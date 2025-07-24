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Sinirler Gergin: China'yı Aldattığı İddia Edilen Mauro Icardi, Çıplak Pozlarını Atan Natasha Rey'i İfşaladı!

Sinirler Gergin: China'yı Aldattığı İddia Edilen Mauro Icardi, Çıplak Pozlarını Atan Natasha Rey'i İfşaladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.07.2025 - 10:57

Yabancı basında China Suarez'i aldattığı iddiaları patlak veren Icardi, iddiayı ortaya atan Natasha Rey adlı sosyal medya fenomenini ifşaladı! Rey'in kendisine çıplak pozlarını ve videolarını 'bedavaya' yolladığını söyleyen Icardi, 'Benimle oyun oynamayı bırakın, buraları yakarım' dedi.

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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, kaosu bitmeyen Wanda Nara defterini temelli kapatalı -çok şükür- aylar oldu biliyorsunuz!

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, kaosu bitmeyen Wanda Nara defterini temelli kapatalı -çok şükür- aylar oldu biliyorsunuz!

Wanda Nara'yla barışma turları atsa da başarılı olamayan ve en son pes edip Wanda'nın ezeli düşmanı China Suarez'le aşk yaşamaya başlayan Icardi'nin keyfi uzun bir süredir çok yerinde!

Wanda'yla oldukça çekişmeli bir boşanma süreci yaşayan Icardi'nin düzenli aralıklarla tadı kaçıyor fakat huzuru da mutluluğu da China'nın kollarında bulmayı tercih edip hayatına devam ediyor kendisi.

Bugün de yine yabancı basının gündemine oturan oldukça çirkin bir meseleyle gündemde Icardi!

Bugün de yine yabancı basının gündemine oturan oldukça çirkin bir meseleyle gündemde Icardi!

Geçtiğimiz saatlerde İspanyol basınında Mauro Icardi'nin China Suarez'i Natasha Rey isimli sosyal medya fenomeniyle aldattığı iddiaları patlak verdi. 

Natasha Rey, Mauro Icardi'ye ait olduğunu iddia ettiği cinsel içerikli bir fotoğraf paylaştı. Fotoğraftaki kişinin yüzü gözükmüyordu dolayısıyla havada asılı bir iddia olarak kaldı fakat asıl dikkat çeken detay Natasha Rey'in Wanda Nara'nın yakın arkadaşı çıkması oldu!

China'yı aldattığı yönünde çıkan iddialara sinirlenen Icardi, yaşananlara sessiz kalmadı... Natasha Rey'in kendisine yolladığı mesajı ifşaladı ve öfke kustu.

China'yı aldattığı yönünde çıkan iddialara sinirlenen Icardi, yaşananlara sessiz kalmadı... Natasha Rey'in kendisine yolladığı mesajı ifşaladı ve öfke kustu.

'Bu muymuş benim sözde 'sevgilim' ya da mesaj attığım kişi? Çok garip... Çünkü mesajlarını asla kabul etmedim ve bana çıplak videolarını bedavaya yolladı. Uydurmayı bırakın, yalan söylemeyi bırakın, benim adımı kullanarak prim kasmaya ya da sevgilimi lekemeleye çalışmayı da bırakın. Her zaman olduğu gibi elimde kanıtlar var. Ekran kaydını paylaşırdım ama Instagram, çıplak ifşasından dolayı hesabımı kapatır. 

Öpücükler, benimle oyun oynamayın, buraları yakarım!' dedi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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