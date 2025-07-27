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Hasçelikler and The City'nin Fatoş'u ve Caka'sı Arasında Çıkan Çirkin Kaosa Gelen Tepkiler!

Hasçelikler and The City'nin Fatoş'u ve Caka'sı Arasında Çıkan Çirkin Kaosa Gelen Tepkiler!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.07.2025 - 23:20

Geçtiğimiz saatlerde, Haziran ayında final yapan Hasçelikler and The City isimli YouTube dizisinin iki karakteri sosyal medyada birbirine girmişti. 

Hasçelikler'deki isimleriyle Caka ve Fatoş, gerçek isimleriyle Nergis ve Zan arasındaki kaosta Sude Belkıs da tarafını seçmişti. 

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olaya tepkiler gecikmedi. Kimileri yaşadığımız acı günlerde Hasçelikler'in trende girmesinden rahatsız olurken kimileri de aradığı kaosu buldu. Buyurun, bu gecenin gündemine oturan olaya gelen tepkileri beraber inceleyelim!

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Geçtiğimiz sene Eylül ayında hayatımıza giren Hasçelikler and The City uzun bir süre YouTube'da fırtınalar estirdi.

Geçtiğimiz sene Eylül ayında hayatımıza giren Hasçelikler and The City uzun bir süre YouTube'da fırtınalar estirdi.

Sude Belkıs'ın arkadaşları Elifnaz ve Nergis'le beraber kurduğu Hasçelikler evreni milyonları kendine hayran bırakmış fakat geçtiğimiz Haziran ayında efsane bir sonla final yapmıştı. 

Sevenleri bir umut, Hasçelikler'in ikinci sezonunu beklerken dizinin Caka'sı ve Fatoş'u arasında oldukça çirkin bir kavga patlak verdi. 

Caka'nın, gerçek hayattaki ismiyle Zan'ın Fatoş Hasçelik yani Nergis'e beddua ettiği videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Nergis kendini tutamadı. Üstelik Sude Belkıs da tercihini yaptı.

Kaçıranlar için olayın tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Nergis ve Zan arasında yaşananlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Özellikle X'te gündem birdenbire Hasçelikler'in yeni kaosu haline geldi.

Nergis ve Zan arasında yaşananlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Özellikle X'te gündem birdenbire Hasçelikler'in yeni kaosu haline geldi.

Hasçelikler'in bu kadar merak ediliyor olması kiminin sinirlerini bozarken ve ülkedeki yangın gündeminde bunların konuşuluyor olması tepki çekerken, kimileri de çok özledikleri Hasçelikler kaosuna gerçek hayatta kavuştuğu için pek bir keyiflendi.

Olay büyüdükçe, ekip paylaşımlarını silmeye, olayı unutturmaya çalıştı ama nafile! Gelin, kimler Hasçelikler kaosunu nasıl yorumlamış beraber görelim.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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