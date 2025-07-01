Survivor'a Geri Döner mi? Alp Kırşan'dan Survivor ve Acun Ilıcalı Açıklamaları
Survivor'ın Acun Ilıcalı'dan sonraki unutulmaz sunucusu Alp Kırşan, buradaki işini aniden bırakıp ailesiyle zaman geçirmek istemişti. Şimdilerde NOW ekranlarında yayınlanan Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla geri dönen Kırşan, YouTube'daki 'Şimdi Konuşmak Moda' programına konuk oldu. Alp Kırşan burada Survivor ve Acun Ilıcalı hakkında konuşunca 'Survivor'a geri döner mi?' sorusunu da beraberinde getirdi.
KAYNAK: Şimdi Konuşmak Moda/ YouTube
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Alp Kırşan, Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği yarışma programlarının vazgeçilmez sunucusuydu.
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NOW ekranlarında yeniden başlayan Yetenek Sizsiniz yarışmasının tekrardan sunucusu olan Alp Kırşan, Acun Ilıcalı'yla olmasa da mesleğine geri döndü.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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