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Squid Game'in Final Sezonundaki İp Atlama Oyununun Kamera Arkası Yayınlandı

Squid Game'in Final Sezonundaki İp Atlama Oyununun Kamera Arkası Yayınlandı

Netflix Squid Game
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.07.2025 - 15:27

Netflix'in en çok izlenen yapımlarından olan Squid Game, büyük yankı uyandıran final sezonuyla yayınlandı. Squid Game'in final sezonu yine birbirinden tehlikeli oyunlara ev sahipliği yaptı. Bunların en dikkat çekenlerinden biri de ip atlama oyunu oldu. Squid Game'deki ip atlama oyununun kamera arkası görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.

Bu içerik spoiler içerir.

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Netflix'in dünya çapında ilgiyle izlenen dizisi Squid Game'in merakla beklenen final sezonu yayınlandı.

Netflix'in dünya çapında ilgiyle izlenen dizisi Squid Game'in merakla beklenen final sezonu yayınlandı.

İlk iki sezonuyla Netflix'te izlenme rekoru kıran Squid Game, üçüncü ve final sezonuyla seyircinin beğenisine sunuldu. Dram yükünün son derece ağır olduğu final sezonunda seyirci beklenmedik ölümlerle neye uğradığını şaşırırken ayrıca hepimizin aşina olduğu çocuk oyunlarının son derece tehlikeli şekilde tasarlanmasını ağzımız açık izledik.

Final sezonunda pek çok oyun oynandı fakat bunlardan en dikkat çekeni ip atlama oyunu oldu. Söz konusu sahnede 456 numaralı oyuncu kucağında 222 numaralı oyuncunun bebeğiyle oyunu oynamış ve o anlarda seyirci gerginlikten resmen koltuğa çivilenmişti. Netflix, söz konusu sahnenin kamera arkası görüntülerini yayınladı.

İşte Squid Game'in kamera arkası görüntüleri:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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