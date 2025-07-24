Yerin Dibine Soktu: Özge Ulusoy Tarafından Dolandırıldığını İddia Eden Lokman İn Susturulmaya Çalışıldı!

Ödülünü aldıktan sonra 'Birkaç bir şey söyleyebilir miyim?' diyerek mikrofonu rica eden Lokman İn, '19 yıllık ticari hayatta inişler çıkışlar çok farklı insanlarla karşılaşıyorsunuz. Ben sahneye gelene kadar burada bir sunucu hanımefendi de vardı. Tesadüftür geldiğimde öğrendim' dedi ve aniden mikrofonunun sesi kapatıldı.

'Sesi kapattın ama sesi kapatman bir şey ifade etmiyor. Söyleyeyim söyleyeceğimi, buraya kadar getirdiniz ya!' dedi ve o sırada da sesi bastırılmak istendiği için yüksek sesle müzik çalmaya başladı...

'Birkaç gün önce, müzik de girseniz söyleyeceğim. Firmamı dün dolandıran kişi bana güvenilir iş adamı ödülü verecekmiş, ben buraya gelince kaçıyor. Sadece ilginç! Dolandırıldığım kişi tarafından ödül almak ilginç, onu söylüyorum ya. Gelirken o kaçıyor, müzik açıyorsunuz, ses açıyorsunuz. Ne yani ünlü diye dolandırma hakkına mı sahip? Kaçmakla oluyor mu?' diyerek yaşadıklarını anlattı ve sahneden gülerek indi.