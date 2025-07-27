Türkan Şoray'dan Yıllar Sonra Gelen Çirkin Kral Yılmaz Güney İtirafı!
Kaynak: https://www.posta.com.tr/magazin/turk...
Yeşilçam'ın sultanı, efsane isim Türkan Şoray, Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e röportaj verdi. 'Türkan ve Hayat' adlı nehir söyleşi kitabı hakkında konuşan Türkan Şoray, Yeşilçam'ın Çirkin Kralı Yılmaz Güney'le ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Yeşilçam'ın sultanı, kurallarıyla nam salmış efsane isim Türkan Şoray'ın geçtiğimiz aylarda "Türkan ve Hayat" isimli bir söyleşi kitabı çıkmıştı, belki hatırlarsınız.
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Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'le yeni kitabı "Türkan ve Hayat" hakkında konuşmak üzere röportaj veren Türkan Şoray, bu sefer de Yılmaz Güney itirafıyla gözleri üstüne çekti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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