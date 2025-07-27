Hasçelikler and The City'nin Fatoş'u ve Caka'sı Arasında Çıkan Çirkin Kaosa Gelen Tepkiler!
Geçtiğimiz saatlerde, Haziran ayında final yapan Hasçelikler and The City isimli YouTube dizisinin iki karakteri sosyal medyada birbirine girmişti.
Hasçelikler'deki isimleriyle Caka ve Fatoş, gerçek isimleriyle Nergis ve Zan arasındaki kaosta Sude Belkıs da tarafını seçmişti.
Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olaya tepkiler gecikmedi. Kimileri yaşadığımız acı günlerde Hasçelikler'in trende girmesinden rahatsız olurken kimileri de aradığı kaosu buldu. Buyurun, bu gecenin gündemine oturan olaya gelen tepkileri beraber inceleyelim!
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Geçtiğimiz sene Eylül ayında hayatımıza giren Hasçelikler and The City uzun bir süre YouTube'da fırtınalar estirdi.
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Nergis ve Zan arasında yaşananlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Özellikle X'te gündem birdenbire Hasçelikler'in yeni kaosu haline geldi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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