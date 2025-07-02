Deha'dan Olaylı Bir Şekilde Ayrılan Ahsen Eroğlu'nun Yeni Dizisi Belli Oldu!
Son olarak Deha dizisinde izlediğimiz Ahsen Eroğlu, başrol olduğu dizinin kadrosundan aniden çıkarılmıştı. Eroğlu yerine Melis Sezen'in başrolü üstlendiği dizi düşük reytingler nedeniyle final yapmış ve herkes bu gidişatı Ahsen Eroğlu'nun gidişine bağlamıştı. Başarılı oyuncunun bir sonraki projesi merakla beklenirken sonunda beklenen haberi Birsen Altuntaş verdi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Show TV'nin büyük umutlarla başlayan dizisi Deha'da başrol olan Ahsen Eroğlu, bir süre sonra dizinin kadrosundan ayrılmıştı.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ahsen Eroğlu, yeni sezonun en iddialı işlerinden birinde başrol oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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