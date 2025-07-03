Nilperi Şahinkaya, Fırat Çelik'le Gelin Takımı 2 Setinde Yaşadığı Tartışma Hakkında İlk Kez Konuştu!

'Ufak bir tartışma oldu, arbede varmış gibi yazıldı. Öyle şeyler olmadı. Şebnem düşmedi, merak etmeyin.' diyen Nilperi Şahinkaya sözlerine şu ifadelerle devam etti:

'Bambaşka bir meseleden dolayı, konu o konu değildi. Komşuyuz, çoktandır tanışıyoruz, aramızda bir ilişkimiz var Fırat'la. Bambaşka bir konu açıldı, onunla ilgili tartıştık ve konu kapandı. Yazılan şeyler olmadı. Konu hemen kapandı.'