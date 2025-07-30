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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın Oğulları Fikret Hakan Annesinin Kucağında Objektiflere Takıldı!

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın Oğulları Fikret Hakan Annesinin Kucağında Objektiflere Takıldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.07.2025 - 14:18

Evlilikleriyle magazin dünyasında büyük yankı uyandıran Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti, şimdi de oğulları Fikret Hakan’la gündemde. Gazetemagazin'den Mustafa Ağdağ'ın objektifine yakalanan minik Fikret, hem tatlılığı hem de annesiyle olan benzerliğiyle görenleri kendine hayran bırakmaya devam ediyor.

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Pınar Deniz, Yargı dizisindeki Avukat Ceylin karakteriyle dikkatleri üzerine çekerken; Kaan Yıldırım'la yaşadığı aşk da magazin manşetlerinden eksik olmuyordu.

Pınar Deniz, Yargı dizisindeki Avukat Ceylin karakteriyle dikkatleri üzerine çekerken; Kaan Yıldırım'la yaşadığı aşk da magazin manşetlerinden eksik olmuyordu.

Aşkları kısa sürede evlilik yoluna giren ikilinin düğünü merakla bekleniyordu. 

2024'ün Eylül ayında İtalya’nın başkenti Roma’da Roma Başkonsolosluğu’ndaki sade törenle dünyaevine giren çift, düğün öncesi Milano’da el ele verdikleri pozlarla kendilerine hayran bırakmıştı.

Mutlu birliktelikleri, 1 Nisan 2025’te oğulları Fikret Hakan’ın doğumuyla daha da taçlandı.

Mutlu birliktelikleri, 1 Nisan 2025’te oğulları Fikret Hakan’ın doğumuyla daha da taçlandı.

Aşklarını bir ömre dönüştüren çift, geçtiğimiz aylarda ilk çocukları Fikret Hakan'ı kucaklarına almıştı. Şimdi ise kameralar, bu mutlu ailenin tatil pozlarını konuşuyor. 

Minik Fikret Hakan’ın annesinin kucağına objektiflere takıldığı anlar sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Gazetemagazin'den Mustafa Ağdağ'ın kadrajına yakalanan Pınar Deniz ve oğlu Fikret Hakan görenlerin kalbini eritti!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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