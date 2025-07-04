Beklediğimize Değmedi Sanki: Squid Game Final Sezonu İncelemesi
Squid Game final sezonunu izlerken hep şu soruyu sordum: Hikayeyi saçmalamadan bitirebilecekler mi? İlk sezon çıtayı öyle bir yere koymuştu ki devamını izlerken ister istemez o seviyeyi arıyorsun. Final sezonu geldi, güçlü başladı ama aynı ivmeyle bitirebildi mi? Bazı yerlerde vurdu ama bazı yerlerde ciddi anlamda düşürdü.
Gelin şu aralar sosyal medyayı kasıp kavuran Squid Game'in final sezonunu birlikte inceleyelim... Aman dikkat, bu inceleme bol bol spoiler içerir, eğer spoiler yemekten ayrı bir keyif almıyorsanız içeriğimizi şu an okumayı bırakabilirsiniz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oylama sahnesi sürükleyici değil, oyalayıcı olmuş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yan hikayeler FAZLA ve gereksiz uzun, etkisi ise tartışılır
Valla bunu ben de beklemiyordum
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın