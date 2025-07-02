NOW'ın Kore Uyarlaması Yeni Dizisinin Başrolleri Belli Oldu!
Yeni yayın döneminin başlayacağı eylül ayı için geri sayım başlarken kanallar yeni sezonda yayınlanacak iddialı yapımlar için harekete geçti. Bunlardan biri de NOW oldu. Yeni sezon için Kore formatı “Lies Of Lies” adlı dizinin uyarlamasını yayınlamaya hazırlanan NOW, dizinin başrollerini belirledi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Televizyon kanalları, eylül ayında başlayacak yeni sezon için hazırlıklara şimdiden başladı. Bunların başında ise NOW geliyor!
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NOW'ın iddialı dizisinin başrolleri Caner Cindoruk ve Funda Eryiğit oldu!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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