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Tatilde Görüntülenmişlerdi: Uzak Şehir'in Güzeli Yaren Güldiken, Burak Deniz'le Aşk İddialarına Yanıt Verdi!

Tatilde Görüntülenmişlerdi: Uzak Şehir'in Güzeli Yaren Güldiken, Burak Deniz'le Aşk İddialarına Yanıt Verdi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.07.2025 - 09:10

Özel hayatıyla magazin dünyasının yakından takip edilen isimlerinden biri olan Burak Deniz, yine aşk iddialarıyla gündemde. Bu kez iddiaların odağında, Uzak Şehir dizisinin ‘Pakize’si Yaren Güldiken var! İkilinin el ele görüntülenmesi, ve birlikte tatil yapmaları aşk söylentilerini adeta alevlendirmişti. Ancak dedikodulara son noktayı Yaren Güldiken koydu. 2. Sayfa muhabirlerine konuşan güzel oyuncu “Daha da görürsünüz. Aynı menajerlikteyiz. Birbirimizin hayatına yeni girmedik!” dedi.

Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Tatlı Küçük Yalancılar, Aşk Laftan Anlamaz, Maraşlı derken her projesi olay olan yakışıklı oyuncu, karizması kadar aşk hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Tatlı Küçük Yalancılar, Aşk Laftan Anlamaz, Maraşlı derken her projesi olay olan yakışıklı oyuncu, karizması kadar aşk hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Geçtiğimiz haftalarda Burak Deniz'i yanında bir kız arkadaşıyla İstanbul’da bir sahil yolunda dondurma yerken görmüştük. Yanındaki genç kadınında Yaren Güldiken  olduğu iddia edilmişti. Ancak fotoğraf arka açıdan çekildiği için kesinlik kazanmamıştı.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Ancak tatil kaçamağı söylentileri fitili ateşlemişti!

Ancak tatil kaçamağı söylentileri fitili ateşlemişti!

Daha sonra geçtiğimiz günlerde de Burak Deniz ve Yaren Güldiken’in Datça Mesudiye köyünde baş başa tatil yaptığı öne sürülmüştü. İkilinin aynı evde kaldıkları, sabah erken saatlerde sırayla evden çıktıkları hatta Yaren Güldiken’in üzerindeki gömleğin de Burak Deniz’e ait olduğu konuşulmuştu. Hal böyle olunca da “Aşk belgelendi!” yorumları yağmıştı.

Kaçıranlar için:

Son olarak sessizliğini bozan Yaren Güldiken, 2. Sayfa muhabirine yaptığı açıklamada aşk iddialarına noktayı koydu.

Son olarak sessizliğini bozan Yaren Güldiken, 2. Sayfa muhabirine yaptığı açıklamada aşk iddialarına noktayı koydu.

Güldiken, “Burak Deniz’le ikimizin çıktığı bir tatil değildi. Menajerimiz Gökçe de oradaydı, 6 kişilik bir tatile çıktık. Daha da görürsünüz. Aynı menajerlikteyiz, birbirimizin hayatına yeni girmedik. Birlikte iş yaptık, arkadaşız. İlişki yok, aşk yok!” diyerek iddiaları net bir şekilde reddetti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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