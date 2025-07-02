onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Hikmet Tuğsuz, Survivor'da Adem'le Neden Tartıştığına Açıklık Getirdi!

Hikmet Tuğsuz, Survivor'da Adem'le Neden Tartıştığına Açıklık Getirdi!

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.07.2025 - 17:34

Survivor yarışmacılarından Hikmet Tuğsuz, 2025 şampiyonu Adem Kılıççı'yı çok sevse de yarışmada sık sık tartışma yaşadılar. Bir Survivor izleyicisi, Hikmet'e Adem'le neden tartıştığını sordu. Aldığı yanıt ise okuyanları tebessüm ettirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor'ın iki iddialı ismi Adem ve Hikmet'in dostluğunu bilmeyen yok.

Survivor'ın iki iddialı ismi Adem ve Hikmet'in dostluğunu bilmeyen yok.

İki isim birbirini o kadar seviyor ki hakkında tutuklama kararı çıktığı için Survivor'ın finaline gidemeyen Hikmet, telefonla Adem'i arayıp taktik bile vermişti. Yine de ikilinin dostluğunun yanı sıra sezon boyunca yaptığı tartışmalar da gündemden düşmedi. Öyle ki iki dostun yarışmada sürekli tartışması bir seyircinin dikkatini çekmiş.

Hikmet Tuğsuz'a Instagram üzerinden "Hikmet abi, bazen Adem abiyle tartıştınız ama dışarıda iyisiniz. Neden tartıştınız?" sorusu geldi.

Hikmet Tuğsuz'a Instagram üzerinden "Hikmet abi, bazen Adem abiyle tartıştınız ama dışarıda iyisiniz. Neden tartıştınız?" sorusu geldi.

Hikmet Tuğsuz, söz konusu soruya Adem ve Sema'yla fotoğrafını paylaşıp 'İnsan sevdikleriyle en çok kavga edermiş' yanıtını verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın