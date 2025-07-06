Herkes İnanmış: Yapay Zeka İle Hazırlanan Sahte Hastane Pozu Bergüzar Korel'i Çileden Çıkardı!
Yapay zeka ile hazırlanmış sahte hastane fotoğrafı, Bergüzar Korel’in sabrını taşırdı. Ünlü oyuncu, ailesinin büyük bir endişe yaşadığını, annesinin telefonlarının susmadığını söyledi. Sosyal medyadaki sorumsuz paylaşımlara isyan eden Korel, “Günlerdir bir AI haberinin kabusunu yaşıyoruz ailecek. Gerçekten delirttiniz artık.Tıklanma uğruna çoluğum çocuğum ailem düşünülmeden hiç üşenmeden bir görsel hazırlanmış.” diyerek takipçilerine seslendi.
İşte olay yaratan açıklamalar…
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Binbir Gece, Vatanım Sensin, Düğüm gibi birçok başarılı projede adından söz ettiren ünlü oyuncu Bergüzar Korel'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Söz konusu görselde, Korel’in sağlık sorunları yaşadığı algısı yaratılmak istenmiş.
Durumun sadece kendi ailesini değil, toplumda benzer sağlık sorunlarıyla mücadele eden kişileri de etkilediğini dile getiren Bergüzar Korel, bu tür içeriklerin vicdansızca olduğunu vurguladı:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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