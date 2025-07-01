Survivor'a Geri Döner mi? Alp Kırşan'dan Survivor ve Acun Ilıcalı Açıklamaları

YouTube'daki 'Şimdi Konuşmak Moda' kanalına konuk olan Alp Kırşan, burada Survivor ve Acun Ilıcalı hakkında övgü dolu açıklamalar yaptı. Survivor'daki gelmiş geçmiş en iyi yarışmacı olarak Turabi'yi işaret eden Kırşan, ayrıca eski patromun dediği Acun Ilıcalı'nın bugüne kadar gördüğü en iyi sunucu olduğunu belirtti. Alp Kırşan'ın bu sözleri, 'Survivor'a geri mi dönecek?' sorusunu da beraberinde getirdi.

Vallahi biz de sosyal medya kullanıcıları kadar umutlandık. Peki, siz Alp Kırşan'ın bu sözlerinden neler çıkarıyorsunuz?