Kafayı Fena Taktı: Ayrıldığı Hepsi Grubuyla Derdi Bitmeyen Gülçin Ergül Son Hamlesiyle İllallah Ettirdi!
Birkaç gündür devam eden ve yıllardır bitmek bilmeyen Hepsi grubu kaosunda yeni bir gelişme yaşandı. Ayrıldığı grupla derdi bitmeyen Gülçin Ergül'ün eskilere kadar indiği ve tam 2 yıl önce çekilmiş Cemre Kemer videosuna yalnızca birkaç gün önce yorum bıraktığı ortaya çıktı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim...
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Şimdilerde bir Manifesto düşkünlüğünü alıp başını gitmiş durumda fakat kız grubu meşalesini ilk yakan şimdilerde kaosu bitmeyen Hepsi grubuydu, hatırlarsınız.
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Bir süre önce yeni kız grubu Manifest'in seçim açamasında Big5 programının jüri koltuğunda izlediğimiz Gülçin Ergül, şarkı söylemeye ve şarkı çıkarmaya hiç ara vermedi.
Gülçin yine yerinde duramadı... Geçtiğimiz saatlerde 2 yıl önce Danla Bilic'e konuk olan Cemre'nin yer aldığı videoya yalnızca 6 gün önce bir yorum bıraktığı ortaya çıktı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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