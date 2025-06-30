Konuşmalarını İfşalamıştı: Survivor Şampiyonu Adem, Sabriye'nin İddialarının Ardından Ağır Konuştu!
Survivor şampiyonu Adem Kılıççı'yla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde eski dostu Sabriye Şengül bazı açıklamalarda bulunmuştu. 2017 ve 2019 yıllarında Survivor'a katılan Sabriye, Adem'le büyük bir dostluk kurmuştu. Ancak her ne olduysa olmuş, ikili bir küsmüştü pir küsmüştü.
Sabriye'nin açıklamalarının ardından Adem öyle bir paylaşım yaptı ki 'Bu kadarı da ağır oldu' diye düşündürdü.
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2017 yılında Survivor'da birlikte yarışan Adem ve Sabriye büyük bir dostluk kurmuştu.
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Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına konuk olan Sabriye, yıllar sonra küslüğün nedenini açıkladı.
Bu sözlerin üzerine Adem'den oldukça sert bir cevap geldi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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