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Sude Belkıs Tarafını Seçti: Hasçelikler and The City'nin Caka'sı ve Fatoş'u Birbirine Girdi!

Sude Belkıs Tarafını Seçti: Hasçelikler and The City'nin Caka'sı ve Fatoş'u Birbirine Girdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.07.2025 - 21:42

2024'te hayatımıza girip geçtiğimiz aylarda final yapan Hasçelikler and The City evreninde yine ve yeniden ortalık karıştı! Dizinin Caka'sı ve Fatoş'u, gerçek hayattaki isimleriye Zan ve Nergis sosyal medyada birbirine girdi. Peki Hasçelikler and The City Zan ve Nergis, namıdiğer Caka ve Fatoş olayı nedir? Gelin, detayları beraber inceleyelim!

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2024'ün Eylül ayında hayatımıza "Hasçelikler and The City" girmişti, bilen bilir!

2024'ün Eylül ayında hayatımıza "Hasçelikler and The City" girmişti, bilen bilir!

İçerik üreticisi Sude Belkıs'ın yaratıcılığını ve yeteneğini konuşturarak ortaya çıkardığı ''Hasçelikler and the City' geçtiğimiz Haziran ayına dek büyük fırtınalar estirdi.

YouTube'da ciddi bir kitleye ve izlenmeye sahip olan seri, Haziran'da final bölümünü yayınlamış, efsane bir sona imza atmıştı. 

Sude Belkıs'ın arkadaşları Elifnaz ve Nergis'le beraber kurduğu Hasçelikler evreninde türk toplumu ve aile ilişkileri inanılmaz gerçekçi bir yönle incelenmiş hepimizin çevresinde yer alan sinsi kuzen, kıskanç yenge, her şeye karışan abla figürleri gözlerimizin önüne serilmişti.

Ekip final yaptı, herkes kendi işinde gücünde sanıyorduk ki geçtiğimiz saatlerde ortalık karıştı.

Ekip final yaptı, herkes kendi işinde gücünde sanıyorduk ki geçtiğimiz saatlerde ortalık karıştı.

Hasçelikler and The City'nin Caka'sı ve Fatoş'u resmen birbirine girdi. Dizide Caka rolüyle tanıdığımız Zan'ın Fatoş ismiyle tanıdığımız Nergis'in arkasından konuştuğu ve bunu paylaştığı ortaya çıktı. 

Üstelik hiç de seviyeli bir ortaya çıkış olmadı bu!

Her şey aşağıda gördüğünüz, rakı masasında Nergis'e beddua eden Zan'ın videosunun yayılmasıyla başladı.

Zan'ın yani eski rol arkadaşı Caka'nın rakı masasında kendisi hakkında dediklerini duyan Nergis, namıdiğer Fatoş Hasçelikler X hesabından bir paylaşımda bulundu.

Zan'ın yani eski rol arkadaşı Caka'nın rakı masasında kendisi hakkında dediklerini duyan Nergis, namıdiğer Fatoş Hasçelikler X hesabından bir paylaşımda bulundu.

'Alenen dedikodumu yapıyorsun, hikayene atıyorsun adımı geçirerek. Yüzümü görünce kafanı eğiyorsun A*** eziği, rakı masasında bile sadece beni konuşuyorsun. Beni engellemişsin ama stalk'ladığından görüyorsundur. Senin a*** koydum karşılaşırsak' açıklamasında bulundu. 

Sert tavrı tepki çekince tweet'ini silmeye karar verdi.

Olay bununla da bitmedi. Nergis'in (Fatoş Hasçelikler) tepki çektiğini gören Zan (Caka), fırsat bu fırsat diyerek sosyal medyasına koştu.

Olay bununla da bitmedi. Nergis'in (Fatoş Hasçelikler) tepki çektiğini gören Zan (Caka), fırsat bu fırsat diyerek sosyal medyasına koştu.

Sözlerine, 'Fatoş Hasçelik denen adı sanı belli olmayan bu aşağılık insanla ilgili konuşuyorum. Evet. Rezilsin. Evet ırkçı, kadın düşmanı bir aşağılıksın. Evet transfobik ve homofobik söylemlerinden korkmayan sadece kazanacağı paraları düşünen AKP'li eril zihniyetli bir aşağılıksın' diyerek başlayan Zan, 

'Başıma bir şey gelirse sorumlusu bu aşağılık kişidir' ifadelerini kullandı.

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Nergis (Fatoş Hasçelikler) Zan'ın iddialarına sessiz kalamazken, Hasçelikler and The City'i bir araya getiren Sude Belkıs da tarafını seçti.

Nergis (Fatoş Hasçelikler) Zan'ın iddialarına sessiz kalamazken, Hasçelikler and The City'i bir araya getiren Sude Belkıs da tarafını seçti.

Nergis, kendisini tehdit ettiğini iddia eden ve birçok hakarette bulunan Zan'a 'Yaptığının sorumluluğunu al, havlama beni sal' diyerek cevap verdi. 

Sude Belkıs ise Zan'ı (Caka) takipten çıktı... Bir an olsun ateşi sönmeden devam eden olay sosyal medyanın gündemine otururken, 'Dizi bitti diye üzülmeyin yeni bölüm geldi' yorumları da havada uçuştu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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