Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın Oğulları Fikret Hakan Annesinin Kucağında Objektiflere Takıldı!
Evlilikleriyle magazin dünyasında büyük yankı uyandıran Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti, şimdi de oğulları Fikret Hakan’la gündemde. Gazetemagazin'den Mustafa Ağdağ'ın objektifine yakalanan minik Fikret, hem tatlılığı hem de annesiyle olan benzerliğiyle görenleri kendine hayran bırakmaya devam ediyor.
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Pınar Deniz, Yargı dizisindeki Avukat Ceylin karakteriyle dikkatleri üzerine çekerken; Kaan Yıldırım'la yaşadığı aşk da magazin manşetlerinden eksik olmuyordu.
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Mutlu birliktelikleri, 1 Nisan 2025’te oğulları Fikret Hakan’ın doğumuyla daha da taçlandı.
Gazetemagazin'den Mustafa Ağdağ'ın kadrajına yakalanan Pınar Deniz ve oğlu Fikret Hakan görenlerin kalbini eritti!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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