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Natasha Rey Tarafından Icardi'ye Ait Olduğu İddia Edilen Cinsel Organ Görüntüsü Dillere Fena Düştü!

Natasha Rey Tarafından Icardi'ye Ait Olduğu İddia Edilen Cinsel Organ Görüntüsü Dillere Fena Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.07.2025 - 15:14

Wanda bitti, yakın arkadaşı Icardi'yi bitirmeye karar verdi! Wanda Nara'nın yakın arkadaşı olduğu bilinen Natasha Rey isimli sosyal medya fenomeninin Icardi'ye ait olduğunu iddia ettiği cinsel organ görüntüsü X'te 'Bamya' etiketiyle gündem oldu. 

Icardi'ye ait olduğu iddia edilen cinsel organ görüntüsü, sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!

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Geçtiğimiz saatlerde gündeme bomba gibi oturan yepyeni bir kaos patlak verdi, belki denk gelmişsinizdir.

Geçtiğimiz saatlerde gündeme bomba gibi oturan yepyeni bir kaos patlak verdi, belki denk gelmişsinizdir.

Wanda Nara'nın yakın arkadaşı olduğu söylenen Natasha Rey isimli bir sosyal medya fenomeni, Icardi'nin China'yı kendisiyle aldattığını iddia etti. İspanyol basınında büyük ilgi gören mesele hızla yayılınca Icardi'den bir açıklama gelmişti. 

Wanda Nara ile ayrılığının ardından yerlere göklere sığdıramadığı sevgilisi China ile oldukça mutlu mesut bir aşk yaşayan Icardi, Natasha Rey'in kendisine çıplak videolarını ve pozlarını ısrarla attığını fakat mesajları kabul dahi etmediğini dile getirdi. 'Benimle oyun oynamayın, buraları yakarım' diye de çıkışmıştı.

Kaçıranlar için olayın tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Natasha Rey, sonradan gizliye aldığı sosyal medya hesabında Icardi'ye ait olduğunu iddia ederek cinsel organ görüntüsü paylaşmıştı.

Natasha Rey, sonradan gizliye aldığı sosyal medya hesabında Icardi'ye ait olduğunu iddia ederek cinsel organ görüntüsü paylaşmıştı.

Natasha Rey'in Instagram hesabında paylaştığı cinsel içerikli fotoğraflar ve videolar X'te yayılınca olanlar oldu!

Icardi'ye ait olduğu iddia edilen cinsel organ görüntüsü sosyal medya kullanıcılarının dilinden kurtulamadı. Gelin, hazırsanız sabah sabah Icardi'nin ekstra erotik haberiyle uyanan kullanıcılar neler demiş beraber görelim... 😂

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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