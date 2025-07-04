Mert Ramazan Demir'in Yeni Dizisi Belli Oldu: Afra Saraçoğlu'ndan Sonra Yeni Partneri Heyecan Yarattı!

Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir, bu kez Miray Daner’le partner olacak. İki başarılı oyuncunun kimyası şimdiden merak konusu. Gelen bilgilere göre Miray Daner dizide “Lal” karakterine, Mert Ramazan Demir ise “Aktan” karakterine hayat verecek. Henüz imzalar tam anlamıyla atılmış değil ama her şeyin olumlu ilerlediği konuşuluyor. Dizi, dijital platformda yayınlanacağı için daha cesur, daha derin bir aşk hikayesi izleyiciyle buluşturacak gibi duruyor. Yalı Çapkını’ndan sonra Mert Ramazan Demir’in yine yoğun bir hayran ilgisiyle karşılaşacağı aşikar.

Bakalım Lal ve Aktan’ın hikayesi bize nasıl yansıyacak? Merakla bekliyoruz!