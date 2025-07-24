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Yerin Dibine Soktu: Özge Ulusoy Tarafından Dolandırıldığını İddia Eden Lokman İn Susturulmaya Çalışıldı!

Yerin Dibine Soktu: Özge Ulusoy Tarafından Dolandırıldığını İddia Eden Lokman İn Susturulmaya Çalışıldı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.07.2025 - 14:15

Geçtiğimiz gece, bu yıl 9.'su düzenlenen Uluslararası Kalite Ödülleri töreninde büyük bir fiyasko yaşandı. Gecenin sunuculuğunu üstlenen Özge Ulusoy, Bowax şirketinin sahibi Lokman İn ödülünü almak üzereye sahneye gelirken, apar topar sahneden indirildi. 

Lokman İn, Özge Ulusoy tarafından dolandırıldığını iddia ederken, ünlü ismi resmen yerin dibine soktu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Sosyal medya paylaşımları, fiziği, kombinleri ve özel hayat meseleleriyle sık sık magazin gündemine oturan Özge Ulusoy'un adı dolandırıcılığa karıştı.

Sosyal medya paylaşımları, fiziği, kombinleri ve özel hayat meseleleriyle sık sık magazin gündemine oturan Özge Ulusoy'un adı dolandırıcılığa karıştı.

Kariyeri boyunca birçok ödül töreninde sunucu rolünde izlediğimiz Özge Ulusoy, geçtiğimiz gece düzenlenen Uluslararası Kalite Ödülleri töreninde de yine gecenin sunucusu olarak boy gösterdi.

Organizasyonunu Crazy Prodüksiyon’un üstlendiği gece, İstanbul Gayrettepe Dedeman Otel’de, iş, sanat ve medya dünyasından birçok ismin katılımıyla gerçekleşti.

Tören boyunca işini yapan ve sahnede ödül takdim eden Özge Ulusoy, bir isim sahneye ödülünü almak üzere çıkarken menajeri tarafından sahneden indirildi.

O isim Bowax Türkiye'nin kurucusu Lokman İn'di. Güvenilir Girişimci ödülünü almak üzere sahneye çıkan İn'in ödül konuşmasıyla beraber ortalık karıştı.

O isim Bowax Türkiye'nin kurucusu Lokman İn'di. Güvenilir Girişimci ödülünü almak üzere sahneye çıkan İn'in ödül konuşmasıyla beraber ortalık karıştı.

Ödülünü aldıktan sonra 'Birkaç bir şey söyleyebilir miyim?' diyerek mikrofonu rica eden Lokman İn, '19 yıllık ticari hayatta inişler çıkışlar çok farklı insanlarla karşılaşıyorsunuz. Ben sahneye gelene kadar burada bir sunucu hanımefendi de vardı. Tesadüftür geldiğimde öğrendim' dedi ve aniden mikrofonunun sesi kapatıldı. 

'Sesi kapattın ama sesi kapatman bir şey ifade etmiyor. Söyleyeyim söyleyeceğimi, buraya kadar getirdiniz ya!' dedi ve o sırada da sesi bastırılmak istendiği için yüksek sesle müzik çalmaya başladı...

'Birkaç gün önce, müzik de girseniz söyleyeceğim. Firmamı dün dolandıran kişi bana güvenilir iş adamı ödülü verecekmiş, ben buraya gelince kaçıyor. Sadece ilginç! Dolandırıldığım kişi tarafından ödül almak ilginç, onu söylüyorum ya. Gelirken o kaçıyor, müzik açıyorsunuz, ses açıyorsunuz. Ne yani ünlü diye dolandırma hakkına mı sahip? Kaçmakla oluyor mu?' diyerek yaşadıklarını anlattı ve sahneden gülerek indi.

O anlar, Bowax Türkiye hesabından "Özge Ulusoy Tarafından Nasıl Dolandırıldık?" başlığıyla paylaşıldı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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