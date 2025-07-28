Saunada Bikinili Videosunu Paylaşan Şeyma Subaşı'dan "Kaybettiğin Kadına Dön de Bir Bak" Göndermesi!

Her şey 2024 yılının sonlarında Şeyma Subaşı'nın Instagram hesabında oldukça kaslı bir beyefendinin mutfağında çekilmiş pozunu paylaşmasıyla başlamıştı.

Kısa süre içerisinde merak uyandıran yakışıklı beyefendinin Brezilyalı bir model olduğunu, adının da Marlon Teixeira olduğunu öğrenmiştik. Bir süredir tam gaz devam eden aşk hakkında büyük konuşan Şeyma Subaşı Marlon hakkında, 'Hayatımda biri var ki, hayatımın sonuna kadar tutacağım bence o kişiyi. O yüzden diyorum huzur içerisinde ölebilirim. Brezilyalı kendisi. Ruhum evli. O kişi ile evliyim' açıklamasında bulunmuştu.

Geçtiğimiz günlerde, ne yazık ki bu aşkın da hüsranla bittiği ortaya çıktı. Her iki isim de birbirini takipten çıkarak 'büyük aşka' noktayı koydu.