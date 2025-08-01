Kullanıcıları İkiye Böldü: Sydney Sweeney'in Makyajsız Hali X Gündemini Salladı!

Hollywood’un parlayan yıldızı Sydney Sweeney bu kez ne yeni projesiyle ne de kırmızı halı görünümüyle değil, tamamen doğal haliyle gündemde!

Makyajsız hali sosyal medyaya düşünce ortalık adeta karıştı. Kimileri ünlü simin doğal halini överken, kimileri de eleştirilerini dile getirmeden edemedi! X kullanıcılarını ikiye bölen o kare, Sweeney'nin güzelliği üzerine başlayan tartışmaları da beraberinde getirdi.