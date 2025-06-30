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Müthiş Transfer: Yargı'nın Sevilen Oyuncusu Sibel Taşçıoğlu'nun Çarpıntı Dizisine Dahil Oldu

Müthiş Transfer: Yargı'nın Sevilen Oyuncusu Sibel Taşçıoğlu'nun Çarpıntı Dizisine Dahil Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.06.2025 - 19:02

Yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olan Çarpıntı'yla ilgili hazırlıklar sürüyor. Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılmasından sonraki ilk projesi olacak Çarpıntı, Star TV'de yayınlanacak. Deniz Çakır'ın da başrolünde yer alacağı diziye Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yargı dizisinden sevilen bir oyuncu dahil oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
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Yeni sezonda Sibel Taşçıoğlu ve Deniz Çakır, Star TV ekranlarında Çarpıntı dizisinde buluşacak.

Yeni sezonda Sibel Taşçıoğlu ve Deniz Çakır, Star TV ekranlarında Çarpıntı dizisinde buluşacak.

Lizge Cömert'in de dahil olduğu dizide Sibel Taşçıoğlu evlat acısı çeken bir anneye hayat verirken, Deniz Çakır ise çocuklarından biri kalp nakli bekleyen ve 3 çocuğu olan bir anneyi canlandıracak. Yani bizi etkileyici bir dram bekliyor diyebiliriz...

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Çarpıntı dizisinin kadrosu genişliyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Çarpıntı dizisinin kadrosu genişliyor.

Bir döneme damga vuran Yargı dizisinde Aylin karakterine hayat veren Pınar Çağlar Gençtürk, Çarpıntı dizisine dahil oldu. Gençtürk dizide Alkan ailesinin fertlerinden “Meryem” rolüne hayat verecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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