Bu Sefer Ortalığı Yangına Verdi: Özcan Deniz'den Abisi Ercan Deniz'e Çok Sert Sözler!

Aylar önce abisi Ercan Deniz'le arasında başlayan kavga gün geçtikçe büyüyen Özcan Deniz, annesi ve kardeşi de dahil olmak üzere tüm aile bireylerini hayatından temelli çıkarmıştı. Konunun üstü biraz olsun kapandı sanıyorduk ki Özcan Deniz, geçtiğimiz saatlerde yine abisi Ercan Deniz'e sinirlendi.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla bu sefer ortalığı yangın yerine çevirdi.