ilk albümleri, 13 Haziran 2025’te çıkaran ve Türkiye'nin yeni kız grubu olarak büyük başarı yakalayan grubun konserlerine de rağbet büyük.

Her yaştan dinleyicisi olan 'Zamansızdık', 'Snap', 'Arıyo' gibi parçalarla tanınan Manifest son olarak Harbiye konserleriyle büyük ses getirmişti.

Daha önce Lifepark İstanbul'da gerçekleşen "Manifestival" isimli festivalleriyle izleyicileri büyüleyen kızlar 1 Ağustos gecesi İstanbul Festivali'nde rekora imza attı!

Daha önce Lifepark İstanbul'da gerçekleşen "Manifestival" isimli festivalleriyle izleyicileri büyüleyen kızlar 1 Ağustos gecesi İstanbul Festivali'nde rekora imza attı!

'İstanbul Festivali’nin dev sahnesini bu yıl biz açıyoruz! 🤘🏻❤️‍🔥 Sahne böyle olunca ek şovlar ve yılın en kalabalık dans sahnelerini yapmak da bize düştü. 💃 1 Ağustos için çok heyecanlıyız!! Görüşmek üzere' notuyla İstanbul Festivali'nin açılışını yapacaklarını duyuran Manifest kızları bu gece gerçekleşen konserde ortalığı resmen ateşe verdi!

Festivalin açılışını yapan Manifest grubu İstanbul Festivali tarihindeki en kalabalık konser rekorunu kırdı!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
fitzpatrick

Şimdi doluşurlar, hiçbir halta yaramayıp beyninin 1/10'ini kullanabilen yaratıklar eleştirmeye.. Şu ülkede şöyle güzel şeyleri tebessümle karşılayabilmeli.. ... Devamını Gör

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.