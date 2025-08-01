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6 Yıldır Hiç Kesmemiş: Uzun Sakallarıyla Hafızalara Yerleşen Jason Momoa Sakalsız Haliyle Şoklara Soktu

6 Yıldır Hiç Kesmemiş: Uzun Sakallarıyla Hafızalara Yerleşen Jason Momoa Sakalsız Haliyle Şoklara Soktu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.08.2025 - 19:52

Hollywood’un asi ruhu Jason Momoa, yıllardır ikonikleşen sakallarına veda edince sosyal medyayı adeta salladı! Game of Thrones’un Khal Drogo’su, Aquaman’in su altı kralı artık yepyeni bir yüzle karşımızda. Hem de 6 yıl sonra ilk kez sakalsız!

Kaynak: https://www.today.com/popculture/jaso...
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Jason Momoa, kaslı fiziği, sert bakışları ve karizmasıyla uzun süredir Hollywood’un dikkat çeken yüzlerinden biri.

Jason Momoa, kaslı fiziği, sert bakışları ve karizmasıyla uzun süredir Hollywood’un dikkat çeken yüzlerinden biri.

Ancak onu yıldız yapan yalnızca dış görünüşü değil! Kariyerinin ilk yıllarında ekranlarda sessiz sedasız boy gösteren Momoa, şimdi sinema dünyasının en güçlü figürlerinden biri.

Jason Momoa’yı ilk olarak 1999 yılında Baywatch Hawaii dizisinde cankurtaran rolüyle tanımıştık. O yıllarda fazla dikkat çekmese de, 2011’de HBO’nun fenomen dizisi Game of Thrones'ta canlandırdığı Khal Drogo karakteriyle kelimenin tam anlamıyla patlamıştı! Sadece birkaç bölümde yer almasına rağmen, dizideki performansıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Aquaman karakterini canlandırarak süper kahramanlar ligine de adım atan Momoa, sinema salonlarından dijital platformlara birçok izleyicinin kalbini fethetti.

Aquaman karakterini canlandırarak süper kahramanlar ligine de adım atan Momoa, sinema salonlarından dijital platformlara birçok izleyicinin kalbini fethetti.

Sinemadaki başarısının yanı sıra Jason Momoa, kırmızı halıda da her daim dikkatleri üzerine çekiyor. Genellikle cesur ve alışılmışın dışında tarzıyla öne çıkan aktör, Hollywood’un asi isimlerinden biri olmaya devam ediyor!

Yıllardır sakallı görmeye alıştığımız isim, bu kez bambaşka bir yüzle karşımıza çıktı...

Jason Momoa, uzun yıllardır imzası haline gelen efsanevi sakallarını tamamen kesti ve hayranlarını adeta şoke etti!

Jason Momoa, uzun yıllardır imzası haline gelen efsanevi sakallarını tamamen kesti ve hayranlarını adeta şoke etti!

Jason Momoa, “Sadece senin için Denis!” diyerek Dune serisinin yönetmeni Denis Villeneuve’e esprili bir gönderme yaptı. Çünkü bu tıraş, öylesine bir imaj değişikliği değil, Dune: Part Three filmi için yapılan hazırlıkların bir parçası!

Yeni filmde yer alacak olan Momoa, sete girmeden önce sosyal medya hesabından paylaştığı video ile yepyeni yüzünü takipçileriyle paylaştı. 6 yılın ardından kestiği sakalları ve yeni imajıyla ilgili 'Kahretsin, nefret ediyorum!' yorumunda bulunan Momoa kendi haline bile şaşırdı.

Momoa’nın yer alacağı filmde oğlu Nakoa-Wolf Momoa da ilk oyunculuk deneyimini yaşayacak! Dune evreninde baba-oğul birlikte kamera karşısına geçecek olan ikili, şimdiden hayranların ilgi odağı olmuş durumda.

O anları görene kadar biz de fotoğraftaki kişilerin aynı isim olduğundan emin olamamıştık!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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