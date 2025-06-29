Göndermeleriyle Konuşuluyordu: Ünlü Gazeteci Timur Soykan'ın Deha'nın Senaryo Danışmanı Olduğu Ortaya Çıktı
Show TV ekranlarında yayınlanan ve başrolünde Aras Bulut İynemli, Ahsen Eroğlu ve Melis Sezen'in rol aldığı Deha dizisi büyük ses getirmişti. Gündem konularına yönelik sık sık göndermelerde bulunulan dizide kara para aklama konusuyla Dilan-Engin Polat çiftine, mafyalara ve hatta Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan protestolara de değinilmişti.
Ünlü gazeteci Timur Soykan, Meltem TV'de Deha dizisinin senaryo danışmanı olduğunu açıkladı!
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2024-2025 sezonuna damga vuran dizilerden biri de Deha olmuştu.
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Deha dizisinde sık sık gündeme yönelik konulara gönderme yapılıyordu.
Deha'nın gündeme yönelik olayları sık sık ele almasında önemli bir etken olduğu ortaya çıktı!
O açıklamayı buradan dinleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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