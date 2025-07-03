MasterChef'te Jüriden Önce Tadım Yapan Yarışmacı, Mehmet Şef'i Çileden Çıkardı
MasterChef Türkiye'nin ana kadrosu için seçmeler tüm hızıyla devam ediyor. Ön eleme sonrasında kalan yarışmacı adayları üçlü düellolarla marifetlerini göstermeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni bölümde ise bir yarışmacının jüriden önce tadım yapması Mehmet Şef'i daha şimdiden çileden çıkardı.
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TV8 ekranlarının popüler yemek yarışması MasterChef, yaz sezonuna bomba gibi bir geri dönüş yaptı.
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Mehmet Şef, tadım yapan kişiyi "Buranın kuralları var. Kendinize gelin, kadroda falan değilsiniz" diyerek uyardı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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