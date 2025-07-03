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Nilperi Şahinkaya, Fırat Çelik'le Gelin Takımı 2 Setinde Yaşadığı Tartışma Hakkında İlk Kez Konuştu!

Nilperi Şahinkaya, Fırat Çelik'le Gelin Takımı 2 Setinde Yaşadığı Tartışma Hakkında İlk Kez Konuştu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.07.2025 - 18:15

İlk filmiyle büyük beğeni toplayan Gelin Takımı'nın ikinci filminin çekimleri sürüyor. Geçtiğimiz günlerde filmin setinde yaşanan tartışma büyük yankı uyandırmıştı. Nilperi Şahinkaya ve Fırat Çelik arasında 'Burak Deniz' tartışması çıktığı iddia edilmiş ve ortalık epey karışmıştı.

Nilperi Şahinkaya, konuya ilişkin ilk kez açıklama yaptı.

Kaynak: Magazin Burada

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İlk filmi 18 Ekim 2024 tarihinde vizyona giren Gelin Takımı'nın ikinci filminin çekimlerinde büyük bir kriz yaşandığı iddia edilmişti.

İlk filmi 18 Ekim 2024 tarihinde vizyona giren Gelin Takımı'nın ikinci filminin çekimlerinde büyük bir kriz yaşandığı iddia edilmişti.

İddialara göre Burak Deniz'le mahkemelik olan Nilperi Şahinkaya, rol arkadaşı Fırat Çelik'in Burak Deniz'in doğum gününü kutlaması üzerine öfkelenmiş ve Çelik'ten 'O benim eski arkadaşım' cevabını duyunca da Şahinkaya öfkesine hakim olamamıştı.

Alkolün etkisiyle masadakileri fırlattığı iddia edilen Nilperi Şahinkaya, konuya ilişkin ilk kez açıklama yaptı.

Alkolün etkisiyle masadakileri fırlattığı iddia edilen Nilperi Şahinkaya, konuya ilişkin ilk kez açıklama yaptı.

'Ufak bir tartışma oldu, arbede varmış gibi yazıldı. Öyle şeyler olmadı. Şebnem düşmedi, merak etmeyin.' diyen Nilperi Şahinkaya sözlerine şu ifadelerle devam etti:

'Bambaşka bir meseleden dolayı, konu o konu değildi. Komşuyuz, çoktandır tanışıyoruz, aramızda bir ilişkimiz var Fırat'la. Bambaşka bir konu açıldı, onunla ilgili tartıştık ve konu kapandı. Yazılan şeyler olmadı. Konu hemen kapandı.'

Açıklamasını buradan dinleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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