İstanbul Festivali’nde Ortalık Alev Aldı: Manifest Grubu Konserleriyle Rekor Bir Kalabalığa İmza Attı!
Günümüzün yükselen yıldızları Manifest, İstanbul Festivali’nin açılışını yaparak adeta gövde gösterisi yaptı! 'Yılın en kalabalık dans sahneleri bizimle olacak' diyen grubun sözünde durduğu bu performans sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
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Türk müzik piyasasında taze bir nefes, enerjik bir çıkış ve sahneye yakışan duruşlarıyla Manifest, son dönemlerin dikkat çeken müzik gruplarından biri oldu.
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Esin, Hilal, Mina, Zeynep, Sueda ve Lidya'dan oluşan grup ilk albümlerini yayınladı ve kısa sürede milyon dinlenmelere ulaştı.
Daha önce Lifepark İstanbul'da gerçekleşen "Manifestival" isimli festivalleriyle izleyicileri büyüleyen kızlar 1 Ağustos gecesi İstanbul Festivali'nde rekora imza attı!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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