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Deha'dan Olaylı Bir Şekilde Ayrılan Ahsen Eroğlu'nun Yeni Dizisi Belli Oldu!

Deha'dan Olaylı Bir Şekilde Ayrılan Ahsen Eroğlu'nun Yeni Dizisi Belli Oldu!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.07.2025 - 18:29

Son olarak Deha dizisinde izlediğimiz Ahsen Eroğlu, başrol olduğu dizinin kadrosundan aniden çıkarılmıştı. Eroğlu yerine Melis Sezen'in başrolü üstlendiği dizi düşük reytingler nedeniyle final yapmış ve herkes bu gidişatı Ahsen Eroğlu'nun gidişine bağlamıştı. Başarılı oyuncunun bir sonraki projesi merakla beklenirken sonunda beklenen haberi Birsen Altuntaş verdi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Show TV'nin büyük umutlarla başlayan dizisi Deha'da başrol olan Ahsen Eroğlu, bir süre sonra dizinin kadrosundan ayrılmıştı.

Show TV'nin büyük umutlarla başlayan dizisi Deha'da başrol olan Ahsen Eroğlu, bir süre sonra dizinin kadrosundan ayrılmıştı.

Dizinin konusunu başka bir hikayeye evrilmesiyle Eroğlu'nun karakteri diziye veda etmiş, Melis Sezen yeni başrol olmuştu. Söz konusu değişiklik Deha seyircisini rahatsız ederken ayrıca dizinin reytingleri önlenemez bir şekilde düşmüş ve sonuç olarak dizi final yapmıştı.

Diziden aniden ayrılan Ahsen Eroğlu'nun sıradaki projesinin ne olacağı hayranlarını meraklandırırken sonunda beklenen haber Birsen Altuntaş'tan geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ahsen Eroğlu, yeni sezonun en iddialı işlerinden birinde başrol oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ahsen Eroğlu, yeni sezonun en iddialı işlerinden birinde başrol oldu.

Altuntaş, kulislerden sızan bilgiye göre Ahsen Eroğlu'nun TMC imzalı ve kod adı 'Kadife Kelepçe' olan dizide Çiğdem rolüne hayat vereceğini açıkladı. Dört başrollü dizinin diğer başrolü Uğur Güneş olurken iki isim için henüz görüşmeler sürüyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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