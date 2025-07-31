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Adam Şahane, Organizasyon Yerlerde: Justin Timberlake Konserinde Yaşanan Fiyaskolar Ortalığı Ayağa Kaldırdı!

Adam Şahane, Organizasyon Yerlerde: Justin Timberlake Konserinde Yaşanan Fiyaskolar Ortalığı Ayağa Kaldırdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
31.07.2025 - 10:44

2014 yılında İTÜ Stadyumu'nda şahane bir konser veren dünya starı Justin Timberlake, dün gece (30 Temmuz akşamı) yine İTÜ Stadyumu'nda hayranlarıyla buluştu. 

Oldukça rağbet gören Justin Timberlake'in performansının her bir anı kusursuz olsa da organizasyon boyunca yaşanan fiyaskolar, bilete binlerce lira para veren insanlara yaka silktirdi. 

Sosyal medya ayağa kalktı, Justin'e övgü yağarken, organizasyon şirketi yuhalandı... Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Geçtiğimiz gece (30 Temmuz akşamı), dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake, tam 11 yıl sonra yeniden Türkiye'de, aramızdaydı.

Geçtiğimiz gece (30 Temmuz akşamı), dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake, tam 11 yıl sonra yeniden Türkiye'de, aramızdaydı.

2014 yılında Türkiye'ye gelen ve İstanbul'da İTÜ Stadyumu'nda konser veren Justin Timberlake, stadyumu doldurmuş, şahane de bir performans sergilemişti. 

Birkaç ay önce Justin Timberlake'in bu seneki dünya turnesinin son durağının Türkiye olduğunu ve 11 yıl sonra yeniden İTÜ Stadyumu'nda sahne alacağını öğrenmiştik. 

Bilet fiyatları oldukça uçuktu. En düşük bilet fiyatı 3 bin 800'lerde seyrederken, 22 bin TL'ye kadar çıkan bir skalaya tanıklık ettik. Dün gece orada olanların veya yalnızca Maslak yolundan geçmek zorunda kalanların da gördüğü üzere büyük bir izdiham yaşandı, binlerce kişi Justin Timberlake'i izlemek için İTÜ Stadyumu'nda hazır bulundu.

Justin Timberlake'in performansının her anı şahaneydi. Yakışıklılığından, enerjisinden, sesinden ve karizmasından hiçbir şey kaybetmeyen Timberlake'e diyecek tek söz yoktu fakat organizasyon kelimenin tam anlamıyla koca bir fiyaskoydu!

Konsere geç çıkan ve sahneye çıktıktan sonra "Çok fazla insanın sırada beklediğini duydum, herkesin içeri girdiğinden emin olmam gerekiyordu. Gecikme için özür dilerim" açıklamasında bulunan Justin Timberlake resmen özür dilemek zorunda kaldı.

Konsere geç çıkan ve sahneye çıktıktan sonra "Çok fazla insanın sırada beklediğini duydum, herkesin içeri girdiğinden emin olmam gerekiyordu. Gecikme için özür dilerim" açıklamasında bulunan Justin Timberlake resmen özür dilemek zorunda kaldı.

Öyle bir konser düşünün ki organizasyonun fiyaskoları sebebiyle Timberlake mahcup oldu. Hatta bir noktada birilerinin birbirini ezdiğini gören Timberlake, konseri durdurup güvenliği ve sağlık ekiplerini çağırdı, 'Herkese dikkat edelim' uyarısında bulunurken, seyircileri birbirlerinden uzaklaşması ve yer açması için yönlendirdi. 

Stadyum kapasitesinden çok daha fazla kişiyi ağırlamak zorunda kaldı ve konser sonrası yansıyan görüntüler, stadın tam bir çöplüğe dönüştüğünü gözler önüne serdi. Girişi ayrı, çıkışı ayrı meseleydi anlayacağınız. Koca kampüste kimin nereye gitmesi gerektiğine dair herhangi bir yönlendirme yapılmazken, insanlar parasıyla rezil oldu.

Elbette Justin Timberlake sahneye çıktığında hayat güzelleşti, içeri girebilenlerin keyfi de gayet yerindeydi fakat dün gece tartışmasız 'Son yılların en büyük organizasyon faciası' olarak tarihe geçti... 3 bin TL'lik bilet alanlar 9 bin TL'lik yerden, 22 bin TL'lik bilet alanlar 3 bin TL'lik yerden izledi kendisini. Bazıları ise kuruş vermedi...

Buyurun, sosyal medyayı ayağa kaldıran ve yaşadıklarını bir bir anlatan kullanıcılar neler demiş beraber görelim...

Buyurun, sosyal medyayı ayağa kaldıran ve yaşadıklarını bir bir anlatan kullanıcılar neler demiş beraber görelim...
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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