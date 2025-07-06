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Herkes İnanmış: Yapay Zeka İle Hazırlanan Sahte Hastane Pozu Bergüzar Korel'i Çileden Çıkardı!

Herkes İnanmış: Yapay Zeka İle Hazırlanan Sahte Hastane Pozu Bergüzar Korel'i Çileden Çıkardı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.07.2025 - 15:01

Yapay zeka ile hazırlanmış sahte hastane fotoğrafı, Bergüzar Korel’in sabrını taşırdı. Ünlü oyuncu, ailesinin büyük bir endişe yaşadığını, annesinin telefonlarının susmadığını söyledi. Sosyal medyadaki sorumsuz paylaşımlara isyan eden Korel, “Günlerdir bir AI haberinin kabusunu yaşıyoruz ailecek. Gerçekten delirttiniz artık.Tıklanma uğruna çoluğum çocuğum ailem düşünülmeden hiç üşenmeden bir görsel hazırlanmış.” diyerek takipçilerine seslendi.

İşte olay yaratan açıklamalar…

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Binbir Gece, Vatanım Sensin, Düğüm gibi birçok başarılı projede adından söz ettiren ünlü oyuncu Bergüzar Korel'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Binbir Gece, Vatanım Sensin, Düğüm gibi birçok başarılı projede adından söz ettiren ünlü oyuncu Bergüzar Korel'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Uzun süredir ekranlarda göremediğimiz güzel oyuncu son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Annem Ankara dizisindeki performansıyla yeniden hayranlarının gönlünü kazanmıştı. Fakat bu kez gündeme oynadığı bir rolle değil, yapay zeka ile hazırlanmış bir görselle geldi. 

Sosyal medyada dolaşıma sokulan ve hastane yatağında yattığını gösteren sahte bir fotoğraf, hem Korel’i hem de ailesini büyük bir telaşa sürükledi.

Söz konusu görselde, Korel’in sağlık sorunları yaşadığı algısı yaratılmak istenmiş.

Söz konusu görselde, Korel’in sağlık sorunları yaşadığı algısı yaratılmak istenmiş.

Üstelik görüntü öyle gerçekçi hazırlanmış ki, Facebook’ta görseli gören büyük yaş grubundaki kullanıcılar hemen aile bireylerine ulaşmaya çalışmış. Annesinin telefonlarının susmadığını söyleyen Korel, yaşadığı sinir harbini şu sözlerle ifade etti:

“Vallahi tükettiniz bizi, delirttiniz ya gerçekten.”

Durumun sadece kendi ailesini değil, toplumda benzer sağlık sorunlarıyla mücadele eden kişileri de etkilediğini dile getiren Bergüzar Korel, bu tür içeriklerin vicdansızca olduğunu vurguladı:

Durumun sadece kendi ailesini değil, toplumda benzer sağlık sorunlarıyla mücadele eden kişileri de etkilediğini dile getiren Bergüzar Korel, bu tür içeriklerin vicdansızca olduğunu vurguladı:

“Bu hastalıkla gerçekten boğuşan insanların duygularıyla ayrı, bizim duygularımızla ayrı oynuyorsunuz. Hiç mi düşünmediniz bizim de bir ailemiz olduğunu. nasıl bir ruh hastalığıdır bu. Günlerdir zaten ciğerimiz yanıyor. Tek kelime edemedim ama annemin telefonu durmuyor.”

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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