Kollar Bacaklar Boğum Boğum Olmuş Bile: Burcu Biricik'in Kopyası Olan Kızı Luna Son Haliyle Kalpleri Eritti!
Kaynak: https://www.haberturk.com/burcu-biric...
Ekranların sevilen oyuncusu Burcu Biricik, anne olduktan sonraki ilk yaz tatilinde objektiflere yakalandı!
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, eşi Emre Yetkin ve kızı Luna ile Marmaris’te tatil yapan güzel oyuncu, anneliğin kendisine çok yakıştığını bir kez daha gösterdi. Luna’yı ilk kez denizle buluşturan Biricik’in mutluluk dolu halleri sosyal medyaya yansıdı!
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Güzelliğiyle olduğu kadar oyunculuğuyla da ekranların vazgeçilmezi haline gelen Burcu Biricik, yine adından söz ettirmeye devam ediyor!
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2016 yılında Emre Yetkin ile hayatını birleştiren Burcu Biricik geçtiğimiz sene bebek haberi vermişti.
Habertürk objektiflerine takılan çift, Bozburun’daki bir plajda Luna ile birlikte zaman geçirirken kameralara yakalandı.
Luna’yı sık sık öpen ve oyun oynayan Biricik ile kızı tatlılığıyla büyüledi!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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