Nilperi Şahinkaya, Fırat Çelik'le Gelin Takımı 2 Setinde Yaşadığı Tartışma Hakkında İlk Kez Konuştu!
İlk filmiyle büyük beğeni toplayan Gelin Takımı'nın ikinci filminin çekimleri sürüyor. Geçtiğimiz günlerde filmin setinde yaşanan tartışma büyük yankı uyandırmıştı. Nilperi Şahinkaya ve Fırat Çelik arasında 'Burak Deniz' tartışması çıktığı iddia edilmiş ve ortalık epey karışmıştı.
Nilperi Şahinkaya, konuya ilişkin ilk kez açıklama yaptı.
Kaynak: Magazin Burada
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İlk filmi 18 Ekim 2024 tarihinde vizyona giren Gelin Takımı'nın ikinci filminin çekimlerinde büyük bir kriz yaşandığı iddia edilmişti.
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Alkolün etkisiyle masadakileri fırlattığı iddia edilen Nilperi Şahinkaya, konuya ilişkin ilk kez açıklama yaptı.
Açıklamasını buradan dinleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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