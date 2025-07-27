Sude Belkıs Tarafını Seçti: Hasçelikler and The City'nin Caka'sı ve Fatoş'u Birbirine Girdi!
2024'te hayatımıza girip geçtiğimiz aylarda final yapan Hasçelikler and The City evreninde yine ve yeniden ortalık karıştı! Dizinin Caka'sı ve Fatoş'u, gerçek hayattaki isimleriye Zan ve Nergis sosyal medyada birbirine girdi. Peki Hasçelikler and The City Zan ve Nergis, namıdiğer Caka ve Fatoş olayı nedir? Gelin, detayları beraber inceleyelim!
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2024'ün Eylül ayında hayatımıza "Hasçelikler and The City" girmişti, bilen bilir!
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Ekip final yaptı, herkes kendi işinde gücünde sanıyorduk ki geçtiğimiz saatlerde ortalık karıştı.
Her şey aşağıda gördüğünüz, rakı masasında Nergis'e beddua eden Zan'ın videosunun yayılmasıyla başladı.
Zan'ın yani eski rol arkadaşı Caka'nın rakı masasında kendisi hakkında dediklerini duyan Nergis, namıdiğer Fatoş Hasçelikler X hesabından bir paylaşımda bulundu.
Olay bununla da bitmedi. Nergis'in (Fatoş Hasçelikler) tepki çektiğini gören Zan (Caka), fırsat bu fırsat diyerek sosyal medyasına koştu.
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Nergis (Fatoş Hasçelikler) Zan'ın iddialarına sessiz kalamazken, Hasçelikler and The City'i bir araya getiren Sude Belkıs da tarafını seçti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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