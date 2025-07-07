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AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı'nın "Kanlı 1923 Darbesi" Anketine Müjde Uzman'dan da Tepki Geldi!

AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı'nın "Kanlı 1923 Darbesi" Anketine Müjde Uzman'dan da Tepki Geldi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
07.07.2025 - 08:59

Açıklamaları ve sosyal medyadaki çıkışlarıyla sık sık tartışmaların odağında olan AKP’li Ahmet Hamdi Çamlı, bu kez X hesabında açtığı anketle gündeme bomba gibi düştü. “Kanlı 1923 darbesi” ifadesini kullanan Çamlı’ya sosyal medyada tepki yağarken, ünlü oyuncu Müjde Uzman da sessiz kalmadı. Ünlü isim, “Buna soruşturma yok mu yani?” diyerek ateş püskürdü. 

İşte olay yaratan o paylaşım ve yankıları…

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AKP’li Ahmet Hamdi Çamlı, tartışmalı açıklamalarıyla sık sık gündem olan isimlerin başında geliyor.

AKP’li Ahmet Hamdi Çamlı, tartışmalı açıklamalarıyla sık sık gündem olan isimlerin başında geliyor.

“Yeliz” hesabı, meclisteki çıkışları, sosyal medyada yaptığı sert yorumlar derken Çamlı bu kez açtığı bir anketle ortalığı fena karıştırdı! X platformunda (eski adıyla Twitter) açtığı ankette kullandığı ifadeler sosyal medyada adeta infial yarattı.

Çamlı’nın ankette kullandığı ifadeler kısa sürede yüzlerce tepki yorumunu beraberinde getirdi.

Çamlı’nın ankette kullandığı ifadeler kısa sürede yüzlerce tepki yorumunu beraberinde getirdi.

“Kadim bir geçmişe sahip Aziz Millet  ve Büyük Devlet, kanlı 1923 darbesiyle hesaplaşmadan ve helalleşmeden, Yeni,Terörsüz ve Büyük Devlet yolunda ilerleyemez..!

Bir düdük çalıp,yeni,onurlu ve beyaz bir sayfa açılmalıdır..!” 

Birçok kullanıcı, Çamlı’nın “Kanlı 1923 darbesi” sözlerine karşı çıkarak Cumhuriyet değerlerine saygısızlık yapıldığını savundu.

Gelen tepkilerden bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Tepkiler bu kadarla da kalmadı; ünlü isimlerden de eleştiriler gelmeye başladı.

Tepkiler bu kadarla da kalmadı; ünlü isimlerden de eleştiriler gelmeye başladı.

Kızılcık Şerbeti dizisindeki Alev rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve ardından Aşk Evlilik Boşanma dizisinde de adından söz ettiren Müjde Uzman, bu anket sonrası sessiz kalmadı.

Güzel oyuncu, X hesabından yaptığı paylaşımda “Buna soruşturma yok mu yani?” diyerek Çamlı’nın açıklamalarına tepki gösterdi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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