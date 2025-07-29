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Photoshop'un Gözü Kör Olsun: Filtrenin Dozunu Kaçıran Sertab Erener, Selda Bağcan'ı Fena Harcadı!

Photoshop'un Gözü Kör Olsun: Filtrenin Dozunu Kaçıran Sertab Erener, Selda Bağcan'ı Fena Harcadı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.07.2025 - 22:19

Bodrum'da bir araya gelen iki efsane ses Selda Bağcan ve Sertab Erener geceye bir anı bıraktı! Beraber çekildikleri fotoğrafı paylaşan ikilinin pozu, gören herkesi şoka soktu...

Filtrenin dozunu kaçıran Sertab Erener, Selda Bağcan'ı büyük harcadı! 🙈

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Geçtiğimiz saatlerde efsanevi bir buluşma yaşandı!

Geçtiğimiz saatlerde efsanevi bir buluşma yaşandı!

Yılların ustası Selda Bağcan ve sesiyle fırtınalar estiren Sertab Erener Bodrum'un nefis yaz akşamında bir araya geldi!

Fotoğrafı sizlere göstermeden önce; Sertab Erener ve Selda Bağcan'ın en güncel halleri şu anda yukarıda gördüğünüz şekilde. 

Sertab Erener'in estetikli yeni versiyonuna zamanla alıştık, eski Sertab'la hiç alakası yok ama gözümüz alıştı diyelim. Selda Bağcan ise gayet güzel yaşlandı, biz onu doğal haliyle çok seviyoruz zaten! Kendisinin de yaşlanmanın getirdiği izlerle hiçbir problemi olduğunu sanmıyoruz.

Fakat bir deneme yapmak istediler sanırım! Bir araya gelen ikonik ikili, bu geceye bir anı bıraktı.

Fakat bir deneme yapmak istediler sanırım! Bir araya gelen ikonik ikili, bu geceye bir anı bıraktı.

Beraber çekildikleri fotoğrafı aynı anda Instagram'dan paylaşan Sertab Erener ve Selda Bağcan'a anında yorum yağmaya başladı. 

Elbette bu ikilinin bir araya gelmesi büyük bir olay olduğundan övgü ve iltifatlar hat safhadaydı! Fakat asıl dikkat çeken şey, Selda Bağcan'ın yüzüne uygulanan yoğun filtre oldu... Bir 'Seda Sayan', 'Photoshop/filtre fiyaskosu' vakası yaşandı, sosyal medya kullanıcıları da yerinde duramadı tabii.

Buyurun gelin, X ve Instagram'ın gündemine oturan bol oynanmış poza gelen yorumları beraber görelim! 👇️

Buyurun gelin, X ve Instagram'ın gündemine oturan bol oynanmış poza gelen yorumları beraber görelim! 👇️
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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