Yeni Sezonun Aşiret Dizilerinden Bereketli Topraklar'da Engin Akyürek'in Partneri İçin Bomba İddia!

Uzak Şehir'in rekortmen bir dizi haline dönüşmesi, yapımcı ve senaristleri harekete geçirdi. Gelecek sezon en az 3 tane toprak ve aşiret temalı dizi yapılacağı kesinleşmiş oldu. Çekimleri Adana'da yapılacak ve Show TV'de yayınlanacak Bereketli Topraklar dizisinin başrol erkek oyuncusunun önce Caner Cindoruk olduğu açıklanırken daha sonra değişikliğe gidilmiş ve Engin Akyürek'in, Ömer Bereketoğlu karakterini canlandıracağı duyurulmuştu.

Dizinin kadın başrolü için öyle bir iddia ortaya atıldı ki büyük heyecan yarattı.