onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
NOW'ın Kore Uyarlaması Yeni Dizisinin Başrolleri Belli Oldu!

NOW'ın Kore Uyarlaması Yeni Dizisinin Başrolleri Belli Oldu!

kore dizileri kore dizisi yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.07.2025 - 22:08

Yeni yayın döneminin başlayacağı eylül ayı için geri sayım başlarken kanallar yeni sezonda yayınlanacak iddialı yapımlar için harekete geçti. Bunlardan biri de NOW oldu. Yeni sezon için Kore formatı “Lies Of Lies” adlı dizinin uyarlamasını yayınlamaya hazırlanan NOW, dizinin başrollerini belirledi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Televizyon kanalları, eylül ayında başlayacak yeni sezon için hazırlıklara şimdiden başladı. Bunların başında ise NOW geliyor!

Televizyon kanalları, eylül ayında başlayacak yeni sezon için hazırlıklara şimdiden başladı. Bunların başında ise NOW geliyor!

Geçtiğimiz sezon yayınladığı dizilerle son derece iyi reytingler alan NOW, yeni sezonda pek çok iddialı projeyi ekrana taşıyacak. Bunlar arasında en merak edilenlerden biri de Kore formatı “Lies Of Lies” adlı dizinin uyarlaması Ayşe'nin Öyküsü.

Birsen Altuntaş, Ayşe'nin Öyküsü dizisinde eşinin cinayetinden sorumlu tutulan Ayşe’nin hamileyken hapse atılıp bebeğinin cezaevinde elinden alınıp evlatlık verilmesiyle yaşayacaklarını izleyeceğimizi açıklarken şimdi de dizinin başrollerini duyurdu.

NOW'ın iddialı dizisinin başrolleri Caner Cindoruk ve Funda Eryiğit oldu!

NOW'ın iddialı dizisinin başrolleri Caner Cindoruk ve Funda Eryiğit oldu!

Birsen Altuntaş, iki ödüllü oyuncu olan Funda Eryiğit ve Caner Cindoruk'un başrolde yer alacağını duyurdu. Funda Eryiğit Ayşe, Caner Cindoruk ise Kemal karakterine hayat verecek!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın