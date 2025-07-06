Tatilde Görüntülenmişlerdi: Uzak Şehir'in Güzeli Yaren Güldiken, Burak Deniz'le Aşk İddialarına Yanıt Verdi!
Özel hayatıyla magazin dünyasının yakından takip edilen isimlerinden biri olan Burak Deniz, yine aşk iddialarıyla gündemde. Bu kez iddiaların odağında, Uzak Şehir dizisinin ‘Pakize’si Yaren Güldiken var! İkilinin el ele görüntülenmesi, ve birlikte tatil yapmaları aşk söylentilerini adeta alevlendirmişti. Ancak dedikodulara son noktayı Yaren Güldiken koydu. 2. Sayfa muhabirlerine konuşan güzel oyuncu “Daha da görürsünüz. Aynı menajerlikteyiz. Birbirimizin hayatına yeni girmedik!” dedi.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Tatlı Küçük Yalancılar, Aşk Laftan Anlamaz, Maraşlı derken her projesi olay olan yakışıklı oyuncu, karizması kadar aşk hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.
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Ancak tatil kaçamağı söylentileri fitili ateşlemişti!
Son olarak sessizliğini bozan Yaren Güldiken, 2. Sayfa muhabirine yaptığı açıklamada aşk iddialarına noktayı koydu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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