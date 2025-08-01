6 Yıldır Hiç Kesmemiş: Uzun Sakallarıyla Hafızalara Yerleşen Jason Momoa Sakalsız Haliyle Şoklara Soktu
Kaynak: https://www.today.com/popculture/jaso...
Hollywood’un asi ruhu Jason Momoa, yıllardır ikonikleşen sakallarına veda edince sosyal medyayı adeta salladı! Game of Thrones’un Khal Drogo’su, Aquaman’in su altı kralı artık yepyeni bir yüzle karşımızda. Hem de 6 yıl sonra ilk kez sakalsız!
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Jason Momoa, kaslı fiziği, sert bakışları ve karizmasıyla uzun süredir Hollywood’un dikkat çeken yüzlerinden biri.
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Aquaman karakterini canlandırarak süper kahramanlar ligine de adım atan Momoa, sinema salonlarından dijital platformlara birçok izleyicinin kalbini fethetti.
Jason Momoa, uzun yıllardır imzası haline gelen efsanevi sakallarını tamamen kesti ve hayranlarını adeta şoke etti!
O anları görene kadar biz de fotoğraftaki kişilerin aynı isim olduğundan emin olamamıştık!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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