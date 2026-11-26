Kızılcık Şerbeti'nden Transfer Olan Fatih Gühan, Anne Yarısı'nda Rolünü Oynamak İçin Ne Yaptığını Açıkladı
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Kızılcık Şerbeti'ndeki İlhami karakteriyle tanınan Fatih Gühan, NOW'un yeni dizisi Anne Yarısı'nda Kadir Bayındır'ı canlandırıyor ve rolün en zorlu yanlarından biri otizmli bir çocuğun babasını oynamak. Sibel Arna'nın sunduğu Ne Olursan Ol Rahat Ol programının konuğu olan Gühan, karaktere nasıl hazırlandığını ve Kadir'in çocuğuna bağırdığı sahnenin arkasındaki duyguyu anlattı.
Fatih Gühan, imam İlhami'den sonra Anne Yarısı'nda Kadir Bayındır rolüyle ekranlara döndü.
Fatih Gühan, otizmli çocuğu olan bir aileyle görüşerek Kadir karakterine hazırlandığını söyledi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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