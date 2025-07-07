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"Elbette Aldatıldım" Diye İtirafta Bulunan Türkan Şoray, Sözleriyle Sosyal Medyada Tartışma Başlattı!

"Elbette Aldatıldım" Diye İtirafta Bulunan Türkan Şoray, Sözleriyle Sosyal Medyada Tartışma Başlattı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
07.07.2025 - 11:13

Türk sinemasının Sultan’ı Türkan Şoray, yeni kitabında özel hayatına dair çarpıcı bir itirafta bulundu. Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre Şoray, aldatıldığını ve bu yüzden erkeklere güveninin kalmadığını söyledi. “Güzel kadın olmak hiçbir şeyi değiştirmiyor” diyen usta sanatçının sözleri sosyal medyada tartışma yarattı. Kimi destek verdi, kimi “Bu söylem yanlış” diyerek eleştirdi. 

Gelin Şoray'ın açıklamalarına ve sosyal medyada gelen tepkilere birlikte bakalım.

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/t...
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Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray'ı tanımayanınız yoktur.

Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray'ı tanımayanınız yoktur.

Selvi Boylum Al Yazmalım, Sultan, Dönüş gibi Yeşilçam'ın unutulmaz efsane filmlerinde rol alan Türkan Şoray yıllar sonra “Türkan ve Hayat” kitabını çıkararak hayranlarını yıllar öncesine götürdü. 

Kitapta Şoray’ın kariyer yolculuğunun yanı sıra, özel hayatına dair hiç duymadığımız detaylar da yer alıyor. Kitabın tanıtımında sorulan “Hiç aldatıldınız mı?” sorusu ise Sultan’ın dudaklarından dökülen “Elbette” yanıtıyla büyük yankı uyandırdı.

Şoray, kitapta bu konuyu detaylıca ele alıyor.

Şoray, kitapta bu konuyu detaylıca ele alıyor.

“Elbette aldatıldım. Kadınlar daha bağlı ve aşkında istikrarlı oluyor. Erkek içgüdüsel olarak kendini frenlemiyor herhalde. Güzel bir kadının her erkeği cezbedebileceğine inanırım. Genelleme yapmayayım, istisnalar var. Mesela, ‘15 senelik evlilikler nasıl oluyor? Hangi burçtalar acaba bunlar’ diye merak ederim. Mesela yengeç burcu erkeğine ‘çok sadık’ derler. Çünkü kadını da öyle. Bazı erkekler var ki mesela çapkınlık yapması imkansız ama fırsatını bulduğunda yapar. Gerçek şu ki benim erkeklere hiç güvenim yok.”

Sultan, erkeklerin bu tavrını manidar bir benzetmeyle açıkladı:

“Deniz manzaralı bir eve taşınıyorsun. Bir süre sonra ise o denizi görmemeye başlıyorsun. Erkek de bir süre sonra evdeki o güzel kadını görmemeye başlıyor. Başka cazip bir manzara dikkatini çekebiliyor. Kadın kafaya koyarsa elde edemeyeceği erkek yok. İşte bu yüzden diyorum ki bazen erkeklerin suçu yok.”

Şoray’ın “Erkeklerin yaradılışında bu var sanırım” sözleri de sosyal medyada gündeme oturdu.

Şoray’ın “Erkeklerin yaradılışında bu var sanırım” sözleri de sosyal medyada gündeme oturdu.
twitter.com

Kimi takipçileri usta oyuncuya destek verirken, kimileri bu ifadeyi yanlış buldu. “Yaradılış meselesi değil, ahlak meselesi”, “Kadın da aldatır, mesele fıtrat değil, seçim” yorumları peş peşe geldi.

twitter.com
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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