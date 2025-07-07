"Elbette Aldatıldım" Diye İtirafta Bulunan Türkan Şoray, Sözleriyle Sosyal Medyada Tartışma Başlattı!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/t...
Türk sinemasının Sultan’ı Türkan Şoray, yeni kitabında özel hayatına dair çarpıcı bir itirafta bulundu. Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre Şoray, aldatıldığını ve bu yüzden erkeklere güveninin kalmadığını söyledi. “Güzel kadın olmak hiçbir şeyi değiştirmiyor” diyen usta sanatçının sözleri sosyal medyada tartışma yarattı. Kimi destek verdi, kimi “Bu söylem yanlış” diyerek eleştirdi.
Gelin Şoray'ın açıklamalarına ve sosyal medyada gelen tepkilere birlikte bakalım.
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Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray'ı tanımayanınız yoktur.
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Şoray, kitapta bu konuyu detaylıca ele alıyor.
Şoray’ın “Erkeklerin yaradılışında bu var sanırım” sözleri de sosyal medyada gündeme oturdu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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