Squid Game'in Final Sezonundaki İp Atlama Oyununun Kamera Arkası Yayınlandı
Netflix'in en çok izlenen yapımlarından olan Squid Game, büyük yankı uyandıran final sezonuyla yayınlandı. Squid Game'in final sezonu yine birbirinden tehlikeli oyunlara ev sahipliği yaptı. Bunların en dikkat çekenlerinden biri de ip atlama oyunu oldu. Squid Game'deki ip atlama oyununun kamera arkası görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.
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Netflix'in dünya çapında ilgiyle izlenen dizisi Squid Game'in merakla beklenen final sezonu yayınlandı.
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İşte Squid Game'in kamera arkası görüntüleri:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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