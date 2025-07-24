Natasha Rey Tarafından Icardi'ye Ait Olduğu İddia Edilen Cinsel Organ Görüntüsü Dillere Fena Düştü!
Wanda bitti, yakın arkadaşı Icardi'yi bitirmeye karar verdi! Wanda Nara'nın yakın arkadaşı olduğu bilinen Natasha Rey isimli sosyal medya fenomeninin Icardi'ye ait olduğunu iddia ettiği cinsel organ görüntüsü X'te 'Bamya' etiketiyle gündem oldu.
Icardi'ye ait olduğu iddia edilen cinsel organ görüntüsü, sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz saatlerde gündeme bomba gibi oturan yepyeni bir kaos patlak verdi, belki denk gelmişsinizdir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Natasha Rey, sonradan gizliye aldığı sosyal medya hesabında Icardi'ye ait olduğunu iddia ederek cinsel organ görüntüsü paylaşmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın