Kullanıcıları İkiye Böldü: Sydney Sweeney'in Makyajsız Hali X Gündemini Salladı!
Hollywood’un parlayan yıldızı Sydney Sweeney bu kez ne yeni projesiyle ne de kırmızı halı görünümüyle değil, tamamen doğal haliyle gündemde!
Makyajsız hali sosyal medyaya düşünce ortalık adeta karıştı. Kimileri ünlü simin doğal halini överken, kimileri de eleştirilerini dile getirmeden edemedi! X kullanıcılarını ikiye bölen o kare, Sweeney'nin güzelliği üzerine başlayan tartışmaları da beraberinde getirdi.
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Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Sydney Sweeney, sadece oyunculuğuyla değil, güzellik sektörüne attığı adımlarla da tüm dikkatleri üzerine çekiyor.
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Ancak Sydney sadece kamera karşısına geçmekle kalmadı. Yenilikçi bir girişimle kendi sabun markasını çıkardı!
Makyajsız yüzü ortaya çıkan Sydney Sweeney'in doğal hali resmen X kullanıcılarını ikiye böldü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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