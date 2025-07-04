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Mert Ramazan Demir'in Yeni Dizisi Belli Oldu: Afra Saraçoğlu'ndan Sonra Yeni Partneri Heyecan Yarattı!

Mert Ramazan Demir'in Yeni Dizisi Belli Oldu: Afra Saraçoğlu'ndan Sonra Yeni Partneri Heyecan Yarattı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.07.2025 - 15:53

Yalı Çapkını dizisindeki başarılı performansıyla yıldızı parlayan Mert Ramazan Demir’in yeni projesi sonunda belli oldu! Reyting rekortmeni dizinin final yapmasının ardından genç oyuncunun hangi projeyle geri döneceği büyük merak konusuydu. Bu kez dijital platformda izleyiciyle buluşacak olan Demir, partneriyle de şimdiden gündeme oturdu. “Vatanım Sensin”den beri geniş bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncu Miray Daner’le Demir’in aynı projede buluşacağı açıklandı. “Bize Bir Şey Olmaz” dizisi, hem konusu hem de kadrosuyla şimdiden sezonun en iddialı işlerinden biri olmaya aday!

Gelin detaylara birlikte bakalım.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/m...
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101 bölüm süren Yalı Çapkını dizisi hem Afra Saraçoğlu hem de Mert Ramazan Demir için adeta biçilmiş kaftandı.

101 bölüm süren Yalı Çapkını dizisi hem Afra Saraçoğlu hem de Mert Ramazan Demir için adeta biçilmiş kaftandı.

Hem oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle reyting rekorları kıran dizinin final yapmasının ardından iki başarılı oyuncunun yeni projeleri merakla bekleniyordu.

İlk hamle Afra Saraçoğlu'ndan gelmişti. Saraçoğlu'nun OGM Pictures imzalı bir dijital platform dizisinde rol alacağı ortaya çıkmıştı. Dizinin adı da: Pera! Dizide influencer’ı canlandıracak olan güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde yen imajıyla da dikkat çekmişti.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Sırada Mert Ramazan Demir!

Sırada Mert Ramazan Demir!

Genç oyuncu Mert Ramazan Demir'in de yeni dizisi merakla ve heyecanla bekleniyordu. Sonunda haber Birsen Altuntaş'tan geldi. Demir “Bize Bir Şey Olmaz”, dizisinde başrol oynayacak. Dizi, MF Yapım imzası taşıyor. Yapımcı koltuğunda Asena Bülbüloğlu’nun oturduğu dizinin senaryosu ise usta isim Pınar Bulut’a emanet. Yönetmenlik koltuğunda ise Sadakatsiz, Yasak Elma ve Bahar gibi popüler işlerden tanıdığımız Neslihan Yeşilyurt var. Daha ne olsun! 

Dizi ay sonunda sete çıkacak ve hazırlıklar tam gaz devam ediyor.

Projenin en çok heyecan uyandıran kısmı ise elbette başroller!

Projenin en çok heyecan uyandıran kısmı ise elbette başroller!

Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir, bu kez Miray Daner’le partner olacak. İki başarılı oyuncunun kimyası şimdiden merak konusu. Gelen bilgilere göre Miray Daner dizide “Lal” karakterine, Mert Ramazan Demir ise “Aktan” karakterine hayat verecek. Henüz imzalar tam anlamıyla atılmış değil ama her şeyin olumlu ilerlediği konuşuluyor. Dizi, dijital platformda yayınlanacağı için daha cesur, daha derin bir aşk hikayesi izleyiciyle buluşturacak gibi duruyor. Yalı Çapkını’ndan sonra Mert Ramazan Demir’in yine yoğun bir hayran ilgisiyle karşılaşacağı aşikar.

Bakalım Lal ve Aktan’ın hikayesi bize nasıl yansıyacak? Merakla bekliyoruz!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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