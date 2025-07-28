Saunada Bikinili Videosunu Paylaşan Şeyma Subaşı'dan "Kaybettiğin Kadına Dön de Bir Bak" Göndermesi!
Geçtiğimiz günlerde 'hayatının aşkı' olarak tanıttığı Brezilyalı sevgilisiyle ayrıldığı netleşen Şeyma Subaşı, bikini şovunu bu sefer saunadan yapmaya karar verdi.
Saunada boncuk boncuk terleyen Şeyma Subaşı'nın salına salına çektiği videoyla kendisi hayal kırıklığına uğratan Marlon'una gönderme yaptığı düşünüldü. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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Bir dönemler yerlere göklere sığdıramadığı Meedo'su sayesinde aşkla yeniden barışan fakat ikinci evlilik denemesi de başarısız olan Şeyma Subaşı, boşanmadan aylar sonra bir kez daha hayatının aşkını bulduğunu iddia etmişti.
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Marlon'la yaşadığı ayrılık hakkında henüz herhangi bir yorumda bulunmayan Şeyma Subaşı, bu konuda bir süre daha sessizliğini koruyacak gibi duruyor.
Saunada boncuk boncuk terlerken, kusursuz vücudunun detaylarını gösteren Şeyma Subaşı'nın paylaşımı Marlon'a "Kaybettiğin kadına dön de bir bak" çağrısı olarak yorumlandı...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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