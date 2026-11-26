Gühan, rolüne hazırlık sürecini anlatırken otizmli çocuk yetiştirme konusunda tecrübesi olan bir aileye ulaştığını, ailenin yaşadıkları süreci kendisine ayrıntılı biçimde aktardığını ve bunun yanında sosyal medyada ve çevresinde bulabildiği her içeriği izlediğini söyledi. Oyuncuya göre bu işin asıl zorluğu, anne babanın konuyla ilgili hiçbir eğitimi ve fikri olmaması; Kadir'in bağırdığı sahnede de bu çaresizlik öne çıkıyor, çünkü Gühan'a göre Kadir gözyaşları içinde bağırıyor, ardından kendi bağırması yüzünden öfkeleniyor ve öfkesi çocuğa değil duruma yöneliyor. Karakterin çözemediği şeyin eğitim ve farkındalık gerektirdiğini vurgulayan oyuncu, ailenin çok varlıklı olduğunu ve çocuğa harika eğitimler aldırabileceğini söyleyip bilgi eksikliği ile toplum baskısına dikkat çekti. Kadir'in 'Kadir'in oğlu sakat derler' gibi repliklerinin bulunduğunu hatırlatan Gühan, Türkiye'de hâlâ birçok yerde böyle bir sorun yaşandığını da sözlerine ekledi.