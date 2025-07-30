Kenan Doğulu'nun Aşk İtirafından Siyahlar İçindeki Özçivit Çiftine 30 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Lvbelc5
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Saadet Işıl Aksoy
Burak Özçivit
Kenan Doğulu
Berfu Yenenler
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aleyna Tilki
Çağla Şıkel
Pelin Karahan
Hande Erçel
Seda Bakan
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın