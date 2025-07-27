Hazırcevaplılığıyla Meşhur Armağan Çağlayan Son Haline Gelen Yorumlara Ateş Püskürdü!
Instagram hesabından son halini paylaşan Armağan Çağlayan'a sosyal medya kullanıcılarından birçok yorum geldi. Çağlayan'ın aldığı kilo dikkat çekerken, 'yaşlılık ve kilo' hakkındaki yorumlar ünlü ismin ateş püskürmesine sebep oldu.
Armağan Çağlayan, her zamanki gibi hazırcevaplılığını konuşturdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Armağan Çağlayan, televizyonun kendine has sesi, röportaj denince akla gelen ilk isimlerden biri, tanıtmaya gerek yok sanıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hazırcevaplarına, dobralığına ve kafası attı mı atışlarına hepimiz alışığız fakat bu sefer alışkın olduğumuzun dışında bir konuyla verdiği cevaplarla gündemde kendisi!
Hepsine değil ama birkaç kullanıcıya cevap veren Armağan Çağlayan kilosu ve yaşlılığını eleştirenlere had bildirdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın