Yerin Dibine Soktu: Özge Ulusoy Tarafından Dolandırıldığını İddia Eden Lokman İn Susturulmaya Çalışıldı!
Geçtiğimiz gece, bu yıl 9.'su düzenlenen Uluslararası Kalite Ödülleri töreninde büyük bir fiyasko yaşandı. Gecenin sunuculuğunu üstlenen Özge Ulusoy, Bowax şirketinin sahibi Lokman İn ödülünü almak üzereye sahneye gelirken, apar topar sahneden indirildi.
Lokman İn, Özge Ulusoy tarafından dolandırıldığını iddia ederken, ünlü ismi resmen yerin dibine soktu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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Sosyal medya paylaşımları, fiziği, kombinleri ve özel hayat meseleleriyle sık sık magazin gündemine oturan Özge Ulusoy'un adı dolandırıcılığa karıştı.
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O isim Bowax Türkiye'nin kurucusu Lokman İn'di. Güvenilir Girişimci ödülünü almak üzere sahneye çıkan İn'in ödül konuşmasıyla beraber ortalık karıştı.
O anlar, Bowax Türkiye hesabından "Özge Ulusoy Tarafından Nasıl Dolandırıldık?" başlığıyla paylaşıldı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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