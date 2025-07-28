onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kafayı Fena Taktı: Ayrıldığı Hepsi Grubuyla Derdi Bitmeyen Gülçin Ergül Son Hamlesiyle İllallah Ettirdi!

Kafayı Fena Taktı: Ayrıldığı Hepsi Grubuyla Derdi Bitmeyen Gülçin Ergül Son Hamlesiyle İllallah Ettirdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.07.2025 - 18:28

Birkaç gündür devam eden ve yıllardır bitmek bilmeyen Hepsi grubu kaosunda yeni bir gelişme yaşandı. Ayrıldığı grupla derdi bitmeyen Gülçin Ergül'ün eskilere kadar indiği ve tam 2 yıl önce çekilmiş Cemre Kemer videosuna yalnızca birkaç gün önce yorum bıraktığı ortaya çıktı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şimdilerde bir Manifesto düşkünlüğünü alıp başını gitmiş durumda fakat kız grubu meşalesini ilk yakan şimdilerde kaosu bitmeyen Hepsi grubuydu, hatırlarsınız.

Şimdilerde bir Manifesto düşkünlüğünü alıp başını gitmiş durumda fakat kız grubu meşalesini ilk yakan şimdilerde kaosu bitmeyen Hepsi grubuydu, hatırlarsınız.

2000'li yıllara damgasını vuran Cemre, Yasemin, Gülçin ve Eren milyonların gönlünde taht kurmuş, hem şarkıları hem de sahne şovlarıyla dönemin en popüler oluşumu haline gelmişti. 

Birliktelikleri beklenilen kadar uzun sürmemişti. 5 yıl süren dostlukları 2009 yılında Gülçin gruptan ayrılmaya karar verince kökünden sarsılmıştı. Gülçin'den sonra üç kişi kalan Yasemin Yürük, Cemre Kemer ve Eren Bakıcı'nın dostluğu baki kaldı, hatta bir süre konserlere de devam ettiler ama çok geçmeden 'Hepsi' defterini onlar da kapattı.

Müzikal anlamda kariyerine devam eden tek kişi ise gruptan ayrılan Gülçin Ergül oldu.

Bir süre önce yeni kız grubu Manifest'in seçim açamasında Big5 programının jüri koltuğunda izlediğimiz Gülçin Ergül, şarkı söylemeye ve şarkı çıkarmaya hiç ara vermedi.

Bir süre önce yeni kız grubu Manifest'in seçim açamasında Big5 programının jüri koltuğunda izlediğimiz Gülçin Ergül, şarkı söylemeye ve şarkı çıkarmaya hiç ara vermedi.

Herkesin kendi yoluna gittiği şu senaryoda Gülçin Ergül'ün de Hepsi konusunu geride bırakmasını bekliyorduk fakat işler öyle gelişmedi. Ayrılıktan bu yana pek çok kez eski dostlarını eleştiren ve suçlayıcı dilde mesajlar paylaşan Gülçin Ergül, başta Yasemin ve Eren olmak üzere hala bunlar konuşulduğu için rahatsız olduğunu belirtirken Hepsi'yi güdeme getirmekten hiç vazgeçmedi. 

Bir yeni kaos da geçtiğimiz günlerde patlamıştı. Sosyal medyada “Hepsi benim!” diyerek sahnede tek başına söylediği “Yalan” şarkısının videosunu paylaşan Gülçin, grubun üç kişi kaldığı dönemlerde aynı şarkıyı söyledikleri bir başka videoyu da “3 kişi yalan” notuyla paylaşmış, kızları hedef almıştı. 

Önce Cemre, sonra da Yasemin'den oldukça sert cevapların gelmesi de an meselesi olmuştu.

Kaçıranlar için olayların nasıl patlak verip nasıl devam ettiğine dair tüm detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Gülçin yine yerinde duramadı... Geçtiğimiz saatlerde 2 yıl önce Danla Bilic'e konuk olan Cemre'nin yer aldığı videoya yalnızca 6 gün önce bir yorum bıraktığı ortaya çıktı.

Gülçin yine yerinde duramadı... Geçtiğimiz saatlerde 2 yıl önce Danla Bilic'e konuk olan Cemre'nin yer aldığı videoya yalnızca 6 gün önce bir yorum bıraktığı ortaya çıktı.

Stalker'lığın da böylesi anlayacağınız! Herhalde boş vakitlerinde geride bıraktığı dostlarının şimdilerde ne yapıp ne konuştuğunu ince eleyip sık dokuyarak izliyor kendisi... 

Danla Bilic'in videosundaki başlıkta kendi adının da geçirilmiş olmasına takılan Gülçin Ergül, 'Gülçin'in neden nereye nasıl gittiğini başkasına soruyorsunuz, neyse onu anladım diyelim. En azından başlığa adımı yazmayın. Cemre konuk olmuş gibi, Cemre'ye hakaret gibi' yazarak yalnızca Hepsi takıntısını gözler önüne sermedi bir de konuya Danla Bilic'i dahil etmiş oldu. Sosyal medya kullanıcılarının yorumları ise 'Artık yeter' çoğunlukta olmak üzere tepkiliydi. 

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
22
8
4
2
2
2
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın