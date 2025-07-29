"Bravo, Başardın": 20 Yaşına Yeni Giren Su Burcu Yazgı Coşkun'un Büyük Gözükme Sevdası Fenalık Geçirtti!

Kardeşlerim dizisindeki performansının ardından adından sık sık söz ettirip dikkatleri üzerine çeken Su Burcu Yazgı Coşkun'un, Bir Gece Masalı'nda oyunculuğu kadar, hatta belki oyunculuğundan da çok Burak Deniz'le partnerliği gündem olmuştu.

Diziye başladığında 19 yaşında bir genç kız olan Su Burcu Yazgı Coşkun'un 34 yaşındaki Burak Deniz'le rol gereği dahi olsa aşk yaşaması ve ekstra samimi sahneleri sosyal medya kullanıcılarının sezon boyunca dikkatini çekmiş, eleştirisini toplamıştı.