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Hazırcevaplılığıyla Meşhur Armağan Çağlayan Son Haline Gelen Yorumlara Ateş Püskürdü!

Hazırcevaplılığıyla Meşhur Armağan Çağlayan Son Haline Gelen Yorumlara Ateş Püskürdü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.07.2025 - 18:24

Instagram hesabından son halini paylaşan Armağan Çağlayan'a sosyal medya kullanıcılarından birçok yorum geldi. Çağlayan'ın aldığı kilo dikkat çekerken, 'yaşlılık ve kilo' hakkındaki yorumlar ünlü ismin ateş püskürmesine sebep oldu. 

Armağan Çağlayan, her zamanki gibi hazırcevaplılığını konuşturdu.

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Armağan Çağlayan, televizyonun kendine has sesi, röportaj denince akla gelen ilk isimlerden biri, tanıtmaya gerek yok sanıyoruz!

Armağan Çağlayan, televizyonun kendine has sesi, röportaj denince akla gelen ilk isimlerden biri, tanıtmaya gerek yok sanıyoruz!

Uzun yıllardır ekranlarda görmeye alıştığımız, cesur soruları ve dobra tavrıyla tanınan Armağan Çağlayan, son birkaç senedir özellikle YouTube'da iz bırakmaya devam ediyor. 

Gör Beni isimli programında iki haftada bir birbirinden ünlü konukları ağırlayan Armağan Çağlayan, her bölümle sosyal medyanın gündeminin tam da göbeğine oturmayı başarıyor.

Hazırcevaplarına, dobralığına ve kafası attı mı atışlarına hepimiz alışığız fakat bu sefer alışkın olduğumuzun dışında bir konuyla verdiği cevaplarla gündemde kendisi!

Hazırcevaplarına, dobralığına ve kafası attı mı atışlarına hepimiz alışığız fakat bu sefer alışkın olduğumuzun dışında bir konuyla verdiği cevaplarla gündemde kendisi!

Armağan Çağlayan, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabında yukarıda gördüğünüz pozunu, 'Bağcılar semt oturuşumla Talinn’de online’ım.' notuyla paylaştı. 

Çağlayan'ın aldığı kilolar sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekince, yorumlar da eksik olmadı tabii.

Hepsine değil ama birkaç kullanıcıya cevap veren Armağan Çağlayan kilosu ve yaşlılığını eleştirenlere had bildirdi.

Hepsine değil ama birkaç kullanıcıya cevap veren Armağan Çağlayan kilosu ve yaşlılığını eleştirenlere had bildirdi.

Özellikle, 'Yaşlandı mı ne?' yorumu sinirlerinin tepesine çıkmasına sebep oldu. 'Yaşlandım tabii. Cildim buruştu' diyen Armağan Çağlayan, 'Ama en önemli olan sizi gibi beynim buruşmadı!' sözleriyle çıkıştı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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