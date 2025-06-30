Konuşmalarını İfşalamıştı: Survivor Şampiyonu Adem, Sabriye'nin İddialarının Ardından Ağır Konuştu!

Survivor şampiyonu Adem Kılıççı'yla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde eski dostu Sabriye Şengül bazı açıklamalarda bulunmuştu. 2017 ve 2019 yıllarında Survivor'a katılan Sabriye, Adem'le büyük bir dostluk kurmuştu. Ancak her ne olduysa olmuş, ikili bir küsmüştü pir küsmüştü.

Sabriye'nin açıklamalarının ardından Adem öyle bir paylaşım yaptı ki 'Bu kadarı da ağır oldu' diye düşündürdü.