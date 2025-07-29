Photoshop'un Gözü Kör Olsun: Filtrenin Dozunu Kaçıran Sertab Erener, Selda Bağcan'ı Fena Harcadı!
Bodrum'da bir araya gelen iki efsane ses Selda Bağcan ve Sertab Erener geceye bir anı bıraktı! Beraber çekildikleri fotoğrafı paylaşan ikilinin pozu, gören herkesi şoka soktu...
Filtrenin dozunu kaçıran Sertab Erener, Selda Bağcan'ı büyük harcadı! 🙈
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Geçtiğimiz saatlerde efsanevi bir buluşma yaşandı!
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Fakat bir deneme yapmak istediler sanırım! Bir araya gelen ikonik ikili, bu geceye bir anı bıraktı.
Buyurun gelin, X ve Instagram'ın gündemine oturan bol oynanmış poza gelen yorumları beraber görelim! 👇️
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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