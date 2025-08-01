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Kullanıcıları İkiye Böldü: Sydney Sweeney'in Makyajsız Hali X Gündemini Salladı!

Kullanıcıları İkiye Böldü: Sydney Sweeney'in Makyajsız Hali X Gündemini Salladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.08.2025 - 22:16

Hollywood’un parlayan yıldızı Sydney Sweeney bu kez ne yeni projesiyle ne de kırmızı halı görünümüyle değil, tamamen doğal haliyle gündemde! 

Makyajsız hali sosyal medyaya düşünce ortalık adeta karıştı. Kimileri ünlü simin doğal halini överken, kimileri de eleştirilerini dile getirmeden edemedi!  X kullanıcılarını ikiye bölen o kare, Sweeney'nin güzelliği üzerine başlayan tartışmaları da beraberinde getirdi.

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Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Sydney Sweeney, sadece oyunculuğuyla değil, güzellik sektörüne attığı adımlarla da tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Sydney Sweeney, sadece oyunculuğuyla değil, güzellik sektörüne attığı adımlarla da tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Sydney Sweeney, HBO’nun  gençlik dizisi 'Euphoria' ile büyük bir popülerlik kazandı. Dizideki Cassie karakteriyle tanınan Sweeney, kısa sürede ekranların vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Ardından Glen Powell’la başrolünü paylaştığı romantik komedi 'Anyone But You' ile sinema sektörüne giriş yaptı.

Ancak Sydney sadece kamera karşısına geçmekle kalmadı. Yenilikçi bir girişimle kendi sabun markasını çıkardı!

Ancak Sydney sadece kamera karşısına geçmekle kalmadı. Yenilikçi bir girişimle kendi sabun markasını çıkardı!

Genç yaşına rağmen iddialı açıklamaları, tarzı ve güçlü duruşuyla Sydney Sweeney, hem manşetlerde hem de sinema dünyasında konuşulmaya devam ediyor.

Kendi banyo suyunu kullanarak 'erkeklere özel' sabun ürettiğini duyuran Syweeney ortalığı birbirine katarken gündem başka bir pozla sarsıldı.

Makyajsız yüzü ortaya çıkan Sydney Sweeney'in doğal hali resmen X kullanıcılarını ikiye böldü.

Makyajsız yüzü ortaya çıkan Sydney Sweeney'in doğal hali resmen X kullanıcılarını ikiye böldü.
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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