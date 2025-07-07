"Elbette Aldatıldım" Diye İtirafta Bulunan Türkan Şoray, Sözleriyle Sosyal Medyada Tartışma Başlattı!

“Elbette aldatıldım. Kadınlar daha bağlı ve aşkında istikrarlı oluyor. Erkek içgüdüsel olarak kendini frenlemiyor herhalde. Güzel bir kadının her erkeği cezbedebileceğine inanırım. Genelleme yapmayayım, istisnalar var. Mesela, ‘15 senelik evlilikler nasıl oluyor? Hangi burçtalar acaba bunlar’ diye merak ederim. Mesela yengeç burcu erkeğine ‘çok sadık’ derler. Çünkü kadını da öyle. Bazı erkekler var ki mesela çapkınlık yapması imkansız ama fırsatını bulduğunda yapar. Gerçek şu ki benim erkeklere hiç güvenim yok.”

Sultan, erkeklerin bu tavrını manidar bir benzetmeyle açıkladı:

“Deniz manzaralı bir eve taşınıyorsun. Bir süre sonra ise o denizi görmemeye başlıyorsun. Erkek de bir süre sonra evdeki o güzel kadını görmemeye başlıyor. Başka cazip bir manzara dikkatini çekebiliyor. Kadın kafaya koyarsa elde edemeyeceği erkek yok. İşte bu yüzden diyorum ki bazen erkeklerin suçu yok.”