Bu Sefer Ortalığı Yangına Verdi: Özcan Deniz'den Abisi Ercan Deniz'e Çok Sert Sözler!
Aylar önce abisi Ercan Deniz'le arasında başlayan kavga gün geçtikçe büyüyen Özcan Deniz, annesi ve kardeşi de dahil olmak üzere tüm aile bireylerini hayatından temelli çıkarmıştı. Konunun üstü biraz olsun kapandı sanıyorduk ki Özcan Deniz, geçtiğimiz saatlerde yine abisi Ercan Deniz'e sinirlendi.
Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla bu sefer ortalığı yangın yerine çevirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, yaklaşık son bir yıldır aile dramasıyla gündemden bir an olsun düşmüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nedendir bilinmez, geçtiğimiz saatlerde de yine Özcan Deniz hiç beklemediğimiz bir anda celallendi.
Abisi Ercan Deniz'in bir fotoğrafını paylaşan Özcan Deniz, abisinin kendisine hakkını helal ettiğini öğrendiğini duyurdu. Fakat oldukça sert sözlerle...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın