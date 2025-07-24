Sinirler Gergin: China'yı Aldattığı İddia Edilen Mauro Icardi, Çıplak Pozlarını Atan Natasha Rey'i İfşaladı!
Yabancı basında China Suarez'i aldattığı iddiaları patlak veren Icardi, iddiayı ortaya atan Natasha Rey adlı sosyal medya fenomenini ifşaladı! Rey'in kendisine çıplak pozlarını ve videolarını 'bedavaya' yolladığını söyleyen Icardi, 'Benimle oyun oynamayı bırakın, buraları yakarım' dedi.
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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, kaosu bitmeyen Wanda Nara defterini temelli kapatalı -çok şükür- aylar oldu biliyorsunuz!
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Bugün de yine yabancı basının gündemine oturan oldukça çirkin bir meseleyle gündemde Icardi!
China'yı aldattığı yönünde çıkan iddialara sinirlenen Icardi, yaşananlara sessiz kalmadı... Natasha Rey'in kendisine yolladığı mesajı ifşaladı ve öfke kustu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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