Adam Şahane, Organizasyon Yerlerde: Justin Timberlake Konserinde Yaşanan Fiyaskolar Ortalığı Ayağa Kaldırdı!
2014 yılında İTÜ Stadyumu'nda şahane bir konser veren dünya starı Justin Timberlake, dün gece (30 Temmuz akşamı) yine İTÜ Stadyumu'nda hayranlarıyla buluştu.
Oldukça rağbet gören Justin Timberlake'in performansının her bir anı kusursuz olsa da organizasyon boyunca yaşanan fiyaskolar, bilete binlerce lira para veren insanlara yaka silktirdi.
Sosyal medya ayağa kalktı, Justin'e övgü yağarken, organizasyon şirketi yuhalandı... Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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Geçtiğimiz gece (30 Temmuz akşamı), dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake, tam 11 yıl sonra yeniden Türkiye'de, aramızdaydı.
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Justin Timberlake'in performansının her anı şahaneydi. Yakışıklılığından, enerjisinden, sesinden ve karizmasından hiçbir şey kaybetmeyen Timberlake'e diyecek tek söz yoktu fakat organizasyon kelimenin tam anlamıyla koca bir fiyaskoydu!
Konsere geç çıkan ve sahneye çıktıktan sonra "Çok fazla insanın sırada beklediğini duydum, herkesin içeri girdiğinden emin olmam gerekiyordu. Gecikme için özür dilerim" açıklamasında bulunan Justin Timberlake resmen özür dilemek zorunda kaldı.
Buyurun, sosyal medyayı ayağa kaldıran ve yaşadıklarını bir bir anlatan kullanıcılar neler demiş beraber görelim...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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