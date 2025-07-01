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Survivor'a Geri Döner mi? Alp Kırşan'dan Survivor ve Acun Ilıcalı Açıklamaları

Survivor'a Geri Döner mi? Alp Kırşan'dan Survivor ve Acun Ilıcalı Açıklamaları

Acun Ilıcalı survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.07.2025 - 13:18

Survivor'ın Acun Ilıcalı'dan sonraki unutulmaz sunucusu Alp Kırşan, buradaki işini aniden bırakıp ailesiyle zaman geçirmek istemişti. Şimdilerde NOW ekranlarında yayınlanan Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla geri dönen Kırşan, YouTube'daki 'Şimdi Konuşmak Moda' programına konuk oldu. Alp Kırşan burada Survivor ve Acun Ilıcalı hakkında konuşunca 'Survivor'a geri döner mi?' sorusunu da beraberinde getirdi.

KAYNAK: Şimdi Konuşmak Moda/ YouTube

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Alp Kırşan, Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği yarışma programlarının vazgeçilmez sunucusuydu.

Alp Kırşan, Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği yarışma programlarının vazgeçilmez sunucusuydu.

Hem Yetenek Sizsiniz hem Survivor'da uzun yıllar sunuculuk görevini üstlenen Alp Kırşan, sempatik halleriyle yoğun beğeni toplamıştı. Yetenek Sizsiniz'in bitmesinin ardından yoluna yalnızca Survivor'da devam eden Alp Kırşan, burada kariyerinin zirvesine çıkarken verdiği ani ayrılık kararıyla herkesi şaşırtmış ve ailesiyle zaman geçirmeye başlamıştı. Ta ki geçtiğimiz günlere kadar!

NOW ekranlarında yeniden başlayan Yetenek Sizsiniz yarışmasının tekrardan sunucusu olan Alp Kırşan, Acun Ilıcalı'yla olmasa da mesleğine geri döndü.

NOW ekranlarında yeniden başlayan Yetenek Sizsiniz yarışmasının tekrardan sunucusu olan Alp Kırşan, Acun Ilıcalı'yla olmasa da mesleğine geri döndü.

YouTube'daki 'Şimdi Konuşmak Moda' kanalına konuk olan Alp Kırşan, burada Survivor ve Acun Ilıcalı hakkında övgü dolu açıklamalar yaptı. Survivor'daki gelmiş geçmiş en iyi yarışmacı olarak Turabi'yi işaret eden Kırşan, ayrıca eski patromun dediği Acun Ilıcalı'nın bugüne kadar gördüğü en iyi sunucu olduğunu belirtti. Alp Kırşan'ın bu sözleri, 'Survivor'a geri mi dönecek?' sorusunu da beraberinde getirdi.

Vallahi biz de sosyal medya kullanıcıları kadar umutlandık. Peki, siz Alp Kırşan'ın bu sözlerinden neler çıkarıyorsunuz?

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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