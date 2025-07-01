Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın Babası Apo'yu Telefonuna Nasıl Kaydettiğini Görünce Bi' Miktar Şaşıracaksınız
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Sezon finali bölümüyle ekrana gelen dizinin yeni sezonuna kadar seyirci tekrar bölümlerle idare ederken her bölümde yeni bir detay göze çarpıyor. Bunlardan biri de Nursema'nın babası Apo'yu telefonuna hangi isimle kaydettiği detayı oldu.
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, sezon finali yapmasına rağmen sosyal medyanın dilinden düşmek bilmiyor.
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Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonunu seyreden bir seyirci, Nursema ve İlhami ilişkisini izlediğimiz bölümlerde Nursema'nın telefonundaki ufak detayı gözüne kestirmiş.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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