AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı'nın "Kanlı 1923 Darbesi" Anketine Müjde Uzman'dan da Tepki Geldi!
Açıklamaları ve sosyal medyadaki çıkışlarıyla sık sık tartışmaların odağında olan AKP’li Ahmet Hamdi Çamlı, bu kez X hesabında açtığı anketle gündeme bomba gibi düştü. “Kanlı 1923 darbesi” ifadesini kullanan Çamlı’ya sosyal medyada tepki yağarken, ünlü oyuncu Müjde Uzman da sessiz kalmadı. Ünlü isim, “Buna soruşturma yok mu yani?” diyerek ateş püskürdü.
İşte olay yaratan o paylaşım ve yankıları…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
AKP’li Ahmet Hamdi Çamlı, tartışmalı açıklamalarıyla sık sık gündem olan isimlerin başında geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çamlı’nın ankette kullandığı ifadeler kısa sürede yüzlerce tepki yorumunu beraberinde getirdi.
Tepkiler bu kadarla da kalmadı; ünlü isimlerden de eleştiriler gelmeye başladı.
Güzel oyuncu, X hesabından yaptığı paylaşımda “Buna soruşturma yok mu yani?” diyerek Çamlı’nın açıklamalarına tepki gösterdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın