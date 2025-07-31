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Turnesini İstanbul'daki Olaylı Organizasyonla Bitiren Justin Timberlake'den Konser Sonrası İlk Paylaşım Geldi

Turnesini İstanbul'daki Olaylı Organizasyonla Bitiren Justin Timberlake'den Konser Sonrası İlk Paylaşım Geldi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
31.07.2025 - 20:06

Olaylı İstanbul konserinin yankıları sürerken, Justin Timberlake de uzun süredir decam eden turnesini bitirdi. “The Forget Tomorrow World Tour” kapsamında sahne aldığı Türkiye konserinde yaşanan kaos ve organizasyon fiyaskosunun ardından eleştiri yağmuruna konserin ardından Timberlake, turnenin kapanışında ilk kez duygularını içtenlikle paylaştı. 

Ünlü yıldız, yaşadığı sağlık sorunlarını ve sahne arkasındaki zorlu süreci anlattı. Lyme hastalığı ile mücadele ettiğini açıklayan Timberlake, hayranlarına hem teşekkür etti hem de bu iki yıllık yoğun turne sürecinde bahsetti.

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Justin Timberlake, 2025 yılı itibarıyla “The Forget Tomorrow World Tour” adlı global turnesiyle sahneye döndü ve 30 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleşen konserle de turnesini sonlandırdı.

Justin Timberlake, 2025 yılı itibarıyla “The Forget Tomorrow World Tour” adlı global turnesiyle sahneye döndü ve 30 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleşen konserle de turnesini sonlandırdı.

11 yıllık hasret İstanbul’da unutulmaz bir konser beklentisi oluştururken, Justin Timberlake’in son dünya turnesi koşuşturması hayal kırıklıklarıyla dolu bir finalle kapandı. Konserden önce başlayan organizasyon zaafiyeti ve güvenlik sıkıntıları izleyicilerin sabrını zorladı. Duygu Özaslan gibi sosyal medya fenomenlerinin tepkisiyle alevlenen süreç, konserin resmen bir skandala dönüşmesine neden oldu.

Geçtiğimiz dakikalarda Timberlake'den şaşırtan bir paylaşım ve upuzun bir açıklama geldi. Timberlake o açıklamada kendisine Lyme hastalığı teşhisi konduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz dakikalarda Timberlake'den şaşırtan bir paylaşım ve upuzun bir açıklama geldi. Timberlake o açıklamada kendisine Lyme hastalığı teşhisi konduğunu açıkladı.

'Pekala, bu iki inanılmaz yıl sona ererken ve geleceğe bakarken, kalpten bir şeyler yazmak istedim. Turnenin yarattığı fırtınayı kelimelere dökmek kolay değil — ama deneyeceğim…

Bu, şimdiye kadar yaşadığım en eğlenceli, duygusal, tatmin edici, fiziksel olarak zorlayıcı ve zaman zaman gerçekten yıpratıcı bir deneyim oldu. Bunu 30 yılı aşkın süredir yapıyorum (bunu söylemek bile garip geliyor) — ve elimden gelen her şeyi verdim. Ailem, arkadaşlarım, The TN Kids ve SİZİN desteğiniz olmadan bunu başaramazdım. 

Birçoğunuzun bildiği gibi, oldukça özel bir insanım. Ama bu turneyi ve festival turunu değerlendirirken, sizinle biraz da neler yaşadığımdan bahsetmek istiyorum. Bunların yanı sıra, bir süredir bazı sağlık sorunlarıyla mücadele ediyorum ve Lyme hastalığı teşhisi kondu — bunu bana acıyın diye söylemiyorum, ama perde arkasında neler yaşadığımı biraz olsun aydınlatmak için söylüyorum. Bu hastalığı yaşamış ya da yaşayan birini tanıyorsanız, biliyorsunuzdur: bu durum hem zihinsel hem de fiziksel olarak inanılmaz derecede yıpratıcı olabiliyor. İlk teşhis konduğunda gerçekten şok oldum. Ama en azından sahnedeyken neden sinir ağrısı çektiğimi ya da aşırı yorgunluk ve hastalık hissettiğimi anlayabildim. 

Bir karar vermek zorundaydım. Turneyi bırakmak mı? Yoksa devam edip çözüm aramak mı? Sahneye çıkmanın bana verdiği neşe, vücudumun yaşadığı geçici stresten çok daha ağır bastı. İyi ki devam etmişim. Sadece zihinsel dayanıklılığımı kendime kanıtlamakla kalmadım, aynı zamanda sizlerle birlikte geçirdiğim ve asla unutmayacağım birçok özel anım oldu.

 Bu konudan bahsetmeye hep çekindim çünkü böyle şeyleri kendine saklaman gerektiği öğretilerek büyütüldüm. Ama artık bu mücadelelerim konusunda daha açık olmaya çalışıyorum ki yanlış anlaşılmasın. Tüm bunları paylaşıyorum çünkü umarım hepimiz bir şekilde daha bağlantılı hissedebiliriz. Ben de bu hastalığı yaşayan başkalarına yardımcı olmak için üzerime düşeni yapmak istiyorum.'

Turnesini tamamlayan Timberlake yaşadığı sağlık sorunundan bahsetmesinin ardından bir dizi teşekkürde bulundu.

Turnesini tamamlayan Timberlake yaşadığı sağlık sorunundan bahsetmesinin ardından bir dizi teşekkürde bulundu.

Justin Timberlake, “Forget Tomorrow Tour” ve “JT Live ’25” turnelerine katılan herkese kalpten teşekkür etti:

'Forget Tomorrow Tour veya JT Live ’25 (ya da yıllar boyunca gerçekleşen diğer herhangi bir turne veya konser) kapsamında beni izlemeye gelen herkese… Enerjiniz ve sevginiz beni hala derinden etkiliyor. Pankartlarınız, mesajlarınız ve kendi yaptığınız tişörtler beni defalarca güldürdü ve gülümsetti. Ve şarkıları en yüksek sesinizle, kelimesi kelimesine söylediğinizi duymak ve sizi izlemek… beni her seferinde hayran bırakıyor. Hayallerimi gerçekleştirdiniz. Ekip arkadaşlarıma, grubuma, vokalistlere ve dansçılara teşekkür ederim… 

Turne hayatı gerçekten başka bir şey. Bunu yapabilmek – hele ki iyi bir şekilde yapabilmek – özel bir insan olmayı gerektiriyor. Hepiniz benim için evimden uzakta bir aile oldunuz. Bu son birkaç yılı birlikte geçirdiğimiz zamanı her zaman büyük bir değerle anacağım. Herkesin bundan sonra neler yapacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Eminim çok heyecan verici olacak! Sahnede olmanın ve canlı müziği sizlerle paylaşmanın verdiği duyguyu kelimelere dökmek gerçekten mümkün değil. Bu, eşi benzeri olmayan… kutsal bir şey benim için. Gelecekte sahnede ne yapacağımı bilmiyorum ama bu dönemi – ve öncekileri – her zaman değerli bir anı olarak saklayacağım. 

Benim için adeta efsane gibiydi. Eğer bu kadarını okuyabildiyseniz, bir madalyayı hak ettiniz. Kalbim şükranla dolu! Birbirinizi sevin. Birbirinize iyi davranın. Hiçbir şeyi hafife almayın.

Jess, Silas ve Phin… Koşulsuz sevginizden daha güçlü bir şey yok. Siz benim kalbim ve evimsiniz. Eve dönüyorum…

Sevgiyle,

JT'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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