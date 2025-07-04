Beklediğimize Değmedi Sanki: Squid Game Final Sezonu İncelemesi

Yeni yarışmacı formatını kabullenirsen son iki bölüm bence biraz nefes aldırıyor. Gi-hun’un son sahnesi güzel yazılmış ama yine de ilk sezonun ağırlığı yok. Gi-hun’un 'Biz at değiliz. Biz insanız.' diyerek yarım bıraktığı cümle hoş bir kapanıştı. Seyirciye boşluk bırakmaları bence güzel olmuş. Ama genel hikayede Gi-hun’un artık tamamen umudunu kaybetmiş olması beni biraz uzaklaştırdı. O eski direnişçi Gi-hun’u aradım. Adam sanki son 2 bölümde ayrı bi' yaşlandı...

Meğer Gi-hun’un tüm çabası aslında sistemi yıkmak için yeterli değilmiş. Oyun bitse de sistem devam ediyor. Bir yeri kapatsan başka bir yerde yeniden başlıyor. Ne yalan söyleyeyim, Gi-hun Önderi öldürüp yerine kendisi geçse fena ters köşe olurdum, keşke öyle bir son görseydik. En azından dizi başka bir şekilde devam etse seyir zevkimiz kalırdı.

Cate Blanchett’in son sahnede çıkması sürprizdi ama o da sanki 'ileride yeni bir kapı açarız' diyeydi. Yani diziyi kapatıyoruz ama açık kapı da bırakıyoruz havası vardı. 'Ne gerek var şimdi?' diye düşünmeden edemedim, Amerikalılar bir şeye de el atıvermeyin be!

Final sezonuna puanım maalesef ki 5/10. O da ilk 2 sezonun hatrına...