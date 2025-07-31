Turnesini İstanbul'daki Olaylı Organizasyonla Bitiren Justin Timberlake'den Konser Sonrası İlk Paylaşım Geldi
Olaylı İstanbul konserinin yankıları sürerken, Justin Timberlake de uzun süredir decam eden turnesini bitirdi. “The Forget Tomorrow World Tour” kapsamında sahne aldığı Türkiye konserinde yaşanan kaos ve organizasyon fiyaskosunun ardından eleştiri yağmuruna konserin ardından Timberlake, turnenin kapanışında ilk kez duygularını içtenlikle paylaştı.
Ünlü yıldız, yaşadığı sağlık sorunlarını ve sahne arkasındaki zorlu süreci anlattı. Lyme hastalığı ile mücadele ettiğini açıklayan Timberlake, hayranlarına hem teşekkür etti hem de bu iki yıllık yoğun turne sürecinde bahsetti.
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Justin Timberlake, 2025 yılı itibarıyla “The Forget Tomorrow World Tour” adlı global turnesiyle sahneye döndü ve 30 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleşen konserle de turnesini sonlandırdı.
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Geçtiğimiz dakikalarda Timberlake'den şaşırtan bir paylaşım ve upuzun bir açıklama geldi. Timberlake o açıklamada kendisine Lyme hastalığı teşhisi konduğunu açıkladı.
Turnesini tamamlayan Timberlake yaşadığı sağlık sorunundan bahsetmesinin ardından bir dizi teşekkürde bulundu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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