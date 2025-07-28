Kafayı Fena Taktı: Ayrıldığı Hepsi Grubuyla Derdi Bitmeyen Gülçin Ergül Son Hamlesiyle İllallah Ettirdi!

2000'li yıllara damgasını vuran Cemre, Yasemin, Gülçin ve Eren milyonların gönlünde taht kurmuş, hem şarkıları hem de sahne şovlarıyla dönemin en popüler oluşumu haline gelmişti.

Birliktelikleri beklenilen kadar uzun sürmemişti. 5 yıl süren dostlukları 2009 yılında Gülçin gruptan ayrılmaya karar verince kökünden sarsılmıştı. Gülçin'den sonra üç kişi kalan Yasemin Yürük, Cemre Kemer ve Eren Bakıcı'nın dostluğu baki kaldı, hatta bir süre konserlere de devam ettiler ama çok geçmeden 'Hepsi' defterini onlar da kapattı.

Müzikal anlamda kariyerine devam eden tek kişi ise gruptan ayrılan Gülçin Ergül oldu.