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Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın Babası Apo'yu Telefonuna Nasıl Kaydettiğini Görünce Bi' Miktar Şaşıracaksınız

Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın Babası Apo'yu Telefonuna Nasıl Kaydettiğini Görünce Bi' Miktar Şaşıracaksınız

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.07.2025 - 10:28

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Sezon finali bölümüyle ekrana gelen dizinin yeni sezonuna kadar seyirci tekrar bölümlerle idare ederken her bölümde yeni bir detay göze çarpıyor. Bunlardan biri de Nursema'nın babası Apo'yu telefonuna hangi isimle kaydettiği detayı oldu.

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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, sezon finali yapmasına rağmen sosyal medyanın dilinden düşmek bilmiyor.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, sezon finali yapmasına rağmen sosyal medyanın dilinden düşmek bilmiyor.

3. sezon finaliyle yine seyircinin yüreğini hoplatan Şerbo'da yeni sezon işlenecek hikayenin nereye varacağı apayrı bir merak  konusu. Yeni sezon gelene kadar Şerbo seyircisi, eski bölümlerle idare ederken haliyle tekrardan izlenen bölümlerde bazı ufak detaylar göze çarpıyor. Bunlardan biri de Nursema'nın babası Apo'yu telefonuna nasıl kaydettiği oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonunu seyreden bir seyirci, Nursema ve İlhami ilişkisini izlediğimiz bölümlerde Nursema'nın telefonundaki ufak detayı gözüne kestirmiş.

Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonunu seyreden bir seyirci, Nursema ve İlhami ilişkisini izlediğimiz bölümlerde Nursema'nın telefonundaki ufak detayı gözüne kestirmiş.

Nursema'nın babası Apo'yu 'Abdullah Bey' diye kaydettiğini fark eden seyirci bu bilgiyi doğrudan X'e yetiştirmiş!

Biz açıkçası 'Bu ne resmiyet Nursema?!' demeden geçemedik! Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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