Kullanıcıları İkiye Böldü: Sydney Sweeney'in Makyajsız Hali X Gündemini Salladı!

Sydney Sweeney, HBO’nun gençlik dizisi 'Euphoria' ile büyük bir popülerlik kazandı. Dizideki Cassie karakteriyle tanınan Sweeney, kısa sürede ekranların vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Ardından Glen Powell’la başrolünü paylaştığı romantik komedi 'Anyone But You' ile sinema sektörüne giriş yaptı.