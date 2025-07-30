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Kenan Doğulu'nun Aşk İtirafından Siyahlar İçindeki Özçivit Çiftine 30 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Kenan Doğulu'nun Aşk İtirafından Siyahlar İçindeki Özçivit Çiftine 30 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.07.2025 - 23:39

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Lvbelc5

Lvbelc5

Saadet Işıl Aksoy

Saadet Işıl Aksoy

Burak Özçivit

Burak Özçivit

Kenan Doğulu

Kenan Doğulu

Berfu Yenenler

Berfu Yenenler
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Aleyna Tilki

Aleyna Tilki

Çağla Şıkel

Çağla Şıkel

Pelin Karahan

Pelin Karahan

Hande Erçel

Hande Erçel

Seda Bakan

Seda Bakan
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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