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MasterChef'te Jüriden Önce Tadım Yapan Yarışmacı, Mehmet Şef'i Çileden Çıkardı

MasterChef'te Jüriden Önce Tadım Yapan Yarışmacı, Mehmet Şef'i Çileden Çıkardı

MasterChef Türkiye Mehmet Yalçınkaya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.07.2025 - 12:26

MasterChef Türkiye'nin ana kadrosu için seçmeler tüm hızıyla devam ediyor. Ön eleme sonrasında kalan yarışmacı adayları üçlü düellolarla marifetlerini göstermeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni bölümde ise bir yarışmacının jüriden önce tadım yapması Mehmet Şef'i daha şimdiden çileden çıkardı.

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TV8 ekranlarının popüler yemek yarışması MasterChef, yaz sezonuna bomba gibi bir geri dönüş yaptı.

TV8 ekranlarının popüler yemek yarışması MasterChef, yaz sezonuna bomba gibi bir geri dönüş yaptı.

Ana kadronun oluşturulduğu MasterChef'te yarışmacı adayları ilk olarak ön elemeyi geçti. Buradan geçer not alanların üçlü düelloda hünerlerini sergilediği MasterChef'te jüri üyeleri yarışma tam olarak başlamadan sinir krizi yaşamaya başladı!

MasterChef'in tatlı sert jürisi Mehmet Yalçınkaya, geçtiğimiz gün yayınlanan bölümdeki yarışmacı adayıyla birbirine girdi. Şeflerin tadım yaptığı esnada genç yarışmacının yaptığı yemeği yediğini fark eden Mehmet Şef, resmen çileden çıktı!

Mehmet Şef, tadım yapan kişiyi "Buranın kuralları var. Kendinize gelin, kadroda falan değilsiniz" diyerek uyardı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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