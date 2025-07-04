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Beklediğimize Değmedi Sanki: Squid Game Final Sezonu İncelemesi

Beklediğimize Değmedi Sanki: Squid Game Final Sezonu İncelemesi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.07.2025 - 11:15

Squid Game final sezonunu izlerken hep şu soruyu sordum: Hikayeyi saçmalamadan bitirebilecekler mi? İlk sezon çıtayı öyle bir yere koymuştu ki devamını izlerken ister istemez o seviyeyi arıyorsun. Final sezonu geldi, güçlü başladı ama aynı ivmeyle bitirebildi mi? Bazı yerlerde vurdu ama bazı yerlerde ciddi anlamda düşürdü. 

Gelin şu aralar sosyal medyayı kasıp kavuran Squid Game'in final sezonunu birlikte inceleyelim... Aman dikkat, bu inceleme bol bol spoiler içerir, eğer spoiler yemekten ayrı bir keyif almıyorsanız içeriğimizi şu an okumayı bırakabilirsiniz!

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Oylama sahnesi sürükleyici değil, oyalayıcı olmuş

Oylama sahnesi sürükleyici değil, oyalayıcı olmuş

Final sezonda sürekli önümüze getirilen oylama sahnesi bence beklenen etkiyi veremedi. Evet, oyuncuların oyla devam edip etmeme kararını izlemek başta heyecanlıydı ama bu sahneler fazlasıyla tekrar etti. Aynı tartışma dönüp durdu, birileri gitmek istedi, birileri kalmak istedi ama sonuç değişmedi. Bu gerilim bir yerden sonra kendini bayağı tüketti. Bir noktada artık 'Hadi şu oyuna geçin' dedirtti.

VIP'ler ise sahneye her geldiğinde dizinin havasını bozan bir etkiye sahipti. Yaptıkları yorumlar, giydikleri maskeler falan cidden başka bir dizide gibiydi. İlk sezonun vuruculuğunu getiren oyunlar burada sanki arka planda kalmıştı. Kalan üç oyun, o eski sürükleyici havasını maalesef hiç yakalayamadı. Oyunlar biraz basit, biraz sıradan kaldı. Sanki yapımcılar 'Bitse de gitsek' havasıyla hazırlamış gibiydi. Nerede o ilk sezondaki intikam, hırs, güç savaşları?

Yan hikayeler FAZLA ve gereksiz uzun, etkisi ise tartışılır

Yan hikayeler FAZLA ve gereksiz uzun, etkisi ise tartışılır

Kang No-eul'un hikayesine fazlasıyla zaman ayrılmış ama bu yan hikaye diziyi yer yer yavaşlatmış. Evet, karakterin geçmişi, motivasyonu derin ama bu kadar detaylı anlatılmasına gerek var mıydı emin değilim. Kadının kızına ne oldu onu gösterseydiniz bari!

Asıl oyunlara geçmek istiyordum, orada kaldım. Jun-ho’nun kardeşini arama süreci de aynı şekilde biraz uzamış. Başta ilginçti ama sonra bir türlü akmayan bir tarafı oldu. Yani bir insan nasıl 3 sezon boyunca adayı arayabilir ki? Balıkçıya, babasının oğlu gibi güvenmesi de sezonun en absürt olaylarından biriydi. Hiç mi polisiye dizi izlemedin be oğlum...

Front Man yani Önder, sezonun en güçlü karakterlerinden biri olmuş. Her sahnesinde diziyi toparladı, orası kesin. Ama VIP sahneleri yine çok sırıttı. Hatta bazen öyle bir his geliyor ki sanki VIP'ler başka bir dizinin içinden Squid Game’e düşmüş. Gerçekten o kadar kopuktu ki izlerken bir anda odak kayboluyor.

Valla bunu ben de beklemiyordum

Valla bunu ben de beklemiyordum

Yeni yarışmacı formatını kabullenirsen son iki bölüm bence biraz nefes aldırıyor. Gi-hun’un son sahnesi güzel yazılmış ama yine de ilk sezonun ağırlığı yok. Gi-hun’un 'Biz at değiliz. Biz insanız.' diyerek yarım bıraktığı cümle hoş bir kapanıştı. Seyirciye boşluk bırakmaları bence güzel olmuş. Ama genel hikayede Gi-hun’un artık tamamen umudunu kaybetmiş olması beni biraz uzaklaştırdı. O eski direnişçi Gi-hun’u aradım. Adam sanki son 2 bölümde ayrı bi' yaşlandı...

Meğer Gi-hun’un tüm çabası aslında sistemi yıkmak için yeterli değilmiş. Oyun bitse de sistem devam ediyor. Bir yeri kapatsan başka bir yerde yeniden başlıyor. Ne yalan söyleyeyim, Gi-hun Önderi öldürüp yerine kendisi geçse fena ters köşe olurdum, keşke öyle bir son görseydik. En azından dizi başka bir şekilde devam etse seyir zevkimiz kalırdı.

Cate Blanchett’in son sahnede çıkması sürprizdi ama o da sanki 'ileride yeni bir kapı açarız' diyeydi. Yani diziyi kapatıyoruz ama açık kapı da bırakıyoruz havası vardı. 'Ne gerek var şimdi?' diye düşünmeden edemedim, Amerikalılar bir şeye de el atıvermeyin be!

Final sezonuna puanım maalesef ki 5/10. O da ilk 2 sezonun hatrına...

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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