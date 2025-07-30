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Kollar Bacaklar Boğum Boğum Olmuş Bile: Burcu Biricik'in Kopyası Olan Kızı Luna Son Haliyle Kalpleri Eritti!

Kollar Bacaklar Boğum Boğum Olmuş Bile: Burcu Biricik'in Kopyası Olan Kızı Luna Son Haliyle Kalpleri Eritti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.07.2025 - 16:07

Ekranların sevilen oyuncusu Burcu Biricik, anne olduktan sonraki ilk yaz tatilinde objektiflere yakalandı! 

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, eşi Emre Yetkin ve kızı Luna ile Marmaris’te tatil yapan güzel oyuncu, anneliğin kendisine çok yakıştığını bir kez daha gösterdi. Luna’yı ilk kez denizle buluşturan Biricik’in mutluluk dolu halleri sosyal medyaya yansıdı!

Kaynak

Kaynak: https://www.haberturk.com/burcu-biric...
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Güzelliğiyle olduğu kadar oyunculuğuyla da ekranların vazgeçilmezi haline gelen Burcu Biricik, yine adından söz ettirmeye devam ediyor!

Güzelliğiyle olduğu kadar oyunculuğuyla da ekranların vazgeçilmezi haline gelen Burcu Biricik, yine adından söz ettirmeye devam ediyor!

Oyunculuk kariyerindeki asıl çıkışını Hayat Şarkısı dizisinde canlandırdığı Hülya karakteriyle yapan Burcu Biricik, ardından Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı karakterle hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden tam not almıştı.

2016 yılında Emre Yetkin ile hayatını birleştiren Burcu Biricik geçtiğimiz sene bebek haberi vermişti.

2016 yılında Emre Yetkin ile hayatını birleştiren Burcu Biricik geçtiğimiz sene bebek haberi vermişti.

15 Temmuz 2024'te kızları Luna'yı kucağına alan Burcu Biricik ve Emre Yetkin kızlarını sosyal medya ve kameralardan uzak büyütüyordu.

Anne olduktan sonra hayatında büyük değişiklikler yaşayan Biricik, kızıyla vakit geçirmeyi öncelik haline getirdi. Kızıyla birlikte geçirdiği anları sosyal medya hesaplarında takipçileriyle paylaşan Burcu Biricik Babalar Günü'nde kızının yüzünü ilk kez paylaşmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda Luna'nın 1. yaşını kutlayan Biricik 'Benim canım kızım komiğim huysuzum yengecim içli içli ağlayanım büyük üç kağıtçım belli ki aşırı eğleniceğim belli ki öğreticim belli ki üfff neler neler 🫠♥️ dün doğdun şimdi 1 oldun 🥹 seni seviyorum Luna’m…' ifadelerini kullanmıştı.

Habertürk objektiflerine takılan çift, Bozburun’daki bir plajda Luna ile birlikte zaman geçirirken kameralara yakalandı.

Habertürk objektiflerine takılan çift, Bozburun’daki bir plajda Luna ile birlikte zaman geçirirken kameralara yakalandı.

Burcu Biricik, bebeğini denizle tanıştırırken 1 yaşına basan Luna'nın tatlılığı kalpleri eritti!

Luna’yı sık sık öpen ve oyun oynayan Biricik ile kızı tatlılığıyla büyüledi!

Luna’yı sık sık öpen ve oyun oynayan Biricik ile kızı tatlılığıyla büyüledi!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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