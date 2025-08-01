6 Yıldır Hiç Kesmemiş: Uzun Sakallarıyla Hafızalara Yerleşen Jason Momoa Sakalsız Haliyle Şoklara Soktu

Jason Momoa, “Sadece senin için Denis!” diyerek Dune serisinin yönetmeni Denis Villeneuve’e esprili bir gönderme yaptı. Çünkü bu tıraş, öylesine bir imaj değişikliği değil, Dune: Part Three filmi için yapılan hazırlıkların bir parçası!

Yeni filmde yer alacak olan Momoa, sete girmeden önce sosyal medya hesabından paylaştığı video ile yepyeni yüzünü takipçileriyle paylaştı. 6 yılın ardından kestiği sakalları ve yeni imajıyla ilgili 'Kahretsin, nefret ediyorum!' yorumunda bulunan Momoa kendi haline bile şaşırdı.

Momoa’nın yer alacağı filmde oğlu Nakoa-Wolf Momoa da ilk oyunculuk deneyimini yaşayacak! Dune evreninde baba-oğul birlikte kamera karşısına geçecek olan ikili, şimdiden hayranların ilgi odağı olmuş durumda.