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Bu Sefer Ortalığı Yangına Verdi: Özcan Deniz'den Abisi Ercan Deniz'e Çok Sert Sözler!

Bu Sefer Ortalığı Yangına Verdi: Özcan Deniz'den Abisi Ercan Deniz'e Çok Sert Sözler!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.07.2025 - 21:06

Aylar önce abisi Ercan Deniz'le arasında başlayan kavga gün geçtikçe büyüyen Özcan Deniz, annesi ve kardeşi de dahil olmak üzere tüm aile bireylerini hayatından temelli çıkarmıştı. Konunun üstü biraz olsun kapandı sanıyorduk ki Özcan Deniz, geçtiğimiz saatlerde yine abisi Ercan Deniz'e sinirlendi. 

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla bu sefer ortalığı yangın yerine çevirdi.

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Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, yaklaşık son bir yıldır aile dramasıyla gündemden bir an olsun düşmüyor.

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, yaklaşık son bir yıldır aile dramasıyla gündemden bir an olsun düşmüyor.

Her seferinde tam 'Ortalık sakinledi' derken yeniden bir kaos patlak veriyor, Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz'in arasındaki kavga asla bitmiyor. 

Konuya vakıf olmayan veya detayları hatırlamayanlar için kısa bir özet geçelim; her şey yılların dolmuşluğunun bir anda patlamasıyla başlıyor aslında. Özcan Deniz'in abisi ve menajeri Ercan Deniz'in Müge Anlı'nın 'Biri para kazanır, bir kardeş alır yürür. Allah sadece o yesin diye vermez ona o parayı… Diğer kardeşlerine de kol kanat gersin diye verir' cümlelerini kurduğu videoyu paylaşmasıyla başlayan olay, abi kardeşin sadece birbirini silmesine değil, ailede de büyük parçalanmaların yaşanmasına sebep oluyor. 

Davalık olan ikili, mal mülkü bölüşemezken her yeni detayda daha da çirkinleşiyor. Ercan Deniz'in Özcan Deniz'i hedef alan, Özcan Deniz'in de abisini aşağıladığı paylaşımların ardı arkası kesilmiyor.

Nedendir bilinmez, geçtiğimiz saatlerde de yine Özcan Deniz hiç beklemediğimiz bir anda celallendi.

Nedendir bilinmez, geçtiğimiz saatlerde de yine Özcan Deniz hiç beklemediğimiz bir anda celallendi.

Son bıraktığımızda abisi hakkında yepyeni suçlamalarda bulunan ve sayfa sayfa da yazan Özcan Deniz, 'Sen ayılmamakta ısrar ediyorsan. Artık adaletin huzurlu kolları seni ayıltır müptezel. Sen sadece basit bir içici değilsin. Benim gözümde milyonlarca hayatı söndüren bu değirmene su taşıyan bir katilden farksızsın. Utanç kaynağımsın.' açıklamasında bulunmuştu. 

Bu sefer, 'Kalleş', 'Kancık', 'İhanet', 'Hain' ve 'Şerefsiz' gibi kelimelerin sözlük anlamını aratan Özcan Deniz, Instagram hikayelerinde aldığı ekran görüntülerini tek tek, bıkmadan usanmadan paylaştı. 

Bu sefer tamamen yakıp yıkmaya kararlı olduğu çok net anlaşılan Özcan Deniz bu kadarla da kalmadı.

Abisi Ercan Deniz'in bir fotoğrafını paylaşan Özcan Deniz, abisinin kendisine hakkını helal ettiğini öğrendiğini duyurdu. Fakat oldukça sert sözlerle...

Abisi Ercan Deniz'in bir fotoğrafını paylaşan Özcan Deniz, abisinin kendisine hakkını helal ettiğini öğrendiğini duyurdu. Fakat oldukça sert sözlerle...

Mesajına, 'Ah canım kardeşim!' vurgusuyla başlayan Özcan Deniz

'Bana hakkını helal etmişsin. Nankörlük yaptığın ben, hakkını çalıp satıp savdığın oğlum, ayırmaya çalıştığınız, kafasını gözünü yarıp iftiralar attığınız karım ve de 35 yıl karnını doyuran sektördeki herkese attığın iftiralardan dolayı binlerce kişi hep bir ağızdan SANA HAKKIMIZI HARAM EDİYORUZ' çıkışında bulundu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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