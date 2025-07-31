Adam Şahane, Organizasyon Yerlerde: Justin Timberlake Konserinde Yaşanan Fiyaskolar Ortalığı Ayağa Kaldırdı!

Öyle bir konser düşünün ki organizasyonun fiyaskoları sebebiyle Timberlake mahcup oldu. Hatta bir noktada birilerinin birbirini ezdiğini gören Timberlake, konseri durdurup güvenliği ve sağlık ekiplerini çağırdı, 'Herkese dikkat edelim' uyarısında bulunurken, seyircileri birbirlerinden uzaklaşması ve yer açması için yönlendirdi.

Stadyum kapasitesinden çok daha fazla kişiyi ağırlamak zorunda kaldı ve konser sonrası yansıyan görüntüler, stadın tam bir çöplüğe dönüştüğünü gözler önüne serdi. Girişi ayrı, çıkışı ayrı meseleydi anlayacağınız. Koca kampüste kimin nereye gitmesi gerektiğine dair herhangi bir yönlendirme yapılmazken, insanlar parasıyla rezil oldu.

Elbette Justin Timberlake sahneye çıktığında hayat güzelleşti, içeri girebilenlerin keyfi de gayet yerindeydi fakat dün gece tartışmasız 'Son yılların en büyük organizasyon faciası' olarak tarihe geçti... 3 bin TL'lik bilet alanlar 9 bin TL'lik yerden, 22 bin TL'lik bilet alanlar 3 bin TL'lik yerden izledi kendisini. Bazıları ise kuruş vermedi...