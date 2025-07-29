"Bravo, Başardın": 20 Yaşına Yeni Giren Su Burcu Yazgı Coşkun'un Büyük Gözükme Sevdası Fenalık Geçirtti!
Son zamanlarda yaşını büyük gösterme çabası içinde olduğu düşünülen ve bu yüzden de sık sık gündeme oturan genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı son pozlar X kullanıcılarının dikkatini çekti.
20 yaşındaki güzel oyuncunun yine aynı düzlemde hareket ettiği ve 20'den çok 30'larında gösterdiği düşünüldü, 'Bravo, başardın' yorumları geldi.
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Henüz küçücük bir kızken hayatımıza "Sana Bir Sır Vereceğim" dizisiyle giren Su Burcu Yazgı Coşkun'u geçtiğimiz sezon "Bir Gece Masalı"yla konuştuk.
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Su Burcu Yazgı Coşkun ayrıca yaşını oldukça büyük gösteren makyajı ve kombinleriyle de düzenli olarak dile düşen isimlerden biri haline gelmişti.
Su Burcu Yazgı Coşkun'un bir öncekine kıyasla çok daha sade bir elbise tercih ettiği bariz...
Buyurun, Su Burcu Yazgı Coşkun için kim bu sefer ne demiş beraber görelim! 👇️
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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Evet cok güzel kendi ve fizigi elbisesi ama niye bu kadar debeleniyorsun onu anlamıyorum ama haksız degil biz kadınlara çok küçük yaslarda bicilen rol bu deg... Devamını Gör
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