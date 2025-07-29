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"Bravo, Başardın": 20 Yaşına Yeni Giren Su Burcu Yazgı Coşkun'un Büyük Gözükme Sevdası Fenalık Geçirtti!

"Bravo, Başardın": 20 Yaşına Yeni Giren Su Burcu Yazgı Coşkun'un Büyük Gözükme Sevdası Fenalık Geçirtti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.07.2025 - 18:13

Son zamanlarda yaşını büyük gösterme çabası içinde olduğu düşünülen ve bu yüzden de sık sık gündeme oturan genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı son pozlar X kullanıcılarının dikkatini çekti. 

20 yaşındaki güzel oyuncunun yine aynı düzlemde hareket ettiği ve 20'den çok 30'larında gösterdiği düşünüldü, 'Bravo, başardın' yorumları geldi.

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Henüz küçücük bir kızken hayatımıza "Sana Bir Sır Vereceğim" dizisiyle giren Su Burcu Yazgı Coşkun'u geçtiğimiz sezon "Bir Gece Masalı"yla konuştuk.

Henüz küçücük bir kızken hayatımıza "Sana Bir Sır Vereceğim" dizisiyle giren Su Burcu Yazgı Coşkun'u geçtiğimiz sezon "Bir Gece Masalı"yla konuştuk.

Kardeşlerim dizisindeki performansının ardından adından sık sık söz ettirip dikkatleri üzerine çeken Su Burcu Yazgı Coşkun'un, Bir Gece Masalı'nda oyunculuğu kadar, hatta belki oyunculuğundan da çok Burak Deniz'le partnerliği gündem olmuştu. 

Diziye başladığında 19 yaşında bir genç kız olan Su Burcu Yazgı Coşkun'un 34 yaşındaki Burak Deniz'le rol gereği dahi olsa aşk yaşaması ve ekstra samimi sahneleri sosyal medya kullanıcılarının sezon boyunca dikkatini çekmiş, eleştirisini toplamıştı.

Su Burcu Yazgı Coşkun ayrıca yaşını oldukça büyük gösteren makyajı ve kombinleriyle de düzenli olarak dile düşen isimlerden biri haline gelmişti.

Su Burcu Yazgı Coşkun ayrıca yaşını oldukça büyük gösteren makyajı ve kombinleriyle de düzenli olarak dile düşen isimlerden biri haline gelmişti.

Özellikle yukarıda gördüğünüz bu kombin X kullanıcılarının radarına takılmış, Su Burcu Yazgı Coşkun'un kendini 'büyük gösterme' çabası içinde olduğuna kanaat getirilmişti. 

O günden bu yana ne zaman yeni bir kombin paylaşsa gözleri üzerine toplayan Su Burcu Yazgı Coşkun'dan yeni gönderi geçtiğimiz saatlerde geldi.

Su Burcu Yazgı Coşkun'un bir öncekine kıyasla çok daha sade bir elbise tercih ettiği bariz...

Su Burcu Yazgı Coşkun'un bir öncekine kıyasla çok daha sade bir elbise tercih ettiği bariz...

Makyajı da nude tonlarda seçilmiş fakat bu nude makyaj doğallıktan ziyade yine yaşını büyük göstermiş kendisinin. Elbisesi çok mu abartı? Aslında değil, yine de yaşının henüz 20 olduğu düşünülünce insan daha bir hareketli, eğlenceli, çıtır çıtır kıyafetler bekliyor herhalde, bilemiyoruz!

Sosyal medya kullanıcılarının beklentisinin bu yönde olduğu kesin...

Buyurun, Su Burcu Yazgı Coşkun için kim bu sefer ne demiş beraber görelim! 👇️

Buyurun, Su Burcu Yazgı Coşkun için kim bu sefer ne demiş beraber görelim! 👇️
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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Black Month

Evet cok güzel kendi ve fizigi elbisesi ama niye bu kadar debeleniyorsun onu anlamıyorum ama haksız degil biz kadınlara çok küçük yaslarda bicilen rol bu deg... Devamını Gör

Mubeyyen Torun

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