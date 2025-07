Sude Belkıs Tarafını Seçti: Hasçelikler and The City'nin Caka'sı ve Fatoş'u Birbirine Girdi!

2024'te hayatımıza girip geçtiğimiz aylarda final yapan Hasçelikler and The City evreninde yine ve yeniden ortalık karıştı! Dizinin Caka'sı ve Fatoş'u, gerçek hayattaki isimleriye Zan ve Nergis sosyal medyada birbirine girdi. Peki Hasçelikler and The City Zan ve Nergis, namıdiğer Caka ve Fatoş olayı nedir? Gelin, detayları beraber inceleyelim!