Mert Ramazan Demir'in Yeni Dizisi Belli Oldu: Afra Saraçoğlu'ndan Sonra Yeni Partneri Heyecan Yarattı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/m...
Yalı Çapkını dizisindeki başarılı performansıyla yıldızı parlayan Mert Ramazan Demir’in yeni projesi sonunda belli oldu! Reyting rekortmeni dizinin final yapmasının ardından genç oyuncunun hangi projeyle geri döneceği büyük merak konusuydu. Bu kez dijital platformda izleyiciyle buluşacak olan Demir, partneriyle de şimdiden gündeme oturdu. “Vatanım Sensin”den beri geniş bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncu Miray Daner’le Demir’in aynı projede buluşacağı açıklandı. “Bize Bir Şey Olmaz” dizisi, hem konusu hem de kadrosuyla şimdiden sezonun en iddialı işlerinden biri olmaya aday!
Gelin detaylara birlikte bakalım.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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101 bölüm süren Yalı Çapkını dizisi hem Afra Saraçoğlu hem de Mert Ramazan Demir için adeta biçilmiş kaftandı.
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Sırada Mert Ramazan Demir!
Projenin en çok heyecan uyandıran kısmı ise elbette başroller!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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