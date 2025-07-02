Hikmet Tuğsuz, Survivor'da Adem'le Neden Tartıştığına Açıklık Getirdi!
Survivor yarışmacılarından Hikmet Tuğsuz, 2025 şampiyonu Adem Kılıççı'yı çok sevse de yarışmada sık sık tartışma yaşadılar. Bir Survivor izleyicisi, Hikmet'e Adem'le neden tartıştığını sordu. Aldığı yanıt ise okuyanları tebessüm ettirdi.
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Survivor'ın iki iddialı ismi Adem ve Hikmet'in dostluğunu bilmeyen yok.
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Hikmet Tuğsuz'a Instagram üzerinden "Hikmet abi, bazen Adem abiyle tartıştınız ama dışarıda iyisiniz. Neden tartıştınız?" sorusu geldi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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