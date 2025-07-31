Turnesini İstanbul'daki Olaylı Organizasyonla Bitiren Justin Timberlake'den Konser Sonrası İlk Paylaşım Geldi

'Pekala, bu iki inanılmaz yıl sona ererken ve geleceğe bakarken, kalpten bir şeyler yazmak istedim. Turnenin yarattığı fırtınayı kelimelere dökmek kolay değil — ama deneyeceğim…

Bu, şimdiye kadar yaşadığım en eğlenceli, duygusal, tatmin edici, fiziksel olarak zorlayıcı ve zaman zaman gerçekten yıpratıcı bir deneyim oldu. Bunu 30 yılı aşkın süredir yapıyorum (bunu söylemek bile garip geliyor) — ve elimden gelen her şeyi verdim. Ailem, arkadaşlarım, The TN Kids ve SİZİN desteğiniz olmadan bunu başaramazdım.

Birçoğunuzun bildiği gibi, oldukça özel bir insanım. Ama bu turneyi ve festival turunu değerlendirirken, sizinle biraz da neler yaşadığımdan bahsetmek istiyorum. Bunların yanı sıra, bir süredir bazı sağlık sorunlarıyla mücadele ediyorum ve Lyme hastalığı teşhisi kondu — bunu bana acıyın diye söylemiyorum, ama perde arkasında neler yaşadığımı biraz olsun aydınlatmak için söylüyorum. Bu hastalığı yaşamış ya da yaşayan birini tanıyorsanız, biliyorsunuzdur: bu durum hem zihinsel hem de fiziksel olarak inanılmaz derecede yıpratıcı olabiliyor. İlk teşhis konduğunda gerçekten şok oldum. Ama en azından sahnedeyken neden sinir ağrısı çektiğimi ya da aşırı yorgunluk ve hastalık hissettiğimi anlayabildim.

Bir karar vermek zorundaydım. Turneyi bırakmak mı? Yoksa devam edip çözüm aramak mı? Sahneye çıkmanın bana verdiği neşe, vücudumun yaşadığı geçici stresten çok daha ağır bastı. İyi ki devam etmişim. Sadece zihinsel dayanıklılığımı kendime kanıtlamakla kalmadım, aynı zamanda sizlerle birlikte geçirdiğim ve asla unutmayacağım birçok özel anım oldu.

Bu konudan bahsetmeye hep çekindim çünkü böyle şeyleri kendine saklaman gerektiği öğretilerek büyütüldüm. Ama artık bu mücadelelerim konusunda daha açık olmaya çalışıyorum ki yanlış anlaşılmasın. Tüm bunları paylaşıyorum çünkü umarım hepimiz bir şekilde daha bağlantılı hissedebiliriz. Ben de bu hastalığı yaşayan başkalarına yardımcı olmak için üzerime düşeni yapmak istiyorum.'