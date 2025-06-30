Yeni Sezonun Aşiret Dizilerinden Bereketli Topraklar'da Engin Akyürek'in Partneri İçin Bomba İddia!
Uzak Şehir'in rekortmen bir dizi haline dönüşmesi, yapımcı ve senaristleri harekete geçirdi. Gelecek sezon en az 3 tane toprak ve aşiret temalı dizi yapılacağı kesinleşmiş oldu. Çekimleri Adana'da yapılacak ve Show TV'de yayınlanacak Bereketli Topraklar dizisinin başrol erkek oyuncusunun önce Caner Cindoruk olduğu açıklanırken daha sonra değişikliğe gidilmiş ve Engin Akyürek'in, Ömer Bereketoğlu karakterini canlandıracağı duyurulmuştu.
Dizinin kadın başrolü için öyle bir iddia ortaya atıldı ki büyük heyecan yarattı.
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Ünlü oyuncu Engin Akyürek, Bereketli Topraklar'ın başrolü olmuştu.
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Engin Akyürek'in Bereketli Topraklar'daki partnerinin Deniz Baysal olacağı iddia edildi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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