Justin Timberlake'in Konserinde Yaşananları Anlatan Duygu Özaslan Organizasyondaki Rezaleti Gözler Önüne Serdi
Amerikalı ünlü yıldız Justin Timberlake’in İstanbul konseri, beklenenin aksine müzikten çok organizasyon rezaletiyle gündeme oturdu. Binlerce hayranı, büyük heyecanla soluğu konserde alırken, sosyal medyada yükselen tepkiler konserin organizasyonunun tam anlamıyla sınıfta kaldığını ortaya koydu. Etkinliğe katılan fenomen Duygu Özaslan ise yaşadıklarını detaylıca anlatıp adeta isyan etti. Tuvalet sıralarından, güvenlik zafiyetlerine, izdihamdan sahneye olan uzaklığa kadar birçok aksaklık geceyi kabusa çevirdi!
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11 yıl sonra Türkiye'ye geri dönen Justin Timberlake konseriyle sevenlerini heyecanlandırırken şovdan çok organizasyon ses getirdi.
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Magazin dünyası Timberlake konserini büyük bir heyecanla karşılarken ünlüler de pop yıldızını görmek için resmen sıraya girmişti!
Duygu Özaslan Instagram kanalından yaşananlar hakkında konuştu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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