Yalı Çapkını'nın Sevilen Oyuncusu, ATV'nin Karadeniz Dizisiyle Anlaştı!
ATV, yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Aşiret dizilerinin çok sevildiği bu dönemlerde Karadeniz dizisi yaparak farklılık yaratmayı hedefleyen kanal, Gözleri Karadeniz dizisi için hazırlıklara başlamıştı. Birsen Altuntaş, Yalı Çapkını'nın sevilen oyuncusunun Gözleri Karadeniz dizisinde rol alacağını duyurdu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Sen Anlat Karadeniz, Gülbeyaz gibi Karadeniz dizileri televizyon dünyasını bir zamanlar geçirmişti. Bunu unutmayan ATV, yeni sezona bomba gibi bir Karadeniz dizisi hazırlıyor.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yalı Çapkını'nda Serpil'i Türkü Su Demirel, Gözleri Karadeniz dizisiyle anlaştı!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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