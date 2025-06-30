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Konuşmalarını İfşalamıştı: Survivor Şampiyonu Adem, Sabriye'nin İddialarının Ardından Ağır Konuştu!

Konuşmalarını İfşalamıştı: Survivor Şampiyonu Adem, Sabriye'nin İddialarının Ardından Ağır Konuştu!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.07.2025 - 00:56

Survivor şampiyonu Adem Kılıççı'yla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde eski dostu Sabriye Şengül bazı açıklamalarda bulunmuştu. 2017 ve 2019 yıllarında Survivor'a katılan Sabriye, Adem'le büyük bir dostluk kurmuştu. Ancak her ne olduysa olmuş, ikili bir küsmüştü pir küsmüştü.

Sabriye'nin açıklamalarının ardından Adem öyle bir paylaşım yaptı ki 'Bu kadarı da ağır oldu' diye düşündürdü.

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2017 yılında Survivor'da birlikte yarışan Adem ve Sabriye büyük bir dostluk kurmuştu.

2017 yılında Survivor'da birlikte yarışan Adem ve Sabriye büyük bir dostluk kurmuştu.

Hatta öyle yakınlardı ki aralarında aşk iddiaları bile çıkmıştı. Ancak fazla samimiyet tez ayrılık getirdi ve ikili yarışmanın ardından kısa bir süre sonra 'küstü'. Barışma yollarını da birbirlerine kapatan ikilinin neden küstüğü ise bilinmiyordu.

Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına konuk olan Sabriye, yıllar sonra küslüğün nedenini açıkladı.

Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına konuk olan Sabriye, yıllar sonra küslüğün nedenini açıkladı.

Aralarındaki konuşmayı ifşalayan Sabriye, 'Adem’in olduğu yerde olmayayım. Onu kardeşim, dostum gibi görüyordum. Ama gerçek yüzünü seyirciler de görmüştür. Bizim zamanımızda da beni potaya göndereceklerdi. Adem’e, 'İsmimi yazabilirsin' demiştim. Bana, 'Yok, ben seni yazar mıyım? Halkın gözünde kötü görünürüm o zaman' dedi. Ama ben ne olursa olsun onun ismini yazmazdım. Adem’e kızgın olduğum tek konu bu değil. Sebebini çok iyi biliyor. Bir ara karşılaşınca soracağım: 'Sen nasıl Sema’nın yüzüne bakıyorsun?' Ne söylerse söylesin, artık inanmam.' dedi.

Bu sözlerin üzerine Adem'den oldukça sert bir cevap geldi.

Bu sözlerin üzerine Adem'den oldukça sert bir cevap geldi.
twitter.com

Daha önce de Sabriye'ye 'cahil' diyen Adem'in attığı bu tweet'i Sabriye'ye söylediği düşünüldü. Sabriye bu yazılanlara bir cevap verir mi, bilemiyoruz. Umarız bu küslük bir an önce biter.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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