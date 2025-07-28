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Saunada Bikinili Videosunu Paylaşan Şeyma Subaşı'dan "Kaybettiğin Kadına Dön de Bir Bak" Göndermesi!

Saunada Bikinili Videosunu Paylaşan Şeyma Subaşı'dan "Kaybettiğin Kadına Dön de Bir Bak" Göndermesi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.07.2025 - 22:05

Geçtiğimiz günlerde 'hayatının aşkı' olarak tanıttığı Brezilyalı sevgilisiyle ayrıldığı netleşen Şeyma Subaşı, bikini şovunu bu sefer saunadan yapmaya karar verdi. 

Saunada boncuk boncuk terleyen Şeyma Subaşı'nın salına salına çektiği videoyla kendisi hayal kırıklığına uğratan Marlon'una gönderme yaptığı düşünüldü. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Bir dönemler yerlere göklere sığdıramadığı Meedo'su sayesinde aşkla yeniden barışan fakat ikinci evlilik denemesi de başarısız olan Şeyma Subaşı, boşanmadan aylar sonra bir kez daha hayatının aşkını bulduğunu iddia etmişti.

Bir dönemler yerlere göklere sığdıramadığı Meedo'su sayesinde aşkla yeniden barışan fakat ikinci evlilik denemesi de başarısız olan Şeyma Subaşı, boşanmadan aylar sonra bir kez daha hayatının aşkını bulduğunu iddia etmişti.

Her şey 2024 yılının sonlarında Şeyma Subaşı'nın Instagram hesabında oldukça kaslı bir beyefendinin mutfağında çekilmiş pozunu paylaşmasıyla başlamıştı. 

Kısa süre içerisinde merak uyandıran yakışıklı beyefendinin Brezilyalı bir model olduğunu, adının da Marlon Teixeira olduğunu öğrenmiştik. Bir süredir tam gaz devam eden aşk hakkında büyük konuşan Şeyma Subaşı Marlon hakkında, 'Hayatımda biri var ki, hayatımın sonuna kadar tutacağım bence o kişiyi. O yüzden diyorum huzur içerisinde ölebilirim. Brezilyalı kendisi. Ruhum evli. O kişi ile evliyim' açıklamasında bulunmuştu. 

Geçtiğimiz günlerde, ne yazık ki bu aşkın da hüsranla bittiği ortaya çıktı. Her iki isim de birbirini takipten çıkarak 'büyük aşka' noktayı koydu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Marlon'la yaşadığı ayrılık hakkında henüz herhangi bir yorumda bulunmayan Şeyma Subaşı, bu konuda bir süre daha sessizliğini koruyacak gibi duruyor.

Marlon'la yaşadığı ayrılık hakkında henüz herhangi bir yorumda bulunmayan Şeyma Subaşı, bu konuda bir süre daha sessizliğini koruyacak gibi duruyor.

Yine de göndermeli pasajlar paylaştığı hikayeleri yakındır diye düşünüyoruz. Fakat şimdilik de elimizde Marlon'a gönderme olduğu düşünülen, birkaç saat önce paylaştığı bir video var. 

Yaz geldi mi sosyal medyasında sık sık bikinili pozlarını paylaşan ve fit vücudunu sergileyen Şeyma Subaşı bu sefer saunadan selam vermeye karar verdi.

Saunada boncuk boncuk terlerken, kusursuz vücudunun detaylarını gösteren Şeyma Subaşı'nın paylaşımı Marlon'a "Kaybettiğin kadına dön de bir bak" çağrısı olarak yorumlandı...

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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