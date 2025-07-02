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Yalı Çapkını'nın Sevilen Oyuncusu, ATV'nin Karadeniz Dizisiyle Anlaştı!

Yalı Çapkını'nın Sevilen Oyuncusu, ATV'nin Karadeniz Dizisiyle Anlaştı!

yalı çapkını
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.07.2025 - 23:13

ATV, yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Aşiret dizilerinin çok sevildiği bu dönemlerde Karadeniz dizisi yaparak farklılık yaratmayı hedefleyen kanal, Gözleri Karadeniz dizisi için hazırlıklara başlamıştı. Birsen Altuntaş, Yalı Çapkını'nın sevilen oyuncusunun Gözleri Karadeniz dizisinde rol alacağını duyurdu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Sen Anlat Karadeniz, Gülbeyaz gibi Karadeniz dizileri televizyon dünyasını bir zamanlar geçirmişti. Bunu unutmayan ATV, yeni sezona bomba gibi bir Karadeniz dizisi hazırlıyor.

Sen Anlat Karadeniz, Gülbeyaz gibi Karadeniz dizileri televizyon dünyasını bir zamanlar geçirmişti. Bunu unutmayan ATV, yeni sezona bomba gibi bir Karadeniz dizisi hazırlıyor.

Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın başrollerinde yer alacağı 'Gözleri Karadeniz' dizisi şimdiden yeni sezonun en merak edilen işlerinin başında!

Ayten Uncuoğlu, Mehmet Özgür, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Berk Ali Çatal, Eren Ören, Osman Albayrak, Ebru Aykaç , Yonca Şahinbaş, Onur Özaydın ve Gizem Arıkan'ın kadroda yer aldığı Karadeniz dizisinin hazırlıkları tam gaz devam ederken Birsen Altuntaş, bir döneme damga vuran Yalı Çapkını'ndan bomba bir transfer yapıldığını açıkladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yalı Çapkını'nda Serpil'i Türkü Su Demirel, Gözleri Karadeniz dizisiyle anlaştı!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yalı Çapkını'nda Serpil'i Türkü Su Demirel, Gözleri Karadeniz dizisiyle anlaştı!

Altuntaş, Türkü Su Demirel'in Mehmet Özgür'ün canlandıracağı Osman Maçari karakterinin kızı Fatoş'u canlandıracağını açıkladı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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