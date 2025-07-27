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Türkan Şoray'dan Yıllar Sonra Gelen Çirkin Kral Yılmaz Güney İtirafı!

Türkan Şoray'dan Yıllar Sonra Gelen Çirkin Kral Yılmaz Güney İtirafı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.07.2025 - 19:33

Yeşilçam'ın sultanı, efsane isim Türkan Şoray, Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e röportaj verdi. 'Türkan ve Hayat' adlı nehir söyleşi kitabı hakkında konuşan Türkan Şoray, Yeşilçam'ın Çirkin Kralı Yılmaz Güney'le ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Kaynak: https://www.posta.com.tr/magazin/turk...
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Yeşilçam'ın sultanı, kurallarıyla nam salmış efsane isim Türkan Şoray'ın geçtiğimiz aylarda "Türkan ve Hayat" isimli bir söyleşi kitabı çıkmıştı, belki hatırlarsınız.

Yeşilçam'ın sultanı, kurallarıyla nam salmış efsane isim Türkan Şoray'ın geçtiğimiz aylarda "Türkan ve Hayat" isimli bir söyleşi kitabı çıkmıştı, belki hatırlarsınız.

Türkan Şoray'ın en özel anlarını, hayatını, iniş ve çıkışlarını tüm detaylarıyla anlattığı, Bircan Usallı Silan'ın kaleminden çıkan söyleşi kitabı, sultanımız ilk kez duygularını, kırgınlıklarını ve aşklarını anlattığından büyük ilgi görmüştü.

Yine aynı kitaptan alıntı olan bir başka kesit de geçtiğimiz haftalarda gündeme oturmuş, sosyal medyada tartışma başlatmıştı. Aldatıldığını itiraf eden Türkan Şoray'ın 'Elbette aldatıldım. Güzel kadın olmak hiçbir şeyi değiştirmiyor' sözleri kiminin tepkisini çekmiş, kiminin de hak vermesine vesile olmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'le yeni kitabı "Türkan ve Hayat" hakkında konuşmak üzere röportaj veren Türkan Şoray, bu sefer de Yılmaz Güney itirafıyla gözleri üstüne çekti.

Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'le yeni kitabı "Türkan ve Hayat" hakkında konuşmak üzere röportaj veren Türkan Şoray, bu sefer de Yılmaz Güney itirafıyla gözleri üstüne çekti.

Alev Gürsoy Cimin'in 'Bugüne dek birçok usta isimle oynadınız, Yılmaz Güney'le hiç film çekmediniz...' ifadesi üzerine bu konunun içinde ukde kaldığını belirten Türkan Şoray

'Çok çok isterdim. Teklif geldi, beraber yer alacağımız bir film vardı fakat bazı aksaklıklar dolayısıyla onunla filmde bir araya gelemedik. Onunla bir filmde oynamamış olmak beni hâlâ çok üzüyor. İçimde ukdedir.' dedi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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