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Göndermeleriyle Konuşuluyordu: Ünlü Gazeteci Timur Soykan'ın Deha'nın Senaryo Danışmanı Olduğu Ortaya Çıktı

Göndermeleriyle Konuşuluyordu: Ünlü Gazeteci Timur Soykan'ın Deha'nın Senaryo Danışmanı Olduğu Ortaya Çıktı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.06.2025 - 22:12

Show TV ekranlarında yayınlanan ve başrolünde Aras Bulut İynemli, Ahsen Eroğlu ve Melis Sezen'in rol aldığı Deha dizisi büyük ses getirmişti. Gündem konularına yönelik sık sık göndermelerde bulunulan dizide kara para aklama konusuyla Dilan-Engin Polat çiftine, mafyalara ve hatta Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan protestolara de değinilmişti. 

Ünlü gazeteci Timur Soykan, Meltem TV'de Deha dizisinin senaryo danışmanı olduğunu açıkladı!

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2024-2025 sezonuna damga vuran dizilerden biri de Deha olmuştu.

2024-2025 sezonuna damga vuran dizilerden biri de Deha olmuştu.

Show TV ekranlarında yayınlanan dizinin başrollerini Aras Bulut İynemli, Ahsen Eroğlu ve Melis Sezen paylaşıyordu. Bir matematik dehası olan Devran'ın babasıyla ilgili yaşadığı gelişmeler sonunda bir intikam planına dönüşen hayatının değişen hikayesi bir sezon boyunca izleyicinin karşısına çıkmıştı.

Deha dizisinde sık sık gündeme yönelik konulara gönderme yapılıyordu.

Deha dizisinde sık sık gündeme yönelik konulara gönderme yapılıyordu.

Eski diziler ya da Arda Güler'e yapılan göndermenin yanı sıra Dilan-Engin Polat çiftinin yargılandığı kara para aklama davasına, Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun tahliye sonrası yaptıkları dansa, mafyalara, hatta Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan protestolara gönderme yapılmıştı.

Detaylar:

Detaylar:

Deha'nın gündeme yönelik olayları sık sık ele almasında önemli bir etken olduğu ortaya çıktı!

Deha'nın gündeme yönelik olayları sık sık ele almasında önemli bir etken olduğu ortaya çıktı!

Ünlü gazeteci Timur Soykan, Meltem TV'de katıldığı yayında Deha dizisine senaryo danışmanlığı yaptığını açıkladı. İlk bölümünden itibaren Damla Serim'in kaleme aldığı diziye senaryo danışmanlığı yapan Soykan, son bölümlere doğru diziden ayrılmış.

O açıklamayı buradan dinleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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