Sude Belkıs Tarafını Seçti: Hasçelikler and The City'nin Caka'sı ve Fatoş'u Birbirine Girdi!

Sözlerine, 'Fatoş Hasçelik denen adı sanı belli olmayan bu aşağılık insanla ilgili konuşuyorum. Evet. Rezilsin. Evet ırkçı, kadın düşmanı bir aşağılıksın. Evet transfobik ve homofobik söylemlerinden korkmayan sadece kazanacağı paraları düşünen AKP'li eril zihniyetli bir aşağılıksın' diyerek başlayan Zan,

'Başıma bir şey gelirse sorumlusu bu aşağılık kişidir' ifadelerini kullandı.