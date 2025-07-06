Herkes İnanmış: Yapay Zeka İle Hazırlanan Sahte Hastane Pozu Bergüzar Korel'i Çileden Çıkardı!

Uzun süredir ekranlarda göremediğimiz güzel oyuncu son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Annem Ankara dizisindeki performansıyla yeniden hayranlarının gönlünü kazanmıştı. Fakat bu kez gündeme oynadığı bir rolle değil, yapay zeka ile hazırlanmış bir görselle geldi.

Sosyal medyada dolaşıma sokulan ve hastane yatağında yattığını gösteren sahte bir fotoğraf, hem Korel’i hem de ailesini büyük bir telaşa sürükledi.