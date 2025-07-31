onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Justin Timberlake'in Konserinde Yaşananları Anlatan Duygu Özaslan Organizasyondaki Rezaleti Gözler Önüne Serdi

Justin Timberlake'in Konserinde Yaşananları Anlatan Duygu Özaslan Organizasyondaki Rezaleti Gözler Önüne Serdi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
31.07.2025 - 17:52

Amerikalı ünlü yıldız Justin Timberlake’in İstanbul konseri, beklenenin aksine müzikten çok organizasyon rezaletiyle gündeme oturdu. Binlerce hayranı, büyük heyecanla soluğu konserde alırken, sosyal medyada yükselen tepkiler konserin organizasyonunun tam anlamıyla sınıfta kaldığını ortaya koydu. Etkinliğe katılan fenomen Duygu Özaslan ise yaşadıklarını detaylıca anlatıp adeta isyan etti. Tuvalet sıralarından, güvenlik zafiyetlerine, izdihamdan sahneye olan uzaklığa kadar birçok aksaklık geceyi kabusa çevirdi!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11 yıl sonra Türkiye'ye geri dönen Justin Timberlake konseriyle sevenlerini heyecanlandırırken şovdan çok organizasyon ses getirdi.

11 yıl sonra Türkiye'ye geri dönen Justin Timberlake konseriyle sevenlerini heyecanlandırırken şovdan çok organizasyon ses getirdi.

Justin Timberlake’in 11 yıllık aradan sonra İstanbul’a dönüşü, büyük umutlarla karşılanmıştı. Ancak 30 Temmuz’daki konser, izdiham, kaotik bilet sistemi ve seyirci sağlığına önem verilmemesi nedeniyle birçok kişi tarafından “organizasyon faciası” olarak nitelendirildi.

Fahiş bilet fiyatları dudak uçuklatırken organizasyona biletsiz giren, bileti olup da saatlerce sırada bekleyenler sosyal medyadan öfkelerini dile getirmişti.

Magazin dünyası Timberlake konserini büyük bir heyecanla karşılarken ünlüler de pop yıldızını görmek için resmen sıraya girmişti!

Magazin dünyası Timberlake konserini büyük bir heyecanla karşılarken ünlüler de pop yıldızını görmek için resmen sıraya girmişti!

'Çok fazla insanın sırada beklediğini duydum, herkesin içeri girdiğinden emin olmam gerekiyordu. Gecikme için özür dilerim' şeklinde açıklama yapan ve organizasyondaki aksaklıkların farkında olan Justin Timberlake sahne karşısındaki seyircileri kendisi uzaklaştırmaya çalışmıştı.

Henüz ünlüler tarafından konserde yaşananlarla dair bir çıkış gelmedi fakat influencer dünyasının bilinen ismi Duygu Özaslan dün gece konser çıkışı itibarıyla yaşadıklarını bir bir anlatmıştı.

Konserde yaşanan felakettin detaylarına bu içeriğimizden ulaşabilirisiniz:

Duygu Özaslan Instagram kanalından yaşananlar hakkında konuştu.

Duygu Özaslan Instagram kanalından yaşananlar hakkında konuştu.

'Dün akşamla ilgili biraz içimi dökmek istiyorum.

Dün sinirliydim, bugünse üzgünüm. Bu ülkede insanın her yerde ve her açıdan nasıl bu kadar değersizleştirilebildiğini gerçekten anlayamıyorum. Ben, bu ülkedeki en büyük festivallerden biri olan Rock’n Coke’a yıllarca katıldım. Liseden beri paramı hep deneyimlere, konserlere, festivallere harcadım. Dünyanın birçok yerinde stadyum konserlerine, global festivallere gittim. Takip edenler bilir. Kimi zaman VIP bilet aldım, çoğu zaman da kalabalığın içinde, “general admission” denen ayakta alanlarda eğlendim. İnsanların birbirine çarpmayacak kadar mesafe bırakmayı bildiği bir festival ve konser kültürüyle büyüdüm. Yalnızca Avrupa ve Amerika’dan söz etmiyorum. Bu, kendi ülkemizde de bir zamanlar böyleydi. Üstelik o zamanlar alkol satışı yapılan alanlar olmasına rağmen. Üniversite yıllarımda İTÜ’nün şenliklerine de defalarca katıldım. Sorunsuz ve güvenli şekilde… Bu yüzden iyi bir organizasyonla, o alanın kapasitesinin hem bilet alıp gelen misafirlere hem de okulun öğrencilerine yeteceğini tahmin etmek zor değil. Ve evet, bu bir üniversite şenliği değildi. Bu ücretsiz bir belediye konseri de değildi.

Bu, farklı fiyat kategorilerinin olduğu, büyük çaplı bir konserdi .Ben VIP bilet satın aldım. Ve elbette başka bir yerde, başka bir konserde yeniden bulunacağım. Ama mesele bu değil. Mesele şu ki; neredeyse hiç kimse ödediği paranın karşılığını alamadı. İnsanlar haksızlığa uğradı, bir izdihamın ortasında kaldı, kendini güvende hissetmedi. Kimileri içeriye bile giremedi.

Girebilenlerse çıkmak istediklerinde çıkamadı. Bu kabul edilemez. Evet, dünyada daha büyük problemler var. Ama bu, yanlış olana “yanlış” demeyecek miyiz demek?

Kriz yönetiminin ve güvenliğin olmayışına, haksızlıklar karşısında sessiz kalmaya alışmış olmamıza üzülüyorum. Kutuplaşmamıza, sorumluların sorumluluk almamasına üzülüyorum.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
18
4
4
3
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın